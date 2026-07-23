/ஜனநாயகன் படம் பார்க்க தியேட்டர் வந்த சங்கீதா? வைரல் வீடியோ Fact Check

Sangeetha Jana Nayagan Video Fact Check : முதல்வர் விஜய்யின் கடைசி படமாக உருவாகி இருக்கிறது ஜனநாயகன் திரைப்படம். இந்த படத்தை ஹெச்.வினோத் இயக்கியிருக்கிறார். இப்படம், கடந்த ஜனவரி மாதமே வெளியாக வேண்டியது. ஆனால், சென்சார் சான்றிதழ் பிரச்சனை காரணமாக, இப்படம் தியேட்டரில் வெளியாக இவ்வளவு கால தாமதம் எடுத்துக்கொண்டது. இந்த சமயத்தில் ஜனநாயகன் படத்தை தியேட்டரில் வந்து பார்த்த செலிப்ரிட்டிகளின் வீடியாேக்களும் போட்டோக்களும் வைரலானது.
ஜனநாயகன் திரைப்படத்தை, முதல்வர் விஜய்யை விட்டு பிரிந்து இருக்கும் அவருடைய மனைவி சங்கீதா இந்த படத்தை முதல் நாள் முதல் காட்சி பார்க்க தியேட்டருக்கு வந்ததாக கூறி ஒரு தரப்பினர் வீடியோவை வைரலாக்கி வருகின்றனர்.
அந்த வீடியோவின் ஆரம்பத்தில் ஜனநாயகன் படம் ஷோ ஆகும் தியேட்டரையும் அதை சுற்றி இருக்கும் பேனர்களையும் காண்பிக்கின்றனர். அதன் பிறகு, கட் செய்தால் சங்கீதா கார் அருகே மாஸ்க் போட்டவாறு இருக்கும் காட்சியையும், மீண்டும் காருக்குள் ஏறும் காட்சியையும் காண்பிக்கின்றனர். பின்னர் மீண்டும் ஜனநாயகன் பேனர்களுக்கு அந்த காட்சி மாறுகிறது.
இந்த வீடியோவை பதிவிட்ட அக்கவுண்டகளில் பலரும் இது உண்மையா இல்லையா என்பதை தெரிந்து கொள்ள பலரும் ஆர்வமாக இருக்கின்றனர். இதனால் கமெண்டில் கேட்கையில், அந்த வீடியோவை பதிவிட்டவர்களும் “ஆம் இது உண்மையான வீடியோதான்” என்று கூறுகின்றனர். ஆனால் இந்த வீடியோ பொய்யாக பரப்பப்படும் வீடியோ ஆகும்.
அண்ணனின் #jananayagan படம் பார்க்க வந்தா— (@Selvatvk6kb) July 23, 2026
அண்ணி சங்கீதா அவர்கள் pic.twitter.com/GFVv7xah6t
இந்த வீடியோ, சங்கீதா எப்போதோ, ஏதோ ஒரு படம் பார்க்க சென்ற போது எடுக்கப்பட்ட வீடியோவாகும். அந்த வீடியோவை தற்போது ஜனநாயகன் ரிலீஸின் போது எடுக்கப்பட்ட வீடியோவை போட்டு எடிட் செய்து இதை உண்மை என்று ஒரு க்ரூப் இணையத்தில் பரப்பி வருகிறது. அது மட்டுமல்ல, இந்த வீடியோவை “சங்கீதா குட் பேட் அக்லி” படத்தை பார்க்க வந்தார் என்கிற பெயரிலும், அப்படம் வெளியான புதிதில் பொய்யான வீடியோவாக பரவ விட்டனர். எனவே, எதையும் நம்புவற்கு பல முறை க்ராஸ் செக் செய்ய வேண்டியது உங்களின் கடமையாகும்.
சங்கீதாவிற்கும் விஜய்க்கும் 1999ஆம் ஆண்டு திருமணம் ஆனது. இந்த திருமணத்தில் அவர்களுக்கு ஜேசன் சஞ்சய், திவ்யா சாஷா என இரு பிள்ளைகளும் உள்ளனர். இருவரும் மகிழ்ச்சியாக வாழ்ந்து வந்த நிலையில், கடந்த 4-5 ஆண்டுகளாக பிரிந்து வாழ்ந்து வருகின்றனர். இருவருக்கும் கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டு பிரிந்ததாக கூறப்பட்டது. தேர்தலுக்கு சில நாட்கள் இருக்கும் போது, விஜய்யிடமிருந்து தனக்கு விவாகரத்து வேண்டும் என்று சங்கீதா மனுதாக்கல் செய்திருந்தார். அதில் அவர் குறிப்பிட்டிருந்த விஷயங்கள், மக்கள் மத்தியில் கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.
சங்கீதா, விஜய்க்கும் வேறு ஒரு நடிகைக்கும் தொடர்பு இருப்பதாகவும், அந்த நடிகையுடனான உறவை முறித்துக்கொள்ளாமல் தொடர்ந்ததால் தான் மன உளைச்சலுக்கு ஆளாவதாகவும் தன் விவாகரத்து மனுவில் தெரிவித்திருந்தார். கூடவே, அந்த நடிகை விஜய்யுடன் எடுத்த புகைப்படங்களை சமூக வலைதளங்களில் வெளியிடுவதும் மனதை புண்படுத்துவதாக தெரிவித்திருந்தார். இந்த விவாகரத்து வழக்கு குறித்த அடுத்தடுத்த அப்டேட் வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.