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பாரதிராஜாவின் கடைசி ஆசை..! இறப்பதற்கு முன் சொன்னது..என்ன தெரியுமா?

Director Bharathiraja Last Wish : தமிழ் திரையுலகின் ‘இயக்குநர் இமயம்’ என்று அழைக்கப்பட்ட இயக்குநர் பாரதிராஜா, உடல்நலக்குறைவால் காலமானார். இதையடுத்து, அவருடைய கடைசி ஆசை குறித்த விவரம், தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

Written ByYuvashree
Published: Jun 10, 2026, 10:34 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 10:34 AM IST
பாரதிராஜாவின் கடைசி ஆசை..! இறப்பதற்கு முன் சொன்னது..என்ன தெரியுமா?
Image Credit: Director Bharathiraja Last Wish | X

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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