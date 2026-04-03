இந்தியாவில் ரூ.1,000 கோடியை நெருங்கும் துரந்தர் தி ரிவெஞ்ச் திரைப்படம்..!

ஜியோ ஸ்டுடியோஸ் மற்றும் பி62 ஸ்டுடியோஸ் தயாரிப்பில், இயக்குநர் ஆதித்யா தர் இயக்கத்தில் வெளியாகியுள்ள துரந்தர் தி ரிவெஞ்ச் திரைப்படம் பாக்ஸ் ஆபிஸில் வரலாற்று சாதனைகளை தொடர்கிறது. 2-வது வார முடிவில் இதுவரை இல்லாத வேகத்தில் ரூபாய் 961 கோடி (நெட்) வசூலித்து, இந்தியாவில் ரூபாய் 1,000 கோடி என்ற இமாலய மைல்கல்லை நெருங்கியுள்ளது.
உலகளவிலும் திரைப்படத்தின் ஆதிக்கம் தொடர்கிறது. இதுவரை உலகளவில் ரூபாய் 1,501 கோடி பிரம்மாண்ட வசூலை குவித்து சர்வதேச அளவிலும் தனது அசாதாரணமான ஆதிக்கத்தை நிலைநிறுத்தியுள்ளது. வெறும் இரண்டு வாரங்களில், இந்திய சினிமாவின் உலகளாவிய அளவுகோல்களை மாற்றியமைத்து, அதிக வசூல் செய்த இந்திய திரைப்படமாக இது உருவெடுத்துள்ளது.
பிரம்மாண்டமான ஓப்பனிங் மற்றும் சாதனை படைத்த இரண்டாவது வார இறுதிக்கு பிறகு, 2-வது வாரத்தின் வேலை நாட்களிலும் (திங்கள் முதல் வியாழன் வரை) படம் மிக வலுவாக நின்றது. இந்தியா மற்றும் முக்கிய சர்வதேச சந்தைகளில் தனது ஆதிக்கத்தை தக்கவைத்து குறிப்பிடத்தக்க வசூலை குவித்துள்ளது.
*வசூல் விவரம் (இந்தியா)*
*முதல் வார மொத்தம் (8 நாட்கள்) – ரூபாய் 690.00 கோடி (நெட்)*
*2-வது வார இறுதி மொத்தம் – ரூபாய் 177.00 கோடி*
*2-வது வார வேலை நாட்கள்*
நாள் 12 – திங்கள் – ரூபாய் 26 கோடி
நாள் 13 – செவ்வாய் – ரூபாய் 28 கோடி
நாள் 14 – புதன் – ரூபாய் 21 கோடி
நாள் 15 – வியாழன் – ரூபாய் 19 கோடி
2-வது வார மொத்தம் – ரூபாய் 271 கோடி
இந்தியா NBOC (நெட் வசூல்) – ரூபாய் 961.00 கோடி
இந்தியா GBOC (க்ராஸ் வசூல்) – ரூபாய் 1,134 கோடி
வெளிநாடுகள் (OVERSEAS)
வாரம் 1 + வாரம் 2 – ரூபாய் 367 கோடி
*உலகளாவிய மொத்த பாக்ஸ் ஆபிஸ் வசூல்*
ரூபாய் 1,501 கோடிகள்
*துரந்தர் தி ரிவெஞ்ச்- சாதனை பயணம்*
- எக்காலத்திற்கும் சிறந்த ஓப்பனிங் வசூல் செய்த ஹிந்தி படம்
- கட்டண பிரிவியூ மூலம் அதிக வசூல் செய்த படம்
- உலகளவில் முதல் வார இறுதியில் அதிக வசூல்
- அதிக முதல் வார வசூல்
- அதிக 2-வது வார வசூல்
- உலகளவில் மிக வேகமாக ரூபாய் 1000 கோடியை எட்டிய படம்
- மிக வேகமாக 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 மற்றும் 900 கோடிகளை எட்டிய படம்
- வெளிநாட்டு சந்தைகளில் (முதல் வாரத்திற்குள்) மிகப்பெரிய வசூல் செய்த இந்திய படம்
- வட அமெரிக்காவில் அதிக வசூல் செய்த இந்தியப் படம்
- 'துரந்தர் பாகம் 1' படத்தின் வாழ்நாள் வெளிநாட்டு வசூலை வெறும் 10 நாட்களில் முறியடித்தது.
