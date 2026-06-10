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கடைசி காலத்தில் பாரதிராஜா எப்படி ஆகிட்டார் பாருங்க! இறப்பதற்கு முன் எடுத்த வீடியோ

இயக்குநர் இமயம் பாரதிராஜா, தனது 84வது வயதில் உயிரிழந்தார். இதையடுத்து, திரையுலகில் உள்ள அனைவரும் சோகத்தில் மூழ்கியுள்ளனர். இந்த நிலையில் கடைசியாக எடுக்கப்பட்ட அவருடைய வீடியோ தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. 

Written ByYuvashree
Published: Jun 10, 2026, 05:42 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 05:42 PM IST
கடைசி காலத்தில் பாரதிராஜா எப்படி ஆகிட்டார் பாருங்க! இறப்பதற்கு முன் எடுத்த வீடியோ
Image Credit: Bharathiraja Last video | Instagram (Snehan)

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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