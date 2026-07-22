/பிரபல நடிகரை அறைந்தாரா அனுபமா? வைரலாகும் தகவல்..என்ன சங்கதி? முழு விவரம்!

Anupama Parameswaran : தென்னிந்திய திரையுலகில் முக்கிய நடிகையாக இருக்கிறார், அனுபமா பரமேஸ்வரன். இவர், மலையாளத்தில் ‘பிரேமம்’ திரைப்படத்தில் 3 ஹீரோயின்களுள் ஒருவராக நடித்து பிரபலமானார். பின்னர் அவருக்கு தொடர்ந்து, மலையாளத்தில் மட்டுமன்றி தெலுங்கு, தமிழ் உள்ளிட்ட ஒழிகளிலும் கார்த்திகேயா 2, கொடி, டிராகன், பைசன் உள்ளிட்ட பல ஹிட் படங்களிலும் நடித்துள்ளார்.
அனுபமாவும், நடிகர் துருவ் விக்ரமும் மாரி செல்வராஜின் ‘பைசன்’ திரைப்படத்தில் ஒன்றாக சேர்ந்து நடித்தனர். இந்த படத்தில் நடித்து வரும் போது, நெருக்கமாக இருக்கும் போட்டோ ஒன்று வைரலானது. இதனால், இவர்கள் இருவரும் காதலிப்பதாக கூறப்பட்டது. ஆனால், இருவரும் தங்களுடைய உறவு குறித்து எதுவும் வெளியில் பேசவில்லை. ஆனால் ஒன்றாக பைசன் திரைப்படத்தின் ப்ரமோஷன்களில் கலந்து கொண்டனர். அப்போது ரசிகர்கள் பலர், “ஜோடி பொருத்தம் சூப்பர்” என்று கமெண்ட் செய்து வந்தனர்.
நடிகை அனுபமா, தன்னுடைய சமீபத்திய இன்ஸ்டாகிராம் பதிவுகள் மூலம் அனைவருடைய கவனத்தையும் ஈர்த்தார். ஒரு வீடியோ மற்றும் பல போட்டோக்களை பதிவிட்டிருந்த அவர், கேப்ஷனில் குறிப்பிட்டிருந்த விஷயங்கள் பலரையும் கேள்வி கேட்க வைத்தது.
”சில சமயங்களில் அமைதியை நாட நீங்கள் சில விஷயங்களை நீக்கித்தான் ஆக வேண்டும்” என்று குறிப்பிட்டிருந்தார். மேலும், தான் இனி தன்னை தேர்ந்தெடுக்கப்போவதாகவும், இனி யாரிடமும் பர்மிஷன் கேட்க வேண்டாம் என்றும் குறிப்பிட்டிருந்தார்.
போட்டோ கேப்ஷனில், ”இத்தனை போட்டோக்களை ஒரே நேரத்தில் வெளியிடுவதற்கு மன்னித்து விடுவங்கள். யாருடைய அனுமதியையும் பெறாமல் நீங்களாக போட்டோவை பதிவிடும் போதும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும்” என்று குறிப்பிட்டிருந்தார். இவர் கூறிய இந்த விஷயங்கள் பிரேக்-அப்பை குறிப்பது போல இருந்தது.
அனுபமா தன்னுடைய கேப்ஷனில் குறிப்பிட்டிருக்கும் விஷயங்களை வைத்து பார்க்கையில் அவர் யாரை காதலித்தாரோ அந்த நபரால் கன்ட்ரோல் செய்யப்பட்டிருந்தார் என்று ரசிகர்கள் பேசிக்கொள்கின்றனர். குறிப்பாக, ஒரு போட்டோ கேப்ஷனில், பாடல் போடுவதில் கூடவா இப்படி? என்கிற கேள்வி அனைருக்குள்ளும் எழுந்தது. இதனால், அனுபமா காதலித்த அந்த நபர் இப்படிப்பட்ட மோசமான ஆளா என்கிற சந்தேகமும் ரசிகர்களுக்கு எழுந்தது.
Mid-Day என்கிற வலைதளம், அனுபமா-துருவ் விக்ரம் குறித்த ஒரு விஷயத்தை பதிவேற்றியிருக்கிறது. இவர்கள் இருவரும் மூன்று ஆண்டுகள் காதல் உறவில் இருந்ததாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதோடு, இவர்கள் இருவருக்குள்ளும் சமீபத்தில் பெரிய சண்டை ஏற்பட்டதாகவும், இந்த சண்டையில் அனுபமா துருவ் விக்ரமை அடித்ததாகவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும் இதற்கான ஆதாரங்கள் குறித்தோ, இந்த சம்பவம் எங்கு நடந்தது என்பது குறித்தோ அந்த பதிவில் எந்த தகவலும் இல்லை. எனவே, இதை இவர்கள் வெறும் கிசுகிசுவிற்காக எழுதினார்களா அல்லது உண்மையில் நடந்ததா என்பது குறித்த சான்றுகள் எதுவும் கிடைக்கப்பெறவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
நடிகை அனுபமா, 2025ல் பல படங்களில் நடித்திருந்தார். ட்ராகன், ஜானகி vs ஸ்டேட் ஆஃப் கேரளா, பரதா, கிஷ்கிந்தபுரி, தி பெட் டிடெக்டிவ், பைசன் உள்ளிட்ட படங்கள் வெளியானது. இந்த ஆண்டும் லாக் டவுன், மாரேஷிகா உள்ளிட்ட படங்கள் வெளியானது. போகி என்கிற படமும் தற்போது படப்பிடிப்பில் இருக்கிறது.