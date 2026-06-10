/கடைசி காலத்தில் பாரதிராஜா எப்படி ஆகிட்டார் பாருங்க! இறப்பதற்கு முன் எடுத்த வீடியோ

தமிழ் சினிமாவில் முதன்முறையாக கிராமத்து கதைக்களத்தை ஹீரோவாக்கி, ரசிகர்களுக்கு புது ரசனையை இன்ட்ரோ செய்தவர் இயக்குநர் இமயம் பாரதிராஜா. 42 படங்களை இயக்கிய இவர், கடந்த 50 ஆண்டுகளில் எடுத்த படங்களில், பெரும்பாலானவை ஹிட் அடித்தவைதான். இதைத்தாண்டி, இயக்கத்தை ஓரம் கட்டிவிட்டு நடிகராக மாறினார். இவர் நடித்த பல படங்களும் கவனம் ஈர்த்துள்ளன.
தமிழ் திரையுலகில் ஜாம்பவானாக திகழ்ந்து மண்வாசனை மிக்க திரைப்படங்களை கொடுத்து, “என் இனிய தமிழ் மக்களே உங்கள் பாசத்திற்குரிய பாரதிராஜா” என்கின்ற கம்பீரமான அந்த குரலை ஒவ்வொரு தமிழ் சினிமாவிலும் கேட்டுப் பழகி ரசித்த தமிழ் ரசிகர்களின் நெஞ்சங்களில் தனக்கென ஒரு முத்திரை பதித்த தென் தமிழகத்திலிருந்து சென்னை சென்று சினிமா துறையில் கோலோச்சி, பல்வேறு வெற்றி திரைப்படங்களை கொடுத்து பல விருதுகளையும் தட்டித் தூக்கியவர்தான் இந்த இயக்குனர் இமயம்.
பாரதிராஜா, உடல் நோய்வாய்ப்பட்டு உயிரிழந்த நிலையில் சென்னையில் இருக்கக்கூடிய அவரது இல்லத்தில் அவரது உடலுக்கு திரைத்துறையினரும் பல்வேறு பொதுமக்களும் நேரில் அஞ்சலி செலுத்தி வருகின்றனர். இதையடுத்து, மதுரை காளவாசல் பகுதியில் இன்று தமிழ் சினிமா நடிகர்கள் சங்கத்தின் சார்பில் பொதுச் செயலாளர் சினி வினோத் தலைமையில் மறைந்த பாரதிராஜாவின் உருவப்படத்திற்கு மலர்கள் தூவி மெழுகுவர்த்தி ஏந்தி மவுன அஞ்சலி செலுத்தினர்.
இயக்குநர் பாரதிராஜா, சில நாட்களுக்கு முன்பு நோய்வாய்ப்பட்டு சென்னையில் உள்ள ஒரு தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். கடந்த ஆண்டு, இவரது மகன் மனோஜ் பாரதிராஜா மாரடைப்பால் உயிரிழந்தார். இதனால், பெரும் மன உளைச்சலுக்கு இயக்குநர் பாரதிராஜா ஆளானதாக கூறப்படுகிறது. இந்த சமயத்தில்தான், அவருக்கு உடல்நிலை சரியில்லாததால் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டார்.
பாரதிராஜா, சமீபத்தில்தான் மருத்துவமனையிலிருந்து வீட்டிற்கு அழைத்து வரப்பட்டு அங்கேயே சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வந்தது. இதையடுத்து, இன்று அதிகாலை உயிரிழந்தார். இவரது மறைவிற்கு திரையுலகினர் அனைவரும் அஞ்சலி செலுத்தி வருகின்றனர்.
பாரதிராஜா இறக்கும் முன்பு, சினேகனும் அவருடைய மனைவி கனிகாவும் சந்தித்துள்ளனர். அப்போது, அவரை அவர்கள் இருவரும் சந்தித்து, உரையாடி மகிழ்ந்த வீடியோவை பகிர்ந்துள்ளனர். இது, பாரதிராஜா நடித்த படம் வெளியான பிறகு அவர்கள் பாரதிராஜாவை சென்று சந்தித்துள்ளனர் என்பது தெரிகிறது.
இதில் சினேகனின் மனைவி கனிகா, “உங்களுக்கு எல்லாம் திருஷ்டிதான்..திருஷ்டி கழிஞ்சிட்டா எல்லாம் சரியா போயிடும்” என்று சுத்திப்போட்டு நட்டு உடைப்பதும், பாரதிராஜா அவரையே பார்ப்பதும் படம்பிடிக்கப்பட்டுள்ளது.
இது குறித்து கேப்ஷனில் குறிப்பிட்டிருக்கும் சினேகன், “என் தகப்பனாரின் மரணத் துயரத்திற்கு இணையான துயரத்தில் ஆழ்ந்து கிடக்கிறது மனசு...
இவரின் கரம் பிடித்தும் நடந்திருக்கிறேன் … கால்பற்றியும்
அழுதுமிருக்கிறேன் ...என் வாழ்வின் வழிநெடுக இவர் நட்டுவைத்த நினைவு மரங்கள் எல்லாம் வரிசையாய் பூத்து நிற்கிறது ...எதை சொல்ல ...
எதை தள்ள..” என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். இந்த வீடியோ, தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.