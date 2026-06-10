/பாரதிராஜாவின் கடைசி ஆசை..! இறப்பதற்கு முன் சொன்னது..என்ன தெரியுமா?

Director Bharathiraja Last Wish : கிராமத்து வாழ்க்கைகள், காதல், மனித உறவுகள், சமூக உண்மைகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு பரிமாணங்களை கொண்ட கதைகளை படமாக எடுத்தவர் பாரதிராஜா.
இயக்குநரும் நடிகருமான பாரதிராஜா, தனது 84வது வயதில் உடல்நலக்குறைவு காரணமாக உயிரிழந்தார். இவரது மகன் மனோஜ் பாரதிராஜா, மாரடைப்பு காரணமாக கடந்த ஆண்டு உயிரிழந்தார். மொத்தம் 42 படங்களுக்கும் மேல் இயக்கியிருக்கும் இவரது இழப்பு, தமிழ் திரையுலகிற்கு பேரிழப்பு என்று பலரும் கூறி வருகின்றனர். குஷ்பு, சுகன்யா, பார்த்திபன் உள்ளிட்ட பலர் இரங்கல் தெரிவித்த நிலையில், முன்னாள் நடிகரும், தற்பாேதைய தமிழ்நாட்டின் முதல்வருமான விஜய் அவருக்கு நேரில் மரியாதை செலுத்தினார். திரையுலகை சேர்ந்த பலரும், அவருக்கு தொடர்ந்து இரங்கல் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
பாரதிராஜா, வயது மூப்பு ஏற்பட்ட காலத்திலும் சினிமா மீதிருந்த காதலை இழக்காமல் இருந்தார். இதன் காரணமாகவே பல்வேறு படங்களில் தொடர்ந்து நடித்து வந்தார். இவர், பல பேட்டிகளில், தன்னால் முடிந்தவரை சினிமாவிலேயே இருக்க வேண்டும் என்று கூறியிருக்கிறார். ஒருமுறை நிகழ்ச்சியில் பேசியிருந்த அவர், இன்னும் நல்ல கதையை படமாக எடுக்க வேண்டும் என்றும், தான் பார்த்த வாழ்க்கையை இன்னொரு முறை மக்களிடம் கொண்டு போக வேண்டும் என்றும் கூறியிருக்கிறார்.
தமிழ் திரையுலகின் முன்னணி நடிகையாக இருந்தவர் குஷ்பு. இவரும் பாரதிராஜாவின் கேப்டன் மகள் திரைப்படத்தில் குஷ்பு நடித்திருக்கிறார். இதைத்தாண்டி இவர்களுக்குள் நல்ல பந்தமும் இருந்தது. பாரதிராஜாவின் மறைவு குறித்து பேசிய குஷ்பு, அவர் தன்னிடம் “உனக்கு ரெட்டை ஜடை போட்டு, ஒரு திரைப்படம் எடுப்போம்” என்று அடிக்கடி தன்னிடம் கூறி வந்ததாகவும், அது நிறைவேறாத கனவாக போய்விட்டதாகவும் பேசியிருந்தார்.
பாரதிராஜா, சினிமாவை ரொம்ப நேசித்த மனிதர்களுள் ஒருவராக இருந்தார். தான் எடுத்த படங்கள் மட்டும் போதாது, இன்னும் சொல்லப்படாத ஆயிரம் கதைகள் கிராமத்தில் கிடக்கிறது என கூறிக்கொண்டே இருப்பார். அவர், உடல் நலம் குன்றுவதற்கு முன்பு ஒரு பேட்டி கொடுத்திருந்தார். அதில், இன்றைய இளைஞர்கள் கிராமத்து கதைகளை மறந்துவிடக்கூடாது என்றும், நம்முடைய வேர் அங்கேதான் இருக்கிறது என்றும் தெரிவித்திருந்தார். மேலும், அந்த மண்ணின் கதைகளை சொல்ல யாராவது தொடர்ந்து வர வேண்டும் என்றும் கூறியிருந்தார்.
சினிமாவின் கரெண்ட் நிலைமை குறித்து கவலை தெரிவித்திருந்த அவர், தொழில்நுட்பம் என்னதான் வளர்ந்தாலும், மனித உணர்வுகள் குறையக்கூடாது என்று யோசித்து வந்த அவர், கதைகளில் உண்மை இருக்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தி வந்தார்.
பாரதிராஜா அறிமுகமானது, 16 வயதினிலே திரைப்படம் மூலமாகத்தான். இந்த படம், 1977ல் வெளியான செம ஹிட் படமாகும். இதையடுத்து ராதிகாவை வைத்து எடுத்த கிழக்கே போகும் ரயில், கமலை வைத்து எடுத்த சிகப்பு ரோஜாக்கள், அலைகள் ஓய்வதில்லை , மண் வாசனை என்று, திரையுலகிற்கு வந்த புதிதிலேயே பல ஹிட் படங்களை கொடுத்தார். இவர் சினிமாவில் ஏற்படத்திய தாக்கம், வருங்காலத்தில் பல்வேறு இயக்குநர்கள் உருவாக காரணமாக இருந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
|படங்கள்
|வெளியான வருடம்
|ஈர நிலம்
|2003
|கண்களால் கைது செய்
|2004
|பொம்மலாட்டம்
|2008
|அண்ணக்கொடி
|2013
|மீண்டும் ஒரு மரியாதை
|2020