/அறிமுக இயக்குநர் படத்தில் சிவராஜ்குமார் - அபிஷன் ஜீவிந்த்! வெளியான அறிவிப்பு!

எப்போதுமே தரமான மற்றும் அர்த்தமுள்ள பொழுதுபோக்குத் திரைப்படங்களை வழங்கும் தயாரிப்பு நிறுவனங்களை தமிழ் சினிமா இருகரம் கூப்பி வரவேற்றிருக்கிறது. அந்த வகையில், பெரும் கனவுகள், லட்சியங்கள் மற்றும் ஒரு சிறந்த பொழுதுபோக்கு கதையோடு தமிழ் திரையுலகில் கால்பதிக்கிறது பாலமுருகன்.அ தலைமையிலான புதிய தயாரிப்பு நிறுவனம் ‘டிராமா கம்பனி’ (Drama Company). இன்னும் பெயரிடப்படாத இப்புதிய திரைப்படத்தில், கன்னட சூப்பர் ஸ்டார் டாக்டர் சிவராஜ்குமார் மற்றும் இயக்குநராக 'டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி' (Tourist Family) என்ற பிளாக்பஸ்டர் வெற்றியையும், நடிகராக 'வித் லவ்' (With Love) திரைப்படம் மூலம் ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்த திறமையான இளம் நடிகர் அபிஷன் ஜீவிந்த் ஆகிய இருவரும் முதன்மை பாத்திரங்களில் நடிக்கின்றனர். இந்தப் படத்தில் ஷிவானி நாகாரம் கதாநாயகியாக நடிக்கிறார்.
இத்திரைப்படத்தின் மூலம் கௌதம் சிவராமன் இயக்குநராக தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகமாகிறார். இப்படத்தின் துவக்க விழா மற்றும் பூஜை முன்னணி பிரமுகர்கள் முன்னிலையில் பாரம்பரிய முறைப்படி சென்னையில் கோலாகலமாக நடைபெற்றது. இந்நிகழ்வில் தயாரிப்பாளர் சௌந்தர்யா ரஜினிகாந்த், மகேஷ் ராஜ், இயக்குநர் சி. பிரேம்குமார், தயாரிப்பாளர் கலைப்புலி எஸ். தாணு, நடிகர் மணிகண்டன், கென் கருணாஸ், தயாரிப்பாளர் ஆர்.டி. ராஜா, ஆவுடையப்பன், நடிகர் ரிஷிகாந்த், பிரபு ராம் வியாஸ், மதன், கருப்பையா சி. ராம் உள்ளிட்ட திரைத்துறையைச் சேர்ந்த பல முக்கிய பிரபலங்கள் கலந்துகொண்டு படக்குழுவினரை வாழ்த்தினர்.
டாக்டர் சிவராஜ்குமார், அபிஷன் ஜீவிந்த் மற்றும் ஷிவானி நாகாரம் ஆகியோருடன், 'ஹார்ட்பீட்' மற்றும் 'டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி' மூலம் புகழ்பெற்ற யோகலட்சுமி, பிக் பாஸ் புகழ் கானா வினோத், சங்கீதா மாதவன், பெஞ்சமின் உள்ளிட்ட பல முன்னணி நட்சத்திரங்கள் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிக்கின்றனர். இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு தற்போது சென்னையில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. படத்தின் தலைப்பு மற்றும் அடுத்தடுத்த சுவாரசியமான அறிவிப்புகளை தயாரிப்பு நிறுவனம் விரைவில் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிட உள்ளது.
இசை: லியோன் ஜேம்ஸ்
ஒளிப்பதிவு: பிரகதீஷ் பிரபு
படத்தொகுப்பு: சுரேஷ்
ஆடை வடிவமைப்பு: சுவாதி ராமகிருஷ்ணன்