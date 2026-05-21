/துரந்தர் 2 ஓடிடி ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு! எந்த தளத்தில், எப்போது பார்க்கலாம்?

Dhurandhar 2 OTT : இந்தியா முழுவதும் தயாராகுங்கள் — மே 22 முதல் ஜியோஹாட்ஸ்டாரில் “துரந்தர்” RAW மற்றும் Undekha வடிவில் ஒரு புதிய அனுபவமாக வெளியாகிறது.
Dhurandhar 2 OTT : திரையரங்குகளில் அதிரடி சாதனை படைத்து, மிகப்பெரிய பிளாக்பஸ்டர் வெற்றியை பெற்ற துரந்தர், இப்போது இந்தியா முழுவதும் உள்ள பார்வையாளர்களின் இல்லங்களுக்கு வர தயாராகியுள்ளது.
பெருநகரங்கள் முதல் சிறிய ஊர்கள் வரை, இந்தியா முழுவதும் உள்ள ரசிகர்கள் *துரந்தர்* படத்தின் உலகத்தை மே 22 முதல் ஜியோஹாட்ஸ்டாரில் அதன் *RAW* மற்றும் *Undekha* பதிப்பில் அனுபவிக்க முடியும்.
முழுமையாக raw மற்றும் unfiltered வடிவில் வெளியாகும் இந்த படம், பார்வையாளர்களுக்கு *துரந்தர்* உலகத்தை இன்னும் ஆழமாகவும் தீவிரமாகவும் அனுபவிக்கச் செய்யும். ஜியோஹாட்ஸ்டார் பார்வையாளர்களுக்காக சிறப்பாக உருவாக்கப்பட்ட “Undekha” தருணங்கள் மூலம், இதற்கு முன் காணாத காட்சிகளும் இதில் இடம்பெறும். முதன்முறையாக இந்த படத்தை பார்க்கிறவர்களாக இருந்தாலும், மீண்டும் அனுபவிக்க வருகிறவர்களாக இருந்தாலும், அதிரடி, உணர்ச்சி, நாடகம் மற்றும் மாபெரும் திரைக்கதை அம்சங்களால் நிரம்பிய ஒரு தீவிரமான சினிமா அனுபவத்தை ரசிகர்கள் எதிர்பார்க்கலாம்.
ஜியோஹாட்ஸ்டார் மூலம் துரந்தர் திரையரங்குகளை தாண்டி இந்தியாவின் ஒவ்வொரு மூலையும் சென்றடைகிறது. இதன் மூலம் நாட்டின் மிகப்பெரிய சினிமா அனுபவங்களில் ஒன்றான இந்த படம், முதல் முறையாக இன்னும் அதிகமான மக்களிடம் எளிதாக சென்றடைய இருக்கிறது.
ஜியோ ஸ்டுடியோஸ் வழங்கும், B62 ஸ்டுடியோஸ் தயாரிப்பான துரந்தர் படத்தை ஆதித்யா தர்ஷ் எழுதி, இயக்கி, தயாரித்துள்ளார். ஜ்யோதி தேஷ்பாண்டே மற்றும் லோகேஷ் தர்ஷ் தயாரித்துள்ள இந்த படம், இதுவரை அறியப்படாத மனிதர்களின் தோற்றத்தின் பின்னணியில் இருக்கும் சொல்லப்படாத கதையை வெளிக்கொணர்கிறது.
துரந்தர் 2 திரைப்படம், உலகளவில் சுமார் ரூ.1,798 கோடி வரை வசூலித்து சாதனை படைத்தது. இந்தியாவில் மட்டும் இப்படம், ரூ.1,372 கோடி வரை வசூலித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
ஜியோசினிமா மற்றும் டிஸ்னி+ ஹாட்ஸ்டார் இணைப்பின் மூலம் உருவான இந்தியாவின் முன்னணி ஸ்ட்ரீமிங் தளங்களில் ஒன்றாகும் ஜியோஹாட்ஸ்டார். மிகப்பெரிய உள்ளடக்க தொகுப்பு, புதுமையான தொழில்நுட்பம் மற்றும் அனைவருக்கும் எளிதில் அணுகக்கூடிய பொழுதுபோக்கை வழங்கும் நோக்கத்துடன், இந்தியாவில் பொழுதுபோக்கை மறுபரிசீலனை செய்ய ஜியோஹாட்ஸ்டார் செயல்பட்டு வருகிறது.
* துரந்தர் 2 படத்தின் மிகப்பெரிய ஹைலைட்ஸாக ஆக்ஷன் காட்சிகள் அமைந்துள்ளன. குறிப்பாக கிளைமாக்ஸ் சண்டைக் காட்சி ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.
* ஹீரோவின் மாஸ் என்ட்ரி மற்றும் பஞ்ச் வசனங்கள் திரையரங்கில் ரசிகர்களை கொண்டாட வைத்த முக்கிய அம்சங்களாக மாறியுள்ளன.
* படத்தின் பின்னணி இசை (BGM) பல காட்சிகளுக்கு கூடுதல் பலம் சேர்த்துள்ளது. குறிப்பாக சண்டை மற்றும் எமோஷனல் சீன்களில் இசை கவனம் பெற்றுள்ளது.
* முதல் பாகத்துடன் இணைக்கும் வகையில் சில ட்விஸ்ட் காட்சிகள் இடம்பெற்றுள்ளன. இது தொடரின் அடுத்த பாகத்திற்கும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
* ஹீரோ-வில்லன் மோதல் காட்சிகள் படத்தின் முக்கிய பலமாக பார்க்கப்படுகின்றன. இருவருக்கும் இடையேயான வசனங்களும் ரசிகர்களை கவர்ந்துள்ளன.
* ஒளிப்பதிவு மற்றும் கிராபிக்ஸ் காட்சிகள் பெரிய அளவில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளதால், படத்திற்கு ஹாலிவுட் ஸ்டைல் லுக் கிடைத்துள்ளதாக ரசிகர்கள் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.