நாளை வெளியாகும் ”துரந்தர் தி ரிவெஞ்ச்”.. ரசிகர்களுக்கு இயக்குநர் முக்கிய வேண்டுகோள்

Dhurandhar The Revenge Movie Latest Update: நாளை மார்ச் 19 முதல் உலகமெங்கும் ”துரந்தர் தி ரிவெஞ்ச்” படம் வெளியாக உள்ள நிலையில், தயவுசெய்து ஸ்பாய்லர்களை பகிர வேண்டாம் என்றும் எண்ட் கிரெடிட்ஸ் முடியும் வரை ரசிகர்கள் காத்திருக்கவும்  என இயக்குநர் ஆதித்யா தர் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Mar 18, 2026, 09:48 PM IST
Dhurandhar The Revenge Movie Release: ஜியோ ஸ்டுடியோஸ் மற்றும் B62 ஸ்டுடியோஸ் தயாரிப்பில், அறியப்படாத மனிதர்களை பற்றிய மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட திரைப்படமான ”துரந்தர் தி ரிவெஞ்ச்” நாளை, மார்ச் 19 ஆம் தேதி முதல் திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது. இதற்கான சிறப்பு கட்டண காட்சிகள் இன்றே தொடங்கி பெரும் புயலை கிளப்பி உள்ளன.  இந்த நிலையில், இந்த பிரம்மாண்ட வெளியீட்டிற்கு முன்னதாக, அதிக எதிர்பார்ப்புகளை கொண்ட இந்த ஸ்பை ஆக்‌ஷன் த்ரில்லர் திரைப்படத்தை பார்த்த பிறகு ஸ்பாய்லர்களை சமூக வலைதளங்களில் பகிர வேண்டாம் என இயக்குநர் ஆதித்யா தர் ரசிகர்களிடம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.

ரசிகர்களுக்கு இயக்குநர்  ஆதித்யா தர் முக்கிய வேண்டுகோள்

இது தொடர்பாக இயக்குநர் ஆதித்யா தர் தனது இன்ஸ்டாகிராம் பதிவில் கூறியுள்ளதாவது "ஒவ்வொரு திருப்பத்தையும், ஒவ்வொரு உணர்ச்சியையும் நீங்கள் முழுமையாக அனுபவிப்பதற்காகவே ”துரந்தர் தி ரிவெஞ்ச்” படத்திற்காக எங்கள் முழு உழைப்பையும் கொடுத்துள்ளோம். திரையரங்கில் நண்பர்கள், குடும்பத்தினர் மற்றும் முன்பின் தெரியாதவர்களுடன் அமர்ந்து, அனைவரும் ஒரே உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்துவதே உண்மையான சினிமா அனுபவமாகும்.

ஸ்பாய்லர்களை பகிர வேண்டாம்

அப்படித்தான் திரைப்படங்களை அனுபவிக்க வேண்டும். ஒருவரின் மொபைல் போனில் படங்களை பார்ப்பது சரியானதல்ல. எனவே, எனது மனமார்ந்த, பணிவான ஒரே ஒரு வேண்டுகோள்... தயவுசெய்து ஸ்பாய்லர்களை பகிர வேண்டாம்! ஒவ்வொரு ரசிகரும் எவ்வித முன் முடிவும் இன்றி மிகுந்த ஆர்வத்துடன் திரையரங்கிற்குள் நுழையட்டும். அவர்கள் படத்தை உணர்ந்து அவர்களுக்குரிய தனிப்பட்ட அனுபவத்தோடு வெளியே செல்லட்டும்," என்று அவர் தெரிவித்தார்.

"You’re still NOT READY FOR THIS!" என ஆதித்யா தர் பதிவிட்டுள்ள கேப்ஷன், படம் குறித்த ரசிகர்களின் ஆர்வத்தை மேலும் உயர்த்தியுள்ளது. மேலும், எண்ட் கிரெடிட்ஸ் முடியும் வரை உங்கள் இருக்கைகளை விட்டு எழ வேண்டாம் என்றும் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.

ரூ. 1300 கோடி வசூல் செய்த துரந்தர் முதல் பாகம் 

முன்னதாக துரந்தர் படத்தின் முதல் பாகம் கடந்த டிசம்பர் மாதம் 5 ஆம் தேதி வெளியானது. இப்படம் ரசிகர்கள் மத்தியில் கலவையான விமர்சனத்தை பெற்றது. இருப்பினும் வசூல் ரீதியாக மாபெரும் வெற்றியை பெற்றது. உலகளவில் ரூ. 1307 கோடி வரை வசூல் செய்துள்ளது. மேலும், துரந்தர் முதல் பாகம் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் தளத்தில் உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

