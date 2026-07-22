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பிரபல நடிகரை அறைந்தாரா அனுபமா? வைரலாகும் தகவல்..என்ன சங்கதி? முழு விவரம்!

Anupama Parameswaran : சில நாட்களுக்கு முன்பாக நடிகை அனுபமா தான் இனி யார் கட்டுப்பாட்டிலும் இருக்கப்போவதில்லை என்று கூறி ஒரு பதிவை வெளியிட்டிருந்தார். இதனால் இவர் காதலித்து வந்த நடிகருடன் இவருக்கு பிரேக்-அப் ஆகியிருக்குமோ என கூறப்பட்டது. இந்த நிலையில் அந்த நடிகருடன் தொடர்பு படுத்தி இன்னொரு தகவலும் வைரலாகி வருகிறது.

Written ByYuvashree
Published: Jul 22, 2026, 02:29 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 02:29 PM IST
பிரபல நடிகரை அறைந்தாரா அனுபமா? வைரலாகும் தகவல்..என்ன சங்கதி? முழு விவரம்!
Image Credit: Anupama Parameswaran | Instagram Anupama pageSource: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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