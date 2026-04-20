குட் நியூஸ் சொன்ன இயக்குநர் அட்லீ - பிரியா, இரண்டாவது குழந்தை பிறந்தது.. திரையுலகினர் வாழ்த்து

Atlee Priya second child Born : கடந்த 2014 ஆம் ஆண்டு இயக்குநர் அட்லீயும், நடிகை பிரியாவும் காதலித்து திருமணம் செய்துகொண்டனர். அவர்களுக்கு ஏற்கனவே மீர் என்ற மகன் இருக்கிறார். இப்போது இரண்டாவது முறையாக பிரியா கர்ப்பமாகியிருந்த நிலையில், தற்போது இவர்களுக்கு அழகான பெண் குழந்தை பிறந்துள்ளது. சமீபத்தில் வளைகாப்பு நடந்த நிலையில், இன்று இரண்டாவது குழந்தை பிறந்துள்ளது. இந்நிலையில் இது தொடர்பான அறிவிப்பை இயக்குனர் அட்லீ தனது சோஷியல் மீடியா பக்கத்தில் உற்சாகத்துடன் பகிர்ந்துள்ளார்.
இயக்குனர் அட்லீ (Atlee Kumar) மற்றும் பிரியா அட்லீ (Priya Atlee) கடந்த 2014 ஆம் ஆண்டில் திருமணம் செய்து கொண்டனர். இந்த ஜோடிகளுக்கு கபந்த 2023 ஆம் ஆண்டில் மீர் (Meer) என்ற முதல் குழந்தை பிறந்தது. இயக்குனர் அட்லீ கடந்த 2013 ஆம் ஆண்டில் 'ராஜா ராணி' (Raja Rani) மூலம் இயக்குநராக அறிமுகமானார். விஜய்யுடன் 'தெறி', 'மெர்சல்', மற்றும் 'பிகில்' உள்ளிட்ட தொடர் பிளாக்பஸ்டர் படங்கள் மூலம் அவர் தென்னிந்திய திரையுலகில் பெய அளவில் பிரபலமானார்.
இதனிடையே கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டில் ஷாருக்கான் நடித்த 'ஜவான்' திரைப்படத்தின் மூலம் பாலிவுட் திரையுலகில் இயக்குனராக அறிமுகமானார், இது இந்திய சினிமா வரலாற்றில் அதிக வசூல் செய்த படங்களில் ஒன்றாக அமைந்தது. தற்போது அட்லீ இயக்கத்தில் பான் இந்தியா படம் ஒன்று உருவாக்கி வருகிறது. இந்த படத்தில் அல்லு அர்ஜுன் ஹீரோவாக நடிக்கிறார், மேலும் தீபிகா படுகோன் நாயகியாக நடிக்கிறார். ராஷ்மிகா மந்தனா உள்பட மேலும் சில நாயகிகள் நடிக்கின்றனர்.
மெகா பட்ஜெட்டில் உருவாகும் இப்படத்தின் டைட்டில் டீஸர், கடந்த ஏப்ரல் 8 ஆம் தேதி வெளியானது. ‘ராக்கா’ என பெயரிடப்பட்டுள்ளதன் டைட்டில் போஸ்டரை அல்லு அர்ஜுன், அட்லீ உள்ளிட்ட பிரபலங்களும், படக்குழுவை சேர்ந்த சிலரும் வெளியிட்டு இருந்தனர். ‘ராக்கா’ திரைப்படத்தில் அல்லு அர்ஜுன் வித்தியாசமான தோற்றத்தில் நடிக்கிறார்.
இந்த படத்தை, சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கிறது. இப்படத்தின் பட்ஜெட், சுமார் ரூ.800 கோடி வரை இருக்கலாம் என சொல்லப்படுகிறது. ஏற்கனவே அல்லு அர்ஜுன், தீபிகா படுகோன் உள்ளிட்ட ஸ்டார்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட சம்பளமே பாதி பட்ஜெட் ஆகிவிட, ரூ.250 கோடிக்கு VFX பணிகளும் நடைப்பெற்றுன் வருகிறது. படத்தின் ரிலீஸ் நெருக்கத்தில் இன்னும் இது குறித்த முக்கிய தகவல்கள் வெளியாகலாம் என கூறப்படுகிறது. அல்லு அர்ஜுன் - அட்லீ இணைந்துள்ள ராக்கா படத்தின் படப்பிடிப்பு, 50% ஏற்கனவே முடிந்து விட்டதாக கூறப்படுகிறது. மீதமிருக்கும் படப்பிடிப்பில், நடிகர்கள் அல்லு அர்ஜுன், தீபிகா படுகோன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டு வருகின்றனர். விரைவில் இப்படம் குறித்த அடுத்த அப்டேட் வெளியாகலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்நிலையில் தற்போது இன்று இயக்குனர் அட்லீ மற்றும் பிரியா அட்லீக்கு இரண்டாவதாக பெண் குழந்தை பிறந்துள்ளது. தற்போது தாய் -சேய் இருவரும் நலமாக இருப்பதாக அட்லீ தரப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது. இந்த அறிவிப்பு வெளியான முதல் திரை பிரபலங்கள் முதல் ரசிகர்கள் வரை அனைவரும் தங்களின் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து வருகின்றனர்.
