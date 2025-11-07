English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
  • ரஜினியை அன்ஃபாலோ செய்த லோகேஷ்? இணையத்தில் வைரலாகும் போஸ்! உண்மை என்ன?

ரஜினியை அன்ஃபாலோ செய்த லோகேஷ்? இணையத்தில் வைரலாகும் போஸ்! உண்மை என்ன?

Did Lokesh Kanagaraj Unfollow Rajinikanth : இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் குறித்த செய்தி, தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Nov 7, 2025, 04:53 PM IST
  • ரஜினியை அன்ஃபாலோ செய்த லோகேஷ் கனகராஜ்?
  • உண்மை என்ன?
  • விவரம் இதோ!

Trending Photos

உலகிலேயே அதிக தங்கம் வைத்திருக்கும் டாப் 5 நாடுகள்.. இந்தியாவுக்கு எந்த இடம்?
camera icon7
Most Gold Countries
உலகிலேயே அதிக தங்கம் வைத்திருக்கும் டாப் 5 நாடுகள்.. இந்தியாவுக்கு எந்த இடம்?
ராசிபலன்: ஐப்பசி 20 - இன்று எந்தெந்த ராசிகளுக்கு லாபகரமான நாள்...?
camera icon13
horoscope
ராசிபலன்: ஐப்பசி 20 - இன்று எந்தெந்த ராசிகளுக்கு லாபகரமான நாள்...?
ஒரே நாளில் வைரலான நடிகை கௌரி கிஷன்! இவர் யார் தெரியுமா?
camera icon7
Gouri Kishan
ஒரே நாளில் வைரலான நடிகை கௌரி கிஷன்! இவர் யார் தெரியுமா?
ரேஷன் கார்டு : கைவிரல் ரேகை பதிவு - தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு
camera icon9
Ration Card
ரேஷன் கார்டு : கைவிரல் ரேகை பதிவு - தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு
ரஜினியை அன்ஃபாலோ செய்த லோகேஷ்? இணையத்தில் வைரலாகும் போஸ்! உண்மை என்ன?

Did Lokesh Kanagaraj Unfollow Rajinikanth : தமிழ் திரையுலகில் முக்கிய இயக்குநராக இருப்பவர் லோகேஷ் கனகராஜ். இவர், தற்போது ஹீரோவாக ஒரு படத்தில் நடித்து வருகிறார். இவர், ரஜினியை X பக்கத்தில் அன்ஃபாலோ செய்ததாக ஒரு தகவல் வைரலாகி வருகிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

கூலி படத்தை இயக்கிய லோகி:

கடைசியாக, ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் வெளியான படம், கூலி. இந்த படத்தை லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்க, முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களில் செளபின் சாகிர், நாகார்ஜுனா, ஸ்ருதிஹாசன் உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருந்தனர். இந்த படம், கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் 14ஆம் தேதி வெளியானது.

கூலி திரைப்படம், பெரும்பாலான ரஜினி ரசிகர்களை திருப்தி படுத்தவில்லை என்பது, அப்போதே படத்தின் மீது வைக்கப்பட்ட விமர்சனமாக இருந்தது. இதையடுத்து, இன்னும் சிலர் இந்த படத்தில் கமிட்டாகி ரஜினி பெரிய தவறு செய்து விட்டதாக பேசி வந்தனர்.

ரஜினி-கமல் படத்தை இயக்க இருந்த லோகி!

லோகேஷ் கனகராஜ், தான் ஹீரோவாக நடிக்கும் படத்தை முடித்து விட்டு, ரஜினி-கமலை வைத்து ஒரு படத்தை இயக்க இருந்தார். பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு, இருவரையும் ஒன்றாக திரையில் காண்பிக்க ஆவலுடன் இருந்த இவரை, ரஜினியும் கமலும் கழற்றி விட்டதாக கூறப்படுகிறது. தற்போது, ராஜ்கமல் ஃபிலிமிஸ் இன்டர்நேஷனல் நிறுவனம் தயாரிக்கும் படத்தில், ரஜினி ஹீரோவாக நடிக்கிறார். இந்த படத்தை சுந்தர்.சி இயக்குகிறார். இது, ரஜினியின் 173வது படமாகும். ஜெயிலர் 2 படத்தில் நடித்து முடித்து விட்டு இவர் இப்படத்தில் நடிக்க இருக்கிறார்.

கூலி படம் சொதப்பியதால், கமலும் ரஜினியும் வேறு இயக்குநரை தங்கள் படத்திற்கு தேர்ந்தெடுத்து கொண்டதாக ரசிகர்கள் பேசி வருகின்றனர். இந்த நிலையில், லோகேஷ் கனகராஜை ரசிகர்கள் எக்ஸ் தள பக்கத்தில் ட்ரெண்ட் செய்து வருகின்றனர்.

Lokesh Kanagaraj

அன்பாலோ செய்தாரா?

தலைவர் 173 படத்தின் அறிவிப்பிற்கு பிறகு, இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் நடிகர்கள் கமல்ஹாசனையும் ரஜினியையும் தனது சமூக வலைதள பக்கங்களில் இருந்து அன்பாலோ செய்ததாக கூறப்பட்டது. ஆனால், பின்தொடர்பவர்களின் லிஸ்டில் தேடிய போது கமல்ஹாசனை அவர் ஃபாலோ செய்து கொண்டிருந்தார். சொல்லப்போனால் அவருடன் எடுத்த புகைப்படத்தைதான் தனது எக்ஸ் தள பக்கத்தில் கவராக வைத்துள்ளார். ஆனால், ரஜினிகாந்தை அந்த Following லிஸ்டில் காணவில்லை என்று பலர் கூறி  வருகின்றனர். அவர், முன்பிருந்தே ரஜினியை பின்தொடரவில்லையா, அல்லது இப்போது சமீபத்தில் ரஜினியை அன்ஃபாலோ செய்தாரா என்பதும் பலருக்கு தெரியவில்லை. ஆனால், லோகேஷ் கனகராஜ், ரஜினியை ஃபாலோ செய்துதான் வருகிறார். அது, அவரது முகப்பு பக்கத்தில் காட்டப்படாமல் இருப்பதற்கு காரணம், ஏதேனும் Glitch ஆக இருக்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க | அஜித் படத்தை இயக்கும் லோகேஷ் கனகராஜ்? அவரே வாய்திறந்து சொன்ன உண்மை..

மேலும் படிக்க | லோகேஷ் கனகராஜுடன் நெருக்கம் காட்டும் பெண்..அவரது மனைவியா? உண்மை இதுதான்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Lokesh KanagarajrajinikanthCoolieThalaivar 173X Post

Trending News