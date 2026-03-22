துரந்தர் 2 படத்தின் ஓடிடி ரிலீஸ் எப்போது? எந்த தளத்தில் பார்க்கலாம்?

துரந்தர் 2 படத்தின் ரன் டைம் 4 மணி நேரம் இருந்தாலும், பல இடங்களில் ஹவுஸ்ஃபுல் காட்சிகளாக படம் தொடர்ந்து ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. படத்தின் ஓடிடி ரிலீஸ் குறித்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.  

  • பாக்ஸ் ஆபிஸை நொறுக்கும் துரந்தர் 2.
  • ஓடிடியில் எப்போது ரிலீஸ்?
  • முழு விவரம்!

துரந்தர் 2 படத்தின் ஓடிடி ரிலீஸ் எப்போது? எந்த தளத்தில் பார்க்கலாம்?

பாலிவுட்டை தாண்டி தென்னிந்தியா முழுவதும் அனைவரின் கவனத்தையும் பெற்ற படமாக துரந்தர் 2 மாறியுள்ளது. ஆதித்யா தர் எழுதி, இயக்கி, தயாரித்துள்ள இந்த படத்தில் ரன்வீர் சிங் முக்கியமான கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார். கடந்த ஆண்டு இந்த படத்தின் முதல் பாகம் வெளியாகி பிரம்மாண்ட வெற்றியை பெற்ற நிலையில், தற்போது அதன் இரண்டாம் பாகமும் வெளியாகி திரையரங்குகளில் மாபெரும் வெற்றி பெற்றுள்ளது. படத்தின் ரன் டைம் 4 மணி நேரம் இருந்தாலும், பல இடங்களில் ஹவுஸ்ஃபுல் காட்சிகளாக படம் தொடர்ந்து ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. முதல் பாகத்தை பலரும் திரையரங்குகளில் பார்க்க தவறிவிட்டனர்; அதன் பிறகு ஓடிடியில் வெளியாகி மிகப்பெரிய வரவேற்பை பெற்றது. இந்நிலையில், துரந்தர் 2 படத்தை திரையரங்குகளில் பார்க்க முடியாதவர்கள், அதன் ஓடிடி வெளியீட்டிற்காக காத்துக்கொண்டுள்ளனர். ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பை பூர்த்தி செய்யும் வகையில், துரந்தர் 2 படத்தின் ஓடிடி வெளியீடு குறித்த தகவல்கள் தற்போது வெளியாகியுள்ளன.

துரந்தர் 2 படத்தை வாங்கிய ஓடிடி எது?

துரந்தர் படத்தின் முதல் பாகத்தை முன்னணி ஓடிடி நிறுவனமான நெட்ஃபிலிக்ஸ் வாங்கியிருந்தது. அந்த படம் அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய வருமானத்தை அள்ளி தந்த நிலையில், இரண்டாம் பாகத்தையும் நெட்ஃபிலிக்ஸ் நிறுவனமே வாங்கும் என்று ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்திருந்தனர். ஆனால், தற்போது அதில் ஒரு மிகப்பெரிய ட்விஸ்ட் நடந்துள்ளது. துரந்தர் 2 படத்தின் ஓடிடி உரிமையை ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் நிறுவனம் மிகப்பெரிய தொகைக்கு கைப்பற்றியுள்ளது. அவர்களே இந்த படத்தின் தயாரிப்பாளராகவும் இருப்பதால், இந்த படத்தின் ஓடிடி மூலம் கிட்டத்தட்ட 150 கோடி ரூபாய்க்கு மேலும் வசூல் கிடைக்கும் என்று தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

ஓடிடியில் எப்போது ரிலீஸ் ஆகும்?

கடந்த மார்ச் 19ம் தேதி துரந்தர் 2 படம் இந்தி, தமிழ், தெலுங்கு உள்ளிட்ட ஐந்து மொழிகளில் பான்-இந்தியா படமாக வெளியானது. பொதுவாக இந்திய அளவில் வெளியாகும் படங்கள், திரையரங்குகளில் வெளியான 8 வாரங்களுக்கு பிறகே ஓடிடியில் வெளியாகும்; ஆனால், தமிழில் வெளியாகும் படங்கள் 4 வாரங்களிலேயே ஓடிடியில் வெளியாகிவிடும். ஆனால், துரந்தர் 2 திரைப்படம் 64 நாட்களுக்கு பிறகே ஓடிடியில் வெளியாகும் என்று தகவல் வெளியாகியுள்ளது. அதன்படி, வரும் மே மாதம் 22ம் தேதிதான் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் தளத்தில் துரந்தர் 2 படம் வெளியாகவுள்ளது. ஓடிடியில் வெளியாவதற்கு நீண்ட கால இடைவெளி உள்ளதால், பலரும் திரையரங்குகளுக்கே சென்று படத்தை பார்ப்பார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

துரந்தர் 2 படத்திற்கு ரசிகர்கள் மத்தியில் மிகப்பெரிய வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது. படம் ரிலீஸ் ஆவதற்கு முந்தைய நாளான மார்ச் 18ம் தேதியே சிறப்புப் ப்ரீமியர் காட்சிகள் திரையிடப்பட்டன. இதன் மூலமாகவே தயாரிப்பு நிறுவனத்திற்குப் பல கோடி ரூபாய் வசூல் கிடைத்துள்ளது. பவன் கல்யாணின் உஸ்தாத் பகத் சிங் படத்துடன் நேரடியாக மோதிய துரந்தர் 2, வசூலில் மாபெரும் சாதனைகளை படைத்து வருகிறது. துரந்தர் 2 திரைப்படம் தனது முதல் நாளில் ரூ. 102.55 கோடியையும், இரண்டாம் நாளில் ரூ. 80.72 கோடியையும், மூன்றாம் நாளில் ரூ. 45.20 கோடியையும் குவித்து வசூல் மழை பொழிந்து வருகிறது. முதல் நாளில் இந்தியில் மட்டும் ரூ. 99.10 கோடியும், இரண்டாம் நாளில் ரூ. 95.07 கோடியும் வசூலாகியுள்ளது. 

ஜியோ ஸ்டுடியோஸ் வழங்கும், பி62 ஸ்டுடியோஸ் தயாரிப்பில், ஆதித்யா தர் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள படம் துரந்தர் பழிவாங்கல். இப்படம் இந்தி, தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம் மற்றும் கன்னடம் ஆகிய ஐந்து மொழிகளில் வெளியாகி உள்ளது. ஆதித்யா தர் எழுதி, இயக்கி, தயாரித்துள்ள இந்த ஹை-ஆக்டேன் ஸ்பை-ஆக்‌ஷன் த்ரில்லர் திரைப்படத்தை, ஜோதி தேஷ்பாண்டே மற்றும் லோகேஷ் தர் ஆகியோரும் இணைந்து தயாரித்துள்ளனர். 

