/ஜனநாயகன் ஏன் இன்னும் வெளியாகவில்லை? ஹெச்.வினோத் பதிலை விமர்சித்த அமீர்!

மக்கள் மத்தியில் அதிக எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கும் படமாக இருக்கிறது, ஜனநாயகன். இந்த படத்தை ஹெச்.வினோத் இயக்கியிருக்கிறார். விஜய் கடைசியாக நடித்திருக்கும் இந்த படம் இன்னும் வெளிவராமல் இருக்கும் நிலையில், இது குறித்து இயக்குநர் ஹெச்.வினோத்திடம் கேட்ட போது அவர் அளித்த பதில் அனைவரையும் அதிர வைத்தது.
கடந்த வருடமே ஷூட்டிங் அனைத்தும் முடிக்கப்பட்டு, கடந்த ஜனவரி மாதம் பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு திரைக்கு வர தயாராக இருந்த படம், ஜனநாயகன். இந்த படம்தான், விஜய் முழு வீச்சாக அரசியலில் எண்ட்ரி ஆவதற்கு முன்பு கடைசியாக நடித்த படமாகும். “விஜய்யின் கடைசி படத்தை எப்படியாவது தியேட்டரில் பார்த்து விடலாம்” என்று மகிழ்ச்சியுடன் காத்திருந்த ரசிகர்களுக்கு கடைசியில் ஏமாற்றம்தான் மிஞ்சியது. படம் ரிலீஸ் ஆவதற்கு சில தினங்களுக்கு முன்பு இப்படத்தை மறு ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என்று கூறி, சென்சார் சான்றிதழை கொடுக்க மத்திய திரைப்பட சான்றிதழ் வாரியம் மறுத்துள்ளது. மறு ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என்றால் இன்னும் 1 மாதம் வரை காத்திருக்கணுமே என்று நினைத்த படக்குழு, உடனடியாக சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் படத்தை மறு ஆய்வு செய்வதற்கு எதிராக மனுதாக்கல் செய்தது.
படத்தின் வழக்கு பல நாட்கள் செல்ல, “இப்படியே சென்றால் படத்தை ரிலீஸ் செய்ய முடியாது” என்று யோசித்த படக்குழு, வழக்கை வாபஸ் பெறும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டது. இதையடுத்து, படத்தை சென்சார் கூழு பார்த்தாகவும், அது தேர்தல் சமயம் என்பதால் படத்தை வெளியிடுவது குறித்து தேர்தல் ஆணையம் முடிவு செய்யும் என்று கூறியதாகவும் கூறப்பட்டது. ஆனால், அதன் பிறகு எந்த அப்டேட்டும் இல்லை.
ஹெச்.வினோத் சொன்ன பதில்!
சமீபத்தில் இயக்குநரகள் பா.ரஞ்சித், பாண்டியராஜ், நடன இயக்குநர் சாண்டி உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்ட நிகழ்ச்சியில், ஹெச்.வினோத்தும் பங்கேற்றார். இதில் அவருடம் தொகுப்பாளர், “சார், எல்லாரும் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்குற விஷயம்தான். எல்லாரும் கேட்கும் கேள்விதான். ஜனநாயகன் திரைப்படம் எப்போதான் சார் வரும்?” என்று கேட்டார். அதற்கு ஹெச்.வினோத் கூறியிருக்கும் பதில் சர்ச்சையை கிளப்பியிருக்கிறது.
“இல்ல, அது... அது நம்மகிட்ட இல்ல. அதுல இருக்கிற உண்மையெல்லாம் சொல்ற அளவுக்கு எனக்கு தைரியம் இல்ல. அதை நான் சொல்ற தைரியம் வந்தாலும், அதை போடுற தைரியம் உங்களுக்கு இல்ல. அவ்வளவுதான். அதனால வரும்போது பார்ப்போம்” என்று கூறினார்.
ஹெச்.வினோத் இவ்வாறு பேசியது குறித்து அமீர் விமர்சித்திருக்கிறார். ”ஹெச்.வினோத் கருத்தில் எனக்கு உடன்பாடு இல்லை. இந்த சமூகத்தில் நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய, நீங்கள் எதிர்கொள்ளக்கூடிய அநீதியை நீங்கள் சொல்ல தயங்கினால், பின் யார்தான் சொல்வார். ஜனநாயகன் படத்தின் நாயகனாக இருக்கக்கூடிய விஜய், இன்று ஒரு மாநிலத்தின் முதல்வராகிவிட்டார். அப்படி இருக்கையில், உங்கள் படத்தில் என்ன நடந்தது என்று நீங்கள் சொல்லுங்கள்” என்று கூறியிருந்தார். மேலும், “தப்பு யார் செய்தது என்பது நமக்கு தெரிய வேண்டாமா?” என்று கேட்ட அவர், ஜனநாயகன் லீக் ஆன போது இப்போது அமைச்சராக இருக்கக்கூடிய ஆதவ் அர்ஜுனா மத்திய ஒன்றிய அமைச்சராகிய எல்.முருகன் மற்றும் உதயநிதி இணைந்து இந்த படத்தை வெளியிட்டதாகவும், தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் போது இதனை கூறிவிட்டு கடந்து போனதாகவும் தெரிவித்தார். இதில் தனக்கு உடன்பாடு இல்லை என்று கூறிய அவர், மக்களுக்கு எதுதான் செய்தி, உண்மையை எப்படி கண்டறிவது, மக்கள் என்ன நிலைப்பாட்டை எடுப்பது? என்று கூறினார்.