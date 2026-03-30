ஜெயலலிதா அழைத்தும் அரசியலுக்கு வராத பிரபல நடிகர்! தைரியமாக கொடுத்த ‘தக்’ ரிப்ளை..

தமிழக அரசியல் களத்தை பொருத்தவரை அரசியலில் ஜெயித்தவர்கள் எல்லோருமே ஒரு கட்டத்தில் சினிமாவில் பெரும் நடிகர்களாக இருந்தவர்களாக இருக்கின்றனர். எம்.ஜி.ஆர், ஜெயலலிதாவில் ஆரம்பித்து இப்போது விஜய் வரை ஒரு காலத்தில் அனைவரும் சினிமாவில் கொடிகட்டி பறந்தவர்கள்தான். அப்படி, திரையுலத்தில் திறமையான நடிகராக விளங்கிய ஒருவர், தனக்கென தனி ரசிகர் கூட்டத்தை சேர்த்துக் கொண்ட ஒருவர், அரசியல் ஆசையில்லாமல் இருந்திருக்கிறார். ஜெயலலிதா கேட்டபோது கூட, அரசியலுக்கு வர மறுத்திருக்கிறார்.
ஜெயலலிதா அழைத்தும்..
தமிழக அரசியில் மட்டுமல்ல, இந்திய அரசியலில் சிங்கப்பெண்ணாக விளங்கியவர் ஜெயலலிதா. எம்.ஜி.ஆருக்கு பிறகு அதிமுக-வை ஆண்ட இவர், தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக 6 முறை பதவி வகித்தவர்தான் ஜெயலலிதா. எதிர்கட்சிகள் நெருங்க பயந்த இவர், கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு உயிரிழந்தார். இவர் அரசியலில் இருந்த போது, பல நடிகர்கள் இவர் கட்சியில் இருந்திருக்கின்றனர்.
ஜெயலலிதாவை ஒருமுறை நடிகர் பிரசாந்த், சந்தித்து ஆசி வாங்க சென்றிருக்கிறார். அப்போது அவரிடம், “உனக்கு அரசியல் ஆசை இருக்காப்பா?” என்று கேட்டிருக்கிறார். அதற்கு பிரசாந்த், தனக்கு அப்படிப்பட்ட ஆசை எதுவும் இல்லை என்று சொன்னதோடு நிறைய திரைப்படங்களில் நடிப்பதே என்னுடைய ஆசை என்றிருக்கிறார். ஜெயலலிதான முன்பு பேசவோ, அவருக்கு நோ சொல்லவோ பயந்த சமயம் அது. அப்போதே, நடிகர் பிரசாந்த் இப்படிப்பட்ட பதிலை கொடுத்திருக்கிறார். இது குறித்து, பிரசாந்தின் தந்தையும் இயக்குநரும் நடிகருமான தியாகராஜன் தெரிவித்திருக்கிறார்.
தியாகராஜன் பேட்டி:
பிரசாந்தின் தந்தை தியாகராஜன் இது குறித்து ஒரு பேட்டியில் பேசியிருக்கிறார். அப்போது, ஜெயலலிதா அப்படி பிரசாந்திடம் கேட்டது ஒரு நல்ல வாய்ப்பு என்றும் அப்போதே பிரசாந்த் சரி என்று கூறியிருந்தால், அரசியலுக்கு வர வாய்ப்பிருந்திருக்கும் என்று தெரிவிக்கிறார். ஆனால், பிரசாந்த அதனை விரும்பாபததால் தானும் அவரை வற்புறுத்தவில்லை என்று தெரிவித்திருக்கிறார். இது பிரசாந்தின் தனிப்பட்ட விருப்பம் என்பதால், இதில் தான் தலையிட முடியாது என்று அந்த பேட்டியில் கூறியிருக்கிறார்.
நடிகர் பிரசாந்த்:
நடிகர் பிரசாந்த் தமிழில்தான் பெரும்பாலான படங்களில் நடித்திருக்கிறார் என்றாலும் தெலுங்கு, இந்தி, மலையாளம் உள்ளிட்ட மொழி படங்களும் இவருக்கு கை கொடுத்தது. வைகாசி பொறந்தாச்சு படம்மூலம் அறிமுகமான இவர் நடிகர் மட்டும் கிடையாது. தொழிலதிபர், பின்னணி பாடகர் மற்றும் தயாரிப்பாளரும் கூட.
பிரசாந்த் 90கள் மற்றும் 2000 காலக்கட்டங்களில், பலருக்கு கனவுக்கண்ணனாக இருந்தார். இவர் நடிப்பில் வெளியான ஆணழகன், ஜீன்ஸ், கல்லூரி வாசல், ஜோடி, கண்ணெதிரே தோன்றினால், குட் லக், சாக்லேட், வின்னர் உள்ளிட்ட பல படங்கள் பெரிய ஹிட் அடித்தன.
சினிமாவில் சறுக்கல்:
பிரசாந்திற்கு அவரது சினிமா வாழ்க்கை ஆரம்பத்தில் நல்ல தொடக்கமாக இருந்தது. மணி ரத்னம், பாலு மகேந்திரா, ஆர்.கே.செல்வமணி, சுந்தர்.சி உள்ளிட்ட பலரது இயக்கத்தில் நடித்தார். ஆனால், 2006க்கு மேல் அவர் நடித்த படங்கள் சரியாக ஓடவில்லை. லண்டன், ஜாம்பவான், அடைக்களம், பொன்னர் சங்கர் என அனைத்து படங்களும் தோல்வியை தழுவின. பிரசாந்திற்கும், கிரகலக்ஷ்மி என்கிற பெண்ணிற்கும் 2005ல் திருமணம் நடந்தது. ஆனால், 4 வருடங்களிலேயே இது விவாகரத்தில் முடிந்தது. திருமணம் முடிந்த மூன்றே மாதத்தில், பிரசாந்தின் மனைவி கிரகலக்ஷ்மி அவரை பிரிந்து, தாய் வீட்டிற்கு சென்றதாக கூறப்படுகிறது.
இந்த சம்பவத்தை அடுத்து பிரசாந்த் தனது திரை வாழ்க்கையில் இருந்து கொஞ்சம் தள்ளியிருந்தார். 2006ஆம் ஆண்டிற்கு பிறகு, ஒரு பிரேக் எடுத்துக்கொண்ட பிறகுதான், பிரசாந்த் மீண்டும் 2011ல் திரையுலகிற்குள் வந்தார். ஆனால், அதன் பிறகு அவர் நடித்த படங்கள் எதுவும் அவருக்கு கைக்கொடுக்கவில்லை. அவர் நடித்த ‘அந்தகன்’ திரைப்படத்தின் ரிலீஸ் இழுத்தடிக்கப்பட்டு, ஒரு வழியாக 2024ல் வெளியாகி வெற்றி பெற்றது.
கம்-பேக்:
பிரசாந்தின், ‘அந்தகன்’ திரைப்படமே, அவருக்கு வெற்றிப்படமாக அமைந்ததால், இதன் மூலம் அவர் கம்-பேக் கொடுப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், அதை விட விஜய்யின் ‘தி கோட்’ படத்தில்தான் அனைவருக்கும் இவரை பிடித்திருந்தது. இந்த படத்தில் அவரு விஜய்க்கு தோழனாக நடித்திருந்தார். பிரசாந்த், அவருடைய இளமைக்காலத்தில் எப்படி நடனம் ஆடும் போதும் நடிக்கும் போதும் அனைவரும் இவரை ரசித்தார்களோ, அந்த நியாபகம் கோட் திரைப்படம் பார்க்கும் போதும் அனைவருக்கும் வந்தது. பிரசாந்திற்கு தற்போது வயது 52 ஆகிறது. இவர் இன்னும் தொடர்ந்து ஹீரோவாக நடிக்க கதைக்கேட்டு வருவதாக கூறப்படுகிறது.
மேலும் படிக்க | அசைவம் சாப்பிடுவதை நிறுத்திய சமந்தா! காரணத்தை கேட்டு ட்ரோல் செய்யும் நெட்டிசன்கள்..
மேலும் படிக்க | ஜனநாயகன் படத்தின் புது ரிலீஸ் அப்டேட்! முதல்முறையாக வந்த பாசிடிவ் சைன்..
