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சொத்துகளை பணிப்பெண்ணிற்கு எழுதி வைத்து..உயிரை மாய்த்துகொண்ட நடிகர்! தீராத மர்மம்

Actor Ranganath : தெலுங்கு திரையுலகின் மூத்த நடிகரான நடிகர் ரங்கநாத், சில நாட்களுக்கு முன்பு தன் உயிரை மாய்த்துக்கொண்டார். அதற்கு முன்பாக அவர் தன் சொத்துகளை தன்னுடைய பணிப்பெண்ணிற்கு எழுதி வைத்து விட்டார். இது குறித்த முழு தகவல்களை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Aug 09, 2026, 09:56 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 09:56 AM IST
சொத்துகளை பணிப்பெண்ணிற்கு எழுதி வைத்து..உயிரை மாய்த்துகொண்ட நடிகர்! தீராத மர்மம்
Image Credit: Actor Ranganath | X Page

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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