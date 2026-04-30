விரைவில் வெளியாகும் ‘துருவ நட்சத்திரம்’? உயர் நீதிமன்றம் கொடுத்த முக்கிய அப்டேட்!

Dhruva Natchathiram : விக்ரம் நடிப்பில் உருவாகியிருக்கும் ‘துருவ நட்சத்திரம்’ திரைப்படம் பல ஆண்டுகளாக வெளியாகாமல் இருக்கிறது. இதையடுத்து, சென்னை உயர்நீதிமன்றம் இது குறித்த முக்கிய அப்டேட்டை வெளியிட்டிருக்கிறது.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Apr 30, 2026, 06:33 PM IST
Dhruva Natchathiram : கௌதம் வாசுதேவ் மேனன் இயக்கத்தில் உருவான திரைப்படம், ‘துருவ நட்சத்திரம்’. இந்த படத்தின் ஒரிஜினல் ரிலீஸ் தேதி வேறு. ஆனால், பல வருட காலங்களாக இந்த படம் ரிலீஸாகமல் இருக்கிறது. இந்த படம் இப்போது வரை வெளியாகாமல் இருப்பதற்கு பல காரணங்கள் இருக்கின்றன. முக்கியமாக, கடுமையான நிதி நெருக்கடி மற்றும் சட்ட ரீதியான சிக்கல்கள் உள்ளிட்டவை காரணமாக இருந்தது. 

உயர்நீதிமன்றம் கொடுத்த முக்கிய அப்டேட்!

துருவ நட்சத்திரம் திரைப்படத்தை வெளியிட தடை கோரி தொடரப்பட்ட நிதி தொடர்பான வழக்குகளை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தற்போது ஒரு உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளது. இவ்வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி செந்தில்குமார் ராமமூர்த்தி உத்தரவு ஒன்றை பிறப்பித்துள்ளார். அதில், ‘துருவ நட்சத்திரம்’ படத்தை ஜூன் 15ஆம் தேதிக்கு முன்பு வெளியிடலாம் எனவும், இப்படிப்பட்ட நிதி விவகாரங்களை கையாள தனியாக புதிய வங்கி கணக்கை திறக்கவும் அதன் வரவு செலவுகளை கண்காணிக்க பார்வையாளர் ஒருவரை நியமிக்கவும் நீதிமன்ற உத்தரவின்றி இதில் உள்ள பணத்தை எடுக்க கூடாது என்று உத்தரவிட்டிருக்கிறார். 

துருவ நட்சத்திரம் படத்தின் இயக்குநர் மற்றும் இணை தயாரிப்பாளராக இருக்கும் கவுதம் மேனன், திரைப்படம் வெளியாவதற்கு முன்பு கடன் கொடுத்தவர்களுக்கு செலுத்த வேண்டிய நிலை தொகையை செலுத்துவதற்காக அவர் ஏற்கனவே முதலீட்டாளர்களிடமிருந்து பணத்தை பெற வேண்டியிருக்கும் என்று கூறியிருக்கிறார். வெளியீட்டு தேதியை உறுதி செய்வதற்கு முன்பு கௌதம் மேனன் திரையரங்கு உரிமையாளர்கள் மற்றும் அது சம்பந்தப்பட்டவர்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்த வேண்டியிருக்கும். 

ஜூன் 15ஆம் தேதிக்குள் படத்தை ரிலீஸ் செய்ய முடியாவிட்டால், கால அவகாசம் நீட்டிப்பு கோரி நீதிமன்றத்தை அணுகலாம் என்றும் நீதிபதி தெரிவித்திருந்தார். இதன் அடுத்தக்கட்ட விசாரணையை, ஜூன் 23ஆம் தேதிக்கு நீதிபதி தள்ளி வைத்திருக்கிறார்.

துருவ நட்சத்திரம்:

துருவ நட்சத்திரம் திரைப்படத்தில் ரிது வர்மா, ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ், பார்த்திபன், ராதிகா சரத்குமார் உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருக்கின்றனர். இது ஒரு ரகசிய உளவாளி குறித்த படமாகும். இப்படத்தை முதலில் 2013ஆம் ஆண்டில் சூர்யாவை வைத்து எடுக்க திட்டமிட்டனர். ஆனால், அவர் இதில் நடிக்க மாட்டேன் என கூறி விட்டதால் விக்ரம் இதில் ஹீரோவாக நடித்தார். தயாரிப்பு பணிகள், ஹீரோ செலக்‌ஷன் என ஷூட்டின் முடிக்கவே சில ஆண்டுகள் தேவைப்பட்டது. 2017ல் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்ட இந்த படம், 9 ஆண்டுகள் ஆகியும் இன்னும் வெளியாகவில்லை. தற்போது இதற்கு பாசிடிவாக ஒரு செய்தி வந்துள்ளதால், ரசிகர்கள் கொஞ்சம் குஷியில் இருக்கின்றனர்.

