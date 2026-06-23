/விஜய்யை Unfollow செய்த த்ரிஷா? பிறந்தநாள் வாழ்த்தும் இல்லை..பிரேக்-அப்?

முதல்வர் விஜய்க்கு, ஜூன் 22ஆம் தேதியான நேற்று 52வது பிறந்தநாள் ஆகும். இந்த நாளில் பலரும் அவருக்கு வாழ்த்துகளை தெரிவித்து வந்தனர். இதையடுத்து, த்ரிஷா அவருக்கு எந்த பிறந்தநாள் வாழ்த்துகளையும் தெரிவிக்காமல் இருந்தது பலருக்கும் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியது. இதையடுத்து, த்ரிஷா அவரை அன்ஃபாலோ செய்ததாக தகவல் வெளியாகி இருப்பது அதிர்ச்சியை மீண்டும் கூட்டியிருக்கிறது.
கில்லி படத்தில் ஆரம்பித்து, திருப்பாச்சி, ஆதி, குருவி உள்ளிட்ட படங்களில் ஒன்றாக நடித்தனர். இதையடுத்து சில காரணங்களால் 15 வருடங்களாக ஒன்றாக நடிக்காமல் இருந்தனர். இறுதியாக, 2023ல் வெளியான ‘லியோ’ திரைப்படம் மூலமாகத்தான் இருவரும் மீண்டும் சேர்ந்து நடித்தனர். இந்த படத்தில் நடித்ததற்கு பிறகுதான், இவர்களுக்குள் இருக்கும் உறவு குறித்து சர்ச்சை எழுந்து வந்தது.
விஜய், தேர்தலில் நிற்பதற்கு சில நாட்களுக்கு முன்னர் அவருடைய மனைவி சங்கீதா தனக்கு விவாகரத்து வேண்டும் என்று செங்கல்பட்டு நீதிமன்றத்தில் மனுதாக்கல் செய்தார். இதையடுத்து, விஜய் த்ரிஷாவுடன் ஒரு திருமணத்தில் ஒரே நிற ஆடையணிந்து கலந்து கொண்டார். இந்த நிலையில் இவர்கள் தங்கள் உறவை ஒரு ஸ்டேட்மெண்டாக கூறுவதாக தெரிவித்திருந்தனர். இந்த நிலையில், தற்போது அவர்கள் இருவரும் தற்போது பிரேக்-அப் செய்து விட்டதாக பலரும் யூகித்து வருகின்றனர்.
முதல்வர் விஜய்யின் பிறந்தநாளையொட்டி அரசியல் பிரமுகர்கள், சினிமா பிரபலங்கள் உள்ளிட்ட பலரும் அவருக்கு வாழ்த்து தெரிவித்தனர். ஆனால், கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக விஜய்யின் பிறந்தநாளுக்கு த்ரிஷா வாழ்த்து தெரிவித்து வந்தது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. இந்த வருடம், அவர் என்ன பதிவு வெளியிடப்போகிறார் என்பதை எதிர்பார்த்து ரசிகர்கள் காத்துக்கொண்டிருந்தனர். ஆனால், த்ரிஷா அப்படி எதையும் தெரிவிக்கவில்லை. த்ரிஷாவின் சமீபத்திய பதிவில் பலரும் இது குறித்து கமெண்டகளை பலரும் பதிவிட்டு வருகின்றனர்.
த்ரிஷா, விஜய்யை இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் அன்ஃபாலோ செய்திருக்கிறார். இதை பார்த்த ரசிகர்கள் அரண்டு போயுள்ளனர். “விஜய்க்கு எந்த வாழ்த்து பதிவும் வெளியிட வேண்டாம் என்றுதான் நினைத்தோம், அவர் விஜய்யை அன்ஃபாலோ செய்வார் என நினைக்கவில்லை” என்பது பருடைய புலம்பலாக இருக்கிறது. இதையடுத்து, இருவருக்கும் பிரேக்-அப் ஆகி விட்டதாக பலரும் கூறி வருகின்றனர். ஆனால் உண்மையில், த்ரிஷா விஜய்யை ஃபாலோவே செய்யவில்லை என்று கூறப்படுகிறது.
இந்த விவாதங்களில் உண்மை இல்லை என்று கூறும் விஜய்யின் தொண்டர்கள் மற்றும் த்ரிஷா ரசிகர்கள், அதற்கான ஆதாரங்களையும் இணையத்தில் பதிவிட்டு வருகின்றனர். சமீபத்தில், த்ரிஷா நடித்த கருப்பு திரைப்படம் வெளியானது. அதை இயக்கிய ஆர்.ஜே.பாலாஜியை த்ரிஷா ஃபாலோ செய்கிறார். ஆனால், ஹீரோ சூர்யாவை ஃபாலோ செய்யவில்லை. இதே போல, தன்னுடன் நடித்த பல ஹீரோக்களை அவர் ஃபாலோ செய்யவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
த்ரிஷா, கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக படங்களில் நடிப்பதை நிறுத்தினார். தொடர்ச்சியாக விடாமுயற்சி, குட் பேட் அக்லி உள்ளிட்ட திரைப்படங்களில் நடித்த அவர், அதே சமயத்தில்தான் கருப்பு படத்திலும் நடித்து முடித்தார். அதன் பிறகு, அவர் பெரிதாக எந்த படத்திலும் கமிட் ஆகவில்லை. அவர் உண்டு, பிற நிகழ்ச்சிகளுக்கு செல்வதுண்டு என்று இருக்கிறார். இதையடுத்து, அவர் எந்த படத்தில் அடுத்து நடிக்கப்போகிறார் என்கிற கேள்வி அனைவருக்கும் எழுந்துள்ளது.