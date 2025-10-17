பிக்பாஸ் 9 நிகழ்ச்சியில் இருக்கும் தவெக ஆதரவாளர்! யார் தெரியுமா?

Bigg Boss 9 Contestant TVK Member : ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்ற நிகழ்ச்சியாக இருக்கிறது, பிக்பாஸ். இந்த நிகழ்ச்சியின் 9வது சீசன் தற்போது நடந்து வருகிறது. இதில், தவெக உறுப்பினர் ஒருவரும் இருக்கிறார்.
பிக்பாஸ் 9 நிகழ்ச்சி:
தமிழ் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியின் 7வது சீசன் வரை, நடிகர் கமல்ஹாசன் தொகுத்து வழங்கி வந்தார். கடந்த இரண்ட சீசன்களாக நடிகர் விஜய் சேதுபதிதான் இந்நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கி வருகிறார். இந்த சீசனில், நாம் திரையில் பார்த்த முகங்களை விட, தொடு திரையில் பார்த்த முகங்கள்தான் அதிகம் பேர் இருக்கின்றனர். இதில் எற்கனவே இரண்டு பேர் வீட்டை விட்டு வெளியேறி விட்டனர்.
நாளுக்கு நாள், அதிரடி சண்டை, கிடுக்குப்பிடி டாஸ்க், சரமாரி கேள்விகளுடன் பிக்பாஸ் வீடே அதகளமாகி வருகிறது. இந்த நிலையில், இந்நிகழ்ச்சியில் உள்ள தவெக உறுப்பினர் ஒருவர் குறித்த விவரமும் வைரலாகி வருகிறது.
யார் அந்த தவெக உறுப்பினர்?
விஜய், தமிழக வெற்றிக்கழகம் அரசியல் கட்சியை தொடங்கிய பின்பு, பல இன்ஸ்டா பிரபலங்கள் அவரது கட்சியில் சேர்ந்து கொண்டனர். அப்படி சேர்ந்து கொண்டவர்களுள் ஒருவர்தான், சுபிஷ்கா. யூடியூப் உள்ளிட்ட பிற சமூக வலைதளங்களில் Vlog செய்து பதிவிடும் இவர், பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியிலும் ஹெவியாக சண்டையிடும் போட்டியாளராக இருக்கிறார். எளிய மீனவ குடும்பத்திலிருந்து வந்த சுபிக்ஷாவிற்கு, எந்த சினிமா பின்புலமும் கிடையாது.
சுபிக்ஷா, குலசேகரப்பட்டினத்தை அடுத்திருக்கும் பெரியதாழை என்கிற மீனவ கிராமத்தை சேர்ந்த பெண். கல்லூரி படிப்பை முடித்த இவர், சொந்தமாக தொழிலையும் தொடங்கி, அதில் வெற்றி பெற்றவராக இருக்கிறார். சொந்தமாக மீன் ஊறுகாய் நிறுவனத்தை தொடங்கி, அதில் லாபம் ஈட்டி வருகிறார். சுபிக்ஷாவிற்கு, கடந்த சில நாட்களாகவே தவெக தொண்டர்கள் தரப்பிலிருந்து ஆதரவு அதிகமாக கிடைப்பதாக கூறப்படுகிறது. இதற்கு காரணம், இவர் தவெக உறுப்பினர் என்பதுதான் என்று அரசல் புரசலாக பேசப்படுகிறது.
இந்த சீசன் எப்படி?
பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியின் 9வது சீசனில், முதல் போட்டியாளராக வாட்டர் மெலன் ஸ்டார் திவாகர் இறங்குவதை பார்த்தவுடன் பலரும் ஷாக் ஆகிவிட்டனர். கூடவே, மக்கள் மத்தியில் வெறுப்பை சம்பாதித்த இன்னும் சிலரும் நிகழ்ச்சிக்கும் நுழைந்தனர். இதை பார்த்த பின்பு, ‘இந்த சீசன் அவ்வளவுதான்..’ என்று நினைத்தனர். ஆனால், சர்ப்ரைஸாக மக்களை என்டர்டெயின் செய்பவராக இருப்பது வாட்டர் மெலன் ஸ்டார் திவாகர்தான். இவர், வந்த முதல் வாரத்திலேயே வெளியேறிவிடுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், இப்போதையை கணக்கின் படி இன்னும் சில நாட்களுக்கு இங்கு தாக்குப்பிடிப்பார் என்று தெரிகிறது.
அனைத்து பிக்பாஸ் சீசன்களையும் போலவே, இந்த சீசனிலும் புது ரூல்ஸ், புது டாஸ்குகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. வினோத்-வாட்டர் மெலன் ஸ்டாரின் காம்போ நன்றாக இருப்பதாக சிலர் கூறி வருகின்றனர். இன்னும் சிலர், துஷார்-அரோராவின் ஜோடி குறித்து பேசி வருகின்றனர்.
