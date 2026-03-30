வசூலை வாரிக்குவிக்கும் துரந்தர் : தி ரிவெஞ்ச் திரைப்படம்! 11 நாட்களில் இத்தனை கோடியா?

Dhurandhar The Revenge Collection : இரண்டாவது வாரயிறுதியிலும் வசூல் வேட்டையை தொடரும் துரந்தர் 2 படம், உலகளவில் ரூ. 1365 கோடியை வசூலித்து பிரம்மாண்ட சாதனை படைத்துள்ளது.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Mar 30, 2026, 05:17 PM IST

ஜியோ ஸ்டுடியோஸ் & பி62 ஸ்டுடியோஸ் தயாரிப்பில், ஆதித்யா தார் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள துரந்தர் 2 திரைப்படம் பாக்ஸ் ஆபிஸில் வரலாற்று சாதனைகளை படைத்து வருகிறது. எவராலும் அசைக்க முடியாத மாபெரும் ஹிந்தி படமாக உருவெடுத்துள்ள இப்படம், உலகளவில் ரூ. 1365 கோடியும், இந்தியாவில் ரூ. 867 கோடியும் வசூலித்து அசத்தியுள்ளது. வெறும் 11 நாட்களிலேயே துரந்தர் முதல் பாகத்தின் மொத்த வாழ்நாள் வசூலையும் முறியடித்து, உலகளாவிய மார்க்கெட்டில் தனது அசாதாரண ஆதிக்கத்தை நிலைநிறுத்தியுள்ளது. 

படம் வெளியான முதல் நாள் மற்றும் சிறப்பு திரையிடல்களில் இருந்தே, இந்த ஸ்பை-ஆக்‌ஷன் திரைப்படம் பாக்ஸ் ஆபிஸில் ஒரு சுனாமியை ஏற்படுத்தியது. அதிக வசூல் செய்த சிறப்பு திரையிடல்கள், உலகளவில் மிக பெரிய ஓப்பனிங் வீக்கெண்ட், முதல் வாரத்தில் அதிக வசூல் செய்த படம், உலகளவில் மிக விரைவாக ரூ. 1000 கோடியை எட்டிய படம் என இதுவரை இல்லாத அளவிற்கு பல புதிய உலகளாவிய பெஞ்ச்மார்க்குகளை உருவாக்கியுள்ளது. வெளியான ஒரே வாரத்தில், எக்காலத்திலும் இல்லாத அளவிற்கு மிகப்பெரிய இந்திய திரைப்படமாக உருவெடுத்து, இந்திய சினிமாவின் உலகளாவிய வெற்றியின் அளவுகோலையே மாற்றியமைத்துள்ளது.

முதல் வாரத்தில் சாதனைகளை தவிடுபொடியாக்கிய இப்படம், தனது பிரம்மாண்டமான ஓட்டத்தை இரண்டாவது வாரயிறுதியிலும் தொடர்கிறது. வெள்ளி, சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் குறிப்பிடத்தக்க வசூலை பதிவு செய்துள்ள இப்படம், திரையரங்குகளில் இதன் ஆதிக்கம் தொடர்ந்து வலுவாக இருக்கும் என்பதையே காட்டுகிறது.

*நாள்வாரியான வசூல் நிலவரம் (இந்தியா)*

*முதல் வார தொகுப்பு (8 நாட்கள்): ரூ. 690 கோடி*

*இரண்டாவது வாரயிறுதி:*
 நாள் 9 - வெள்ளிக்கிழமை - ரூ. 42.00 கோடி
 நாள் 10 - சனிக்கிழமை - ரூ. 64.00 கோடி
 நாள் 11 - ஞாயிற்றுக்கிழமை - ரூ. 71.00 கோடி

*இரண்டாவது வாரயிறுதி மொத்த வசூல்: ரூ. 177.00 கோடி*

 இந்தியாவின் நெட் வசூல் (NBOC): ரூ. 867.00 கோடி
 இந்தியாவின் மொத்த வசூல் (GBOC): ரூ. 1023.00 கோடி

*வெளிநாட்டு வசூல்*

 முதல் வாரம் + இரண்டாவது வாரயிறுதி: ரூ. 342 கோடி

*உலகளாவிய மொத்த பாக்ஸ் ஆபிஸ் வசூல்: ரூ. 1365.00 கோடிகள்*

*துரந்தர் 2— படைத்த சாதனைகள்:*

-எல்லா காலத்திலும் மிகப்பெரிய ஹிந்தி ஓப்பனிங் திரைப்படம்.அதிக வசூல் செய்த சிறப்பு திரையிடல்கள்.
-உலகளவில் மிகப்பெரிய முதல் வாரயிறுதி வசூல்.
-அதிகபட்ச முதல் வார வசூல்.
-உலகளவில் மிக விரைவாக ரூ. 1000 கோடியை எட்டிய திரைப்படம்.
-வெளிநாட்டு மார்க்கெட்டில் அதிக வசூல் செய்த மிகப்பெரிய இந்தியத் திரைப்படம் (முதல் வாரத்திற்குள்).
-வட அமெரிக்காவில் அதிக வசூல் செய்த இந்திய திரைப்படம்.
-வெறும் 10 நாட்களில் துரந்தர் பார்ட் 1 படத்தின் வாழ்நாள் வசூலை முறியடித்தது.

ரசிகர்களின் அமோக வரவேற்பு, ரிப்பீட் ஆடியன்ஸ் மற்றும் அனைத்து பகுதிகளிலும் அரங்கம் நிறைந்த காட்சிகள் என, பாக்ஸ் ஆபிஸில் துரந்தர் 2 திரைப்படம் மற்றொரு வரலாற்று சாதனைக்கான அடித்தளத்தை அமைத்துள்ளது.

