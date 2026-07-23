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ஜனநாயகன் படம் பார்க்க தியேட்டர் வந்த சங்கீதா? வைரல் வீடியோ Fact Check

Sangeetha Jana Nayagan Video Fact Check : ஜனநாயகன் திரைப்படம் இன்று வெளியாகி இருக்கும் நிலையில், இதனை விஜய் மனைவி சங்கீதா தியேட்டரில் வந்து பார்த்தாக ஒரு வைரல் வீடியோ பரவி வருகிறது. இந்த வீடியோவின் உண்மைத்தன்மை என்ன என்பது குறித்து இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jul 23, 2026, 05:53 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 05:53 PM IST
ஜனநாயகன் படம் பார்க்க தியேட்டர் வந்த சங்கீதா? வைரல் வீடியோ Fact Check
Image Credit: Sangeetha Jana Nayagan Video Fact Check | X Page

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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