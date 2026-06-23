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விஜய்யை Unfollow செய்த த்ரிஷா? பிறந்தநாள் வாழ்த்தும் இல்லை..பிரேக்-அப்?

விஜய்யை, இன்ஸ்டாகிராமில் பின்தொடர்ந்து வந்த நிலையில் அவரை தற்போது அன்ஃபாலோ செய்திருப்பது பலருக்கும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jun 23, 2026, 04:52 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 04:52 PM IST
விஜய்யை Unfollow செய்த த்ரிஷா? பிறந்தநாள் வாழ்த்தும் இல்லை..பிரேக்-அப்?
Image Credit: Vijay Trisha | X

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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