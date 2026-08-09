/சொத்துகளை பணிப்பெண்ணிற்கு எழுதி வைத்து..உயிரை மாய்த்துகொண்ட நடிகர்! தீராத மர்மம்

Actor Ranganath : பிரபல தெலுங்கு நடிகர் ஒருவர், தன்னுடைய உயிரை மாய்த்துக்கொள்ளும் முன்னர், தன் சொத்தை தன்னுடைய வீட்டில் வேலை பார்க்கும் பெண்ணிற்கு எழுதி வைத்தார் என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா? இந்த சம்பவம் நடந்து கிட்டத்தட்ட 10 ஆண்டுகள் உருண்டோடி விட்டன. இருப்பினும், இது திரையுலகில் இன்னும் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தும் விஷயங்களுள் ஒன்றாக இருக்கிறது.
ஹைதராபாத்தில் தங்கி, படங்களில் நடித்து வந்த மூத்த தெலுங்கு நடிகர்தான், ரங்கநாத். இவர், கடந்த 2015ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 19ஆம் தேதி, ஹைதராபாத்தில் இருக்கும் தன்னுடைய வீட்டில் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார். அப்படி தற்கொலை செய்து கொள்ளும் போது அவருக்கு வயது என்ன தெரியுமா? 66. இந்த விஷயம் தெரிந்து போலீசார் அவருடைய வீட்டில் சோதனை போட்டனர். அப்போது அவருடைய உடல் கண்டெடுக்கப்பட்ட இடத்தில், வீட்டின் சுவரில் கருப்பு மார்க்கரால் சில வரிகளை அவர் உயிரிழக்கும் முன்பு எழுதியிருக்கிறார். அதை படித்தவர்களுக்கு அதிர்ச்சி காத்திருந்தது.
நடிகர் ரங்கநாத், படங்களில் நடித்து ஓரளவு பணத்தை சேர்த்து வைத்து வந்துள்ளார். அந்த பணத்தை, தன்னை நீண்ட காலமாக கவனித்து வரும் வீட்டு பணிப்பெண் மீனாட்சிக்கு வழங்குமாறு, தன்னுடைய கடைசி வாக்கியத்தில அவர் கேட்டுக்கொண்டிருந்தார். அதே போல, தன் இறப்பு குறித்து அந்த பணிப்பெண்ணை தொந்தரவு செய்ய வேண்டாம் என்றும் அவர் குறிபிட்டிருந்தார். அவர் இந்த தற்கொலை முடிவை எடுத்தது ஏன்? என்பதற்கான காரணம் இப்போது வரை தெரியவில்லை.
நடிகர் ரங்கநாத் இறப்பதற்கு முன்பு தன்னுடைய நண்பர்கள் உள்ளிட்ட சிலருக்கு, "Goodbye" என குறுந்தகவல் அனுப்பியிருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இதில், எழுத்தாளரான பி.தேவதாஸும் ஒருவர்.
ரங்கநாத் தற்கொலை செய்து கொண்டது கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருந்த அந்த நாளில், அவர் வீட்டின் பணிப்பெண்ணான மீனாட்சி வழக்கம் போல, உணவு சமைத்து வைத்து விட்டு சென்றிருக்கிறார். பின்னர் விழா ஒன்றிற்கு ரங்கநாத்தை அழைப்பதற்காக அவருடைய வீட்டிற்கு சிலர் வந்திருக்கின்றனர். அவர்கள் வந்து நீண்ட நேரம் கதவு தட்டப்பட்டும் திறக்காததால் சந்தேகமடைந்த அவர்கள், பிள்ளைகளுக்கு தகவல் கொடுத்துள்ளனர். பின்னர் கதவை உடைத்து பார்த்த போதுதான், ரங்கநாத் சடலமாக தூக்கிட்ட நிலையில் இருப்பது தெரிய வந்தது.
இந்த நடிகர், சென்னையில் பிறந்தவர். இவருடைய முழுப்பெயர், திருமலா சுந்தர ஸ்ரீ ரங்கநாத். சினிமாவில் பிரவேசிக்கும் முன்பு, இந்திய ரயில்வேயில் டிக்கர் பரிசோதகராக பணியாற்றி வந்த இவர், 1969ஆம் ஆண்டில், புத்திமந்துடு எனும் திரைப்படம் மூலம் நடிகராக அரிமுகமானார்.
ரங்கநாத், 40க்கும் மேற்பட்ட படங்களில் கதாநாயகனாக நடித்து விட்டு பின்பு வில்லன் மற்றும் குணச்சித்திர வேடங்களில் நடித்து வந்தார். சுமார், 46 ஆண்டு காலம் திரையுலகில் இருந்த இவர் 300க்கும் மேற்பட்ட படங்கள், கூடவே சில தொலைக்காட்சி தொடர்களில் நடித்திருக்கிறார்.
ரங்கநாத்தின் மனைவி, கடந்த 2009ஆம் ஆண்டில் இறந்துள்ளார். இதன் பிறகு இவர் நீண்ட காலமாக மன அழுத்தத்தாலும் தனிமையிலும் வாடியதாக கூறப்படுகிறது. இவருக்கு நீரஜா என்ற மகள் மற்றும் ஒரு மகன் இருக்கின்றனர். மனைவி இறந்த பின், உயிரை மாய்த்துக்கொள்வது குறித்து பேசியதால் அவர் மனநல ஆலோசனை பெற்றதாக கூறப்படுகிறது.
தன்னுடைய தந்தையின் கடைசி ஆசையை நிறைவேற்ற நினைத்த அவருடைய பிள்ளைகள், அவர் விருப்பப்படியே அந்த காசை வீட்டின் பணிப்பெண்ணிற்கு கொடுத்துள்ளனர். இதனாலேயே, இந்த சம்பவம் 10 ஆண்டுகளை கடந்த பின்னும் பலரை பேச வைத்து வருகிறது.
தற்கொலை எதற்கும் தீர்வல்ல. மன அழுத்தம் ஏற்பட்டாலோ, தற்கொலை எண்ணம் வந்தாலோ, அதில் இருந்து விடுபடுவதற்கு தமிழக சுகாதார சேவை உதவி மையம் - 104, சினேகா தற்கொலை தடுப்பு உதவி மையம் - 044-24640050 ஆகிய எண்களை அழைக்கலாம்..