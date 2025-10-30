English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
  • விஜய் போலவே ரியாக்ஷன் கொடுத்த அவரது மகன்..வைரலாகும் வீடியோ!

விஜய் போலவே ரியாக்ஷன் கொடுத்த அவரது மகன்..வைரலாகும் வீடியோ!

Vijay Son Jason Sanjay At Airport Video : நடிகர் விஜய்யின் மகன் ஜேசன் சஞ்சய், விமான நிலையத்தில் இருந்த போது அவரை ஒருவர் வீடியே எடுத்திருக்கிறார். அதற்கு அவர் கொடுத்த ரியாக்ஷன், தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Oct 30, 2025, 03:53 PM IST
  • விமான நிலையத்தில் விஜய் மகன் ஜேசன்
  • வைரலாகும் வீடியோ..
  • அப்படியே அப்பாவை போல..

Trending Photos

மகளிர் உலகக் கோப்பை: இந்தியா பிளேயிங் 11.. அரையிறுதியில் உள்ளே வரும் அதிரடி வீரராங்கனை!
camera icon7
India vs Australia
மகளிர் உலகக் கோப்பை: இந்தியா பிளேயிங் 11.. அரையிறுதியில் உள்ளே வரும் அதிரடி வீரராங்கனை!
ஒரே வருடத்தில்..டயட் இல்லாமல் 9 கிலோ குறைத்த கீர்த்தி சுரேஷ்! எப்படி தெரியுமா?
camera icon7
Keerthy Suresh
ஒரே வருடத்தில்..டயட் இல்லாமல் 9 கிலோ குறைத்த கீர்த்தி சுரேஷ்! எப்படி தெரியுமா?
ரேஷன் கார்டு முதல் பட்டா வரை! விண்ணப்பித்த ஒரே நாளில் தீர்வு - முக்கிய அப்டேட்
camera icon9
Tamil Nadu grievance day
ரேஷன் கார்டு முதல் பட்டா வரை! விண்ணப்பித்த ஒரே நாளில் தீர்வு - முக்கிய அப்டேட்
கலைஞர் கைவினைத் திட்டம் குறித்து வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு
camera icon10
Kalaignar Kaivinai Thittam 2025
கலைஞர் கைவினைத் திட்டம் குறித்து வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு
விஜய் போலவே ரியாக்ஷன் கொடுத்த அவரது மகன்..வைரலாகும் வீடியோ!

Vijay Son Jason Sanjay At Airport Video :தமிழ் திரையுலகில், டாப் நடிகர்களுள் ஒருவராக இருக்கிறார் விஜய். இவருக்கு இரண்டு பிள்ளைகள் உள்ளனர். அதில் மூத்த மகன் ஜேசன் சஞ்சய், சமீபத்தில் விமான நிலையத்தில் சில கேமராக்களின் கண்களில் சிக்கினார். அப்போது கேமராவை பார்த்து அவர் கொடுத்த ரியாக்ஷன், வைரலாகி வருகிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

ஜேசன் சஞ்சய்:

வழக்கமாக, சினிமா நடிகர்கள் அல்லது இயக்குநர்களின் வாரிசுகள் திரைத்துறைக்குள் வருவது சகஜம். அப்படி, நடிகர் விஜய்யின் மகன் ஜேசன் சஞ்சையும் சிறு வயதிலேயே சினிமாவிற்குள் நுழைந்து விட்டார். விஜய் நடித்த இரு படங்களிலும் வசந்த முல்லை மற்றும் நா அடிச்சா தாங்க மாட்டா உள்ளிட்ட பாடல்களில் குட்டி பையனாக வந்து நடனமாடியிருப்பார் ஜேசன். பின்பு என்ன ஆனதோ தெரியவில்லை, இவர் திரைக்கு முன்பு தோன்றவே இல்லை. இந்த சமயத்தில்தான் திடீரென அவர் படம் இயக்கப்போகும் தகவல் அனைவருக்கும் தெரிய வந்தது.

சென்னையில் பள்ளிப்படிப்பை முடித்த ஜேசன் சஞ்சய், வெளிநாட்டிற்கு மேற்படிப்பிற்காக சென்றார். அங்கு, திரைப்பட பல்கலைக்கழகத்தில் சேர்ந்து, அதற்கான பயிற்சிகளையும் பெற்று தேர்ச்சியானார். படிக்கும் போதே, சில குறும்படங்களை எடுத்த இவர், இதையடுத்து லைகா நிறுவனத்தின் தயாரிப்பில் பெரிய நிறுவனம் ஒன்றில் கமிட் ஆனார்.

ஜேசன் சஞ்சய் இயக்கும் படம்..

ஜேசன் சஞ்சய், தற்போது தனது முதல் படத்தின் வேலைகளில் பிசியாக இருக்கிறார். இந்த படத்தை லைகா நிறுவனம் தயாரிக்க, இதில் ஹீரோவாக சந்தீப் கிஷன் நடிக்கிறார். இதற்கான வேலைகள் விறுவிறுப்பாக நடந்து வருகிறது.

வைரல் வீடியோ:

ஜேசன் சஞ்சய், தற்போது வெளியூர் செல்வதற்காக விமான நிலையத்திற்கு சென்றிருக்கிறார். அப்போது இவரை ஒருவர் கேமராவில் வீடியோ எடுக்க, இதை கவனித்த அவர், ஹாய் காண்பித்து விட்டு..பின்பு “ஏன் வீடியோ எடுக்கிறீர்கள்?” என்பது போல ஆக்ஷன் காட்டிவிட்டு, மின்படிக்கட்டுகளில் இறங்கி சென்று விட்டார். இந்த வீடியோ தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

விஜய் போல இருப்பதாக ரசிகர்கள் கருத்து..

தந்தையை போலத்தான் பிள்ளைகள் இருப்பார்கள் என்பது அனைவருக்கும் தெரியும். இருப்பினும் ஜேசனை பார்க்கும் போது, அவர் அச்சு அசல் அப்படியே விஜய் போல இருப்பதாகவும், சிரிப்பது கூட அதே மாதிரி இருப்பதாகவும் சிலர் கூறி வருகின்றனர்.

மேலும் படிக்க | அப்படியே அப்பாவை உரித்து வைத்திருக்கும் ஜேசன் சஞ்சய்! வைரலாகும் சமீபத்திய புகைப்படங்கள்..

மேலும் படிக்க | ஜேசன் சஞ்சய் ஷூட்டிங்கில் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட்-ஆ? நீங்களே பாருங்க..வைரல் போட்டோஸ்..

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Jason SanjayVijay SonairportViral VideoCute Reaction

Trending News