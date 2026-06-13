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பாரதிராஜா குடும்பத்தில் என்ன பிரச்சனை? இறுதி சடங்கில் மகள்-மருமகள் சண்டை..என்ன காரணம்?

Bharathiraja Family Dispute : சமீபத்தில், இயக்குநர் இமயம் பாரதிராஜா உடல்நலக்குறைவால் காலமானார். இதையடுத்து, அவரடைய குடும்பத்தில் பிரச்சனை இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. 

Written ByYuvashree
Published: Jun 13, 2026, 09:32 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 10:10 AM IST
பாரதிராஜா குடும்பத்தில் என்ன பிரச்சனை? இறுதி சடங்கில் மகள்-மருமகள் சண்டை..என்ன காரணம்?
Image Credit: Bharathiraja Family Dispute | X

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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