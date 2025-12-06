இளையராஜா சொன்ன ஒரு வார்த்தை… தேம்பி தேம்பி அழுத மிஷ்கின்! என்ன விஷயம்?

Mysskin Says Ilaiyaraaja Made Him Cry : தமிழ் திரையுலகில், தனித்துவமான இயக்குநர் என்கிற பெயரை பெற்றவர் மிஷ்கின். இவருக்கு இளையராஜா பாடல்கள் என்றால் ரொம்ப பிடிக்கும் என்பது பலருக்கும் தெரிந்திருக்கும். ஆனால், இதுவரை யாருக்கும் இளையராஜா குறித்து சொல்லாத விஷயத்தை, தற்போது கூறியிருக்கிறார் மிஷ்கின். அது என்ன தெரியுமா?
இளையராஜாவும் மிஷ்கின்னும்..
மிஷ்கின், சமீப காலமாக சூப்பர் சிங்கர் நிகழ்ச்சியில் நடுவராக பங்கேற்று வருகிறார். இந்த நிகழ்ச்சியின் போட்டியாளர்கள் யாராவது நல்ல பாடலை சரியாக பாடவில்லை என்றால், டென்ஷனாகி விடுவார். குறிப்பாக, இளையராஜா பாடல் என்றால் அவ்வளவுதான். ராஜாவின் தீவிர ரசிகரான இவர், அவரது இசயில் நந்தலாலா, ஓநாயும் ஆட்டுக்குட்டியும், சைக்கோ உள்ளிட்ட படங்களை இயக்கி இருக்கிறார்.
நடிகராகவும் ஜொலிக்கும் மிஷ்கின், லியோ, மாவீரன், வணங்கான், டிராகன் என பல படங்களில் குணச்சித்திர கதாப்பாத்திரமாக நடிக்க ஆரம்பித்து விட்டார். இப்போது தமிழை தாண்டி, வேறு சில மொழி படங்களிலும் நடிக்க மிஷ்கின் கமிட்டாகி இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
அழவைத்த இளையராஜா!
இளையராஜா குறித்து சமீபத்தில் பேசிய மிஷ்கின், அவர் தன்னை அழ வைத்த சம்பவத்தையும் கூறியிருக்கிறார். ஒரு பாடல் சம்பந்தமாக இளையராஜாவுடன் பேசுவதற்காக மிஷ்கின் அவரை சந்திக்க சென்றாராம். அப்போது, அவரை எப்போதும் ‘அப்பா’ என குறிப்பிட்டு பேசி வந்ததாக கூறிய மிஷ்கின், அந்த குறிப்பிட்ட நாளில் ஒரு பாடல் தொடர்பாக எங்கள் இருவருக்கும் சண்டை போய்க்கொண்டே இருந்ததாக தெரிவித்தார். மேலும், தான் “அப்பா அப்பா” என கூறி சண்டை போட்டதாகவும், சிறிது நேரம் கழித்து தன்னை அழைத்து “நீ என்ன அப்பான்னு கூப்பிடாதே..நீ என்ன எனக்கா பிறந்த?” என்று கேட்டு விட்டாராம். இதனால், மனமுடைந்த மிஷ்கின், ஒரு மணி நேரம் அங்கேயே நின்று அழுததாக தெரிவித்து இருக்கிறார். இவர் பகிர்ந்த இந்த விஷயம், தற்போது வைரலாகி வருகிறது.
மிஷ்கின் இயக்கும் புதிய படம்:
மிஷ்கின், தற்போது ‘ட்ரெயின்’ என்கிற படத்தை இயக்குகிறார். இந்த படத்தில் விஜய் சேதுபதி ஹீரோவாக நடிக்க, அவருடன் சேர்ந்து ஸ்ருதி ஹாசன் நடிக்கிறார். இந்த படத்தின் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் பணிகள் நடந்து வருகிறது. இந்த படத்தில் பல விதமான தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் கேமராக்களை உபயோகித்திருப்பதாக மிஷ்கின் சமீபத்தில் ஒரு நேர்காணலில் தெரிவித்திருந்தார். இதனை, விரைவில் திரையரங்குகளில் பார்க்க ரசிகர்கள் ஆர்வத்துடன் உள்ளனர்.
