  • துரந்தர் : தி ரிவெஞ்ச் X ரிவ்யூ! இவ்ளோ ஹைப்பிற்கு படம் வொர்த்தா? ரசிகர்களின் விமர்சனம்..

துரந்தர் : தி ரிவெஞ்ச் X ரிவ்யூ! இவ்ளோ ஹைப்பிற்கு படம் வொர்த்தா? ரசிகர்களின் விமர்சனம்..

Dhurandhar The Revenge X Review Tamil : ரன்வீர் சிங் நடிப்பில் வெளியாகியிருக்கும் படம், துரந்தர் : தி ரிவெஞ்ச். இந்த படம் இன்று வெளியாகி இருக்கிறது. இந்த படத்தின் எக்ஸ் ரிவ்யூ என்ன என்பதை இங்கு பார்ப்போம்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Mar 19, 2026, 10:59 AM IST
துரந்தர் : தி ரிவெஞ்ச் X ரிவ்யூ! இவ்ளோ ஹைப்பிற்கு படம் வொர்த்தா? ரசிகர்களின் விமர்சனம்..

Dhurandhar The Revenge X Review Tamil : இந்தியில் வெளியான ஆக்‌ஷன் த்ரில்லர் கதையாக இருந்தது, துரந்தர். ஆதித்யா தார் இயக்கியிருக்கும் இந்த படத்தில் ரன்வீர் சிங் ஹீரோவாக நடித்திருக்கிறார். கடந்த ஆண்டு வெளியான துரந்தர் படத்தின் இரண்டாவது பாகம், மார்ச் 19ஆம் தேதியான இன்று வெளியாகியிருக்கிறது. இதில், சஞ்சய் தத், மாதவன், சாரா அர்ஜுன், ராகேஷ் பேடி உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருக்கின்றனர். புவிசார் அரசியலை வைத்து, இந்த படம் எடுக்கப்பட்டிருந்தது. இந்த படத்தை பார்த்த பிரபலங்கள் பலரும், இதனை ஆஹா-ஓஹோ என்று புகழ்ந்து வருகின்றனர். இப்படம் வெளியாவதற்கு முன்னரே இதை சுற்றி பல்வேறு ஹைப் இருந்தன. அத்தனைக்கும் இந்த படம் வொர்த் தானா? இது குறித்து ரசிகர்கள் கொடுத்திருக்கும் எக்ஸ் ரிவ்யூக்களை இங்கு பார்ப்போம்.

நான்கு ஸ்டார் ரேட்டிங்:

இந்த படத்திற்கு ஒரு ரசிகர் நான்கு ஸ்டார் ரேட்டிங் கொடுத்திருக்கிறார். நடிப்பு, கதை, இயக்கம், நடிகர்கள், பின்னணி இசை, ஆக்‌ஷன் உள்ளிட்ட அனைத்தும் படத்தில் டாப் டக்கராக இருப்பதாக அவர் கூறியிருக்கிறார். 

புல்லரிக்குதுங்க!

ஒரு ரசிகர், துரந்தர் படம் மாஸாக இருப்பதாக பதிவிட்டிருக்கிறார். மேலும், படம் முழுக்க Full Blast என்றும் தெரிவித்திருக்கிறார். ரன்வீர் சிங், படத்தில் அன்ஸ்டாப்பபில் ஆக இருப்பதாக அவர் கூறியிருக்கிறார். மேலும், படம் முழுக்க புல்லரிக்கும் காட்சிகள் இருப்பதாக கூறியிருக்கிறார்.

ஆரம்பத்தில் இருந்தே ஃபயர்!

துரந்தர் 2 திரைப்படம், ஆரம்பத்திலிருந்தே அதிரடியாக இருந்ததாக ஒரு ரசிகர் தெரிவித்திருக்கிறார்.

எல்லாமே பர்ஃபெக்ட்!

ஒரு ரசிகர், படத்தில் எல்லாமே பர்ஃபெக்ட் ஆக இருந்ததாக தெரிவித்திருக்கிறார். முதல் படத்தால் வைக்கப்பட்டிருந்த எதிர்ப்பார்ப்பை இப்படம் முழுமையாக்கி இருப்பதாகவும்   அவர் தெரிவித்திருக்கிறார்.

தைரியம் வேனும்!

இது  போன்ற படத்தை எடுக்க நிறைய தைரியம் வேண்டும். அப்படி தைரியம் ஆனவர்கள், சில இயக்குநர்களும் தயாரிப்பாளர்களும்தான் இருக்கின்றனர் என்று கூறியிருக்கிறார்.

4 மணி நேர படம்..

துரந்தர் படம், 4 மணி நேரத்தை தாண்டிய படமாகும். அத்தனை  நேரமும், தன்னை அமர்ந்து அப்படத்தை பார்க்க வைத்ததாகவும், அற்புதமான திரைக்கதையை இப்படம் கொண்டிருந்ததாகவும் கூறியிருக்கிறார். ரன்வீர் சிங், சிறப்பான நடிப்பை வெளிப்படுத்தி இருப்பதாக கூறியிருக்கிறார். 

எங்கிருந்து ஆரம்பிக்கிறது?

ஒரு ரசிகர், படத்தை பார்த்து விட்டு ரொம்பவும் ஆச்சரியப்பட்டு விமர்சனத்தை வெளியிட்டிருக்கிறார். படம், தேசத்துவமாக இருப்பதாகவும், சக்தி வாய்ந்த மற்றும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் கதையாக இருப்பதாகவும் தெரிவித்து இருக்கிறார்.

விரிவான விமர்சனம்:

சில ரசிகர்கள் படத்தில் இருக்கும் நிறை குறைகளை கூறி, விரிவான விமர்சனங்களை தெரிவித்திருக்கின்றனர். ஒரு ரசிகர், “#துரந்தர்2: தி ரிவெஞ்ச், அதன் முந்தைய பாகம் ஏற்படுத்திய எதிர்பார்ப்புகளைப் பெருமளவில் பூர்த்திசெய்து, ஒரு வலுவான மற்றும் திருப்திகரமான தொடர்ச்சியாக அமைந்துள்ளது. கதைக்களத்தில் சில இடங்களில் நீளமான தருணங்களும், அவ்வப்போது வேகத்தில் தொய்வும் இருந்தாலும், இப்படம் இறுதியில் பார்வையாளர்களுக்கு உணர்வுப்பூர்வமாகவும் நாடகரீதியாகவும் ஒரு வலுவான நிறைவைத் தருகிறது.

இப்படம் அதன் பின்னணிக் கதை ஒருங்கிணைப்பு, நேர்த்தியாக வடிவமைக்கப்பட்ட சண்டைக் காட்சிகள் மற்றும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் உணர்ச்சிப் பயணங்களில் சிறந்து விளங்குகிறது. ஒவ்வொரு முக்கிய கதாபாத்திரத்திற்கும் அர்த்தமுள்ள ஒரு முடிவு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது, இது ஒட்டுமொத்த கதைசொல்லலுக்கு ஆழத்தையும் கனத்தையும் சேர்க்கிறது. முதல் பாகத்தைப் போலவே, தொழில்நுட்ப மேன்மை ஒரு முக்கிய சிறப்பம்சமாகத் தனித்து நிற்கிறது. சஷ்வத் சச்தேவின் இசை மீண்டும் ஒருமுறை படத்தை அடுத்த கட்டத்திற்கு உயர்த்துகிறது, முக்கியத் தருணங்களின் பிரம்மாண்டத்தையும் தீவிரத்தையும் மேம்படுத்துகிறது.

ஆதித்யா தார், சில சினிமா சுதந்திரங்களை எடுத்துக்கொண்டும், சில விவாதத்திற்குரிய கதைத் தேர்வுகளைச் செய்தும், ஒரு ஈர்க்கக்கூடிய மற்றும் ஆழ்ந்து ரசிக்கவைக்கும் தொடர்ச்சியை வழங்குவதில் வெற்றி பெறுகிறார். அவரது பார்வை தெளிவாகவும் லட்சியத்துடனும் இருப்பதால், படம் அதன் மையத் தாக்கத்தை ஒருபோதும் இழக்காமல் இருப்பதை உறுதிசெய்கிறார்.

நடிப்பைப் பொறுத்தவரை, ரன்வீர் சிங் தனது திரை வாழ்க்கையை வரையறுக்கும் ஒரு கம்பீரமான நடிப்பை வழங்கியுள்ளார்; இருவேறுபட்ட குணாதிசயங்களை உறுதியுடன் எளிதாகக் கையாண்டுள்ளார். ஆர். மாதவன் கம்பீரத்தையும் அதிகாரத்தையும் கொண்டு வருகிறார், அதே நேரத்தில் அர்ஜுன் ராம்பால் மற்றும் சஞ்சய் தத் ஆகியோர் வலுவான ஆதரவை வழங்கி, படத்தின் ஒட்டுமொத்த பலத்திற்கு திறம்பட பங்களிக்கின்றனர்.

குறிப்பாக, உச்சக்கட்டக் காட்சி ஒரு உச்சகட்டமாகத் தனித்து நிற்கிறது—உணர்ச்சி, தீவிரம் மற்றும் மெய்சிலிர்க்க வைக்கும் தருணங்கள் நிறைந்து, நீடித்த தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது.

சிறு குறைகள் இருந்தபோதிலும், 'தி ரிவெஞ்ச்' பிரம்மாண்டம், உணர்ச்சி மற்றும் தேசபக்தியைத் திறம்படக் கலந்து, விறுவிறுப்பான, அதிரடியான ஒரு சினிமா அனுபவமாக வெளிவருகிறது.

இறுதித் தீர்ப்பு: கதையைத் தொடர்வது மட்டுமல்லாமல், அதை மேலும் விரிவுபடுத்தும் ஒரு தகுதியான தொடர்ச்சி. கண்டிப்பாகப் பாருங்கள்” என்று கூறியிருக்கிறார்.

கிங் ஆஃப் பாலிவுட்:

புது பாலிவுட்டின் கிங் என்று ரன்வீர் சிங்கை ஒரு ரசிகர் குறிப்பிட்டு இருக்கிறார். துரந்தர் 1ல் இருந்தது, 2ஆம் பாகத்தி இல்லை. அது என்னவென்றால், அக்‌ஷய் கண்ணா மட்டும்தான் என்று அந்த ரசிகர் விமர்சனத்தை தெரிவித்து இருக்கிறார்.

