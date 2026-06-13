/பாரதிராஜா குடும்பத்தில் என்ன பிரச்சனை? இறுதி சடங்கில் மகள்-மருமகள் சண்டை..என்ன காரணம்?

Bharathiraja Family Dispute : தமிழ் சினிமாவின் இயக்குநர் இமயம் என்று அழைக்கப்படும் பாரதிராஜா, ஜூன் 10ஆம் தேதி உடல்நலக்குறைவு மற்றும் வயதுமூப்பு காரணமாக தனது 84வது வயதில் காலமானார்.
இவரது இறுதி சடங்கு, நேற்று முன்தினமான ஜூன் 11ஆம் தேதி நடந்தது. அவருக்கு அஞ்சலி செலுத்துவதற்காக மொத்த திரையுலகும் பாரதிராஜாவின் இல்லத்தை நோக்கி படையெடுத்தனர். தேனி, வத்தலகுண்டு பகுதியில் உள்ள பாரதிராஜாவின் சொந்த ஊரில்தான் அவரது உடல் அடக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இவரது இறுதிசடங்குகள் நடைப்பெற்றுக்கொண்டிருந்த சமயத்தில், அவர் குடும்பத்தினரை கங்கை அமரன் திட்டியது பெரும் பேசுபொருளானது. இதையடுத்து, அவர்களுக்குள் என்ன பிரச்சனை இருந்தது என்பது குறித்த தகவல் தற்போது வெளியாகி இருக்கிறது.
மறைந்த இயக்குநர் இமயம் பாரதிராஜா-சந்திரலீலா தம்பதியருக்கு மனோஜ் மற்றும் ஜனனி என இரு பிள்ளைகள் பிறந்தனர். இதில் மனோஜிற்கு 2006ஆம் ஆண்டு நடிகை நந்தனாவுடன் 2006ஆம் ஆண்டில் திருமணம் நடைப்பெற்றது. இவர்களுக்கு இரு மகள்கள் உள்ளனர். மனோஜ் பாரதிராஜா, கடந்த ஆண்டு மாரடைப்பு காரணமாக உயிரிழந்தார்.
தற்போது இயக்குநர் பாரதிராஜாவின் இறுதிசடங்கில், அவருடைய உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்த வந்த குடும்பத்தினரை கங்கை அமரன் “கடைசி காலத்தில் அனாதையா விட்டுட்டீங்களே..” என்று அனைத்து ஊடகங்கள் முன்னிலையில் திட்டினார். அதோடு, பாரதிராஜாவின் மனைவி சந்திரலீலா அவரது உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்த வந்த போது, கதறி அழுதார். அப்போது, “இப்ப எங்க வந்த..கடைசி காலத்துல அவர விட்டுட்டல்ல..” என்று கேட்டது அங்கிருந்த அனைவரையும் அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியது. இது குறித்து கங்கை அமரனிடம் ஊடகத்தினர் கேள்வி கேட்ட போது, அவர் “அது எங்கள் குடும்பத்தினருக்குள் இருக்கும் விஷயம், அதைப்பற்றியெல்லாம் கேள்வி கேட்கக்கூடாது” என்று கூறினார்.
பாரதிராஜாவின் இறுதி சடங்கு நடந்து கொண்டிருந்த போது, மனோஜின் மனைவி தனது மகள்களுடன் அங்கிருந்த இருக்கையில் அமர்ந்திருந்தார். அப்போது, பாரதிராஜாவின் மகள், அவரை எழுந்திருக்க சொன்னதும், அப்பாேது அவர்கள் இருவருக்குள் வாக்குவாதம் நடந்ததும் கேமராவில் பதிவானது. அதோடு, பாரதிராஜாவின் மகள் தனது நாத்தனார் கையை பிடித்து இழுக்க முயன்ற போது, அவர் அதனை தட்டிவிட்டார். பிரச்சனை வரப்போகிறது என்பதை அறிந்த ராதிகா, ஓடிச்சென்று பாரதிராஜா மகள் ஜனனியை கையெடுத்து கும்பிட்டு சமாதானம் செய்தார். இவர்களுக்குள் ஏற்கனவே குடும்ப பிரச்சனை இருந்து வந்த நிலையில், பாரதிராஜாவின் இறுதி சடங்கு என்றும் பாராமல், இப்படியொரு விஷயம் நடந்தது, அனைவரையும் அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியது. இதனால், பல பேர் இவர்களுக்குள் என்ன பிரச்சனை என கேட்டு வருகின்றனர்.
மனோஜ், கடந்த ஆண்டு உயிரிழந்த போது பாரதிராஜா கடும் மன உளைச்சலுக்கு ஆளானார். இதனால், அவர் 2 மாதங்கள் மலேசியாவில் இருக்கும் தன்னுடைய மகள் வீட்டில் தங்கியிருந்ததாக கூறப்படுகிறது. அங்கிருந்து சென்னை திரும்பியதில் இருந்து அவருக்கு உடல்நிலை சரியில்லாமல் போயிருக்கிறது. மருமகளான நந்தனாவும், அவருடைய பேத்திகளும் அவ்வப்போது சென்று அவரை பார்த்து வந்துள்ளதாக தெரிகிறது. இதையடுத்து,
பாரதிராஜா, தன் மகளுடன் தங்கியிருந்த போது, தான் இறந்துவிட்டால் உடலை சொந்த ஊரில் புதைக்க வேண்டும் என கூறியிருக்கிறார். ஆனால், உறவினர்கள் சிலர், இவர் உடலை சென்னையிலேயே அடக்கம் செய்ய வேண்டும் என கூறியதாக தெரிகிறது. இதனால், பாரதிராஜாவின் மகள் சொந்த ஊரில் புதைக்க வேண்டும் என முடிவு எடுத்ததால் அங்கு சில மணி நேரம் சலசலப்பு நிலவியது. கடைசியில் சொந்த ஊரின் மண்ணில்தான், ஜனனி இறுதி சடங்குகளில் பங்கேற்று, தன் தந்தைக்கு இறுதி மரியாதை செய்திருந்தார்.