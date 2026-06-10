/Bharathiraja Death: 50 வருட திரை வாழ்வில்.. பாரதிராஜா குவித்த விருதுகள்.. இவ்வளவா?

Bharathiraja Awards List: தமிழ் சினிமாவில் புகழ்பெற்ற இயக்குநர்களில் ஒருவர் பாரதிராஜா. இவர் இயக்குநர் இமயம் என்று அனைவராலும் அன்போடும் அழைக்கப்படுபவர். 1977 ஆம் ஆண்டு வெளியான '16 வயதினிலே' திரைப்படத்தின் மூலம் இயக்குநராகத் தனது திரைப்பயணத்தைத் தொடங்கினார் பாரதிராஜா. ’இயக்குநர் இமயம்' என்றும் ’என் இனிய தமிழ் மக்களே' என்ற அவரது பிரத்யேக குரலாலும் பெரிதும் அறியப்பட்டவர்.
கிழக்கே போகும் ரயில், சிகப்பு ரோஜாக்கள், அலைகள் ஓய்வதில்லை, முதல் மரியாதை, கடலோரக் கவிதைகள், புதிய வளர்ப்புகள், கருத்தம்மா, கல்லுக்குள் ஈரம் மண்வாசனை, டிக் டிக் டிக், காதல் ஓவியம், வேதம் புதிது, உள்ளிட்ட பல காவியத் திரைப்படங்களை இயக்கியுள்ளார்.
பாரதிராஜா ரஜினி, கமல், சிவாஜி கணேசன், உள்ளிட்ட முன்னணி நடிகர்கள், நடிகைகள் கொண்ட படத்தை இயக்கி உள்ளார். அதே நேரத்தில், கார்த்திக், நெப்போலியன், ராதிகா, ராதா, ரேவதி, ரஞ்சிதா போன்ற பல முன்னணி நட்சத்திரங்களையும் அறிமுகப்படுத்திய பெருமை இவருக்கு உண்டு. இந்த நிலையில், இன்று (ஜூன் 10) பாரதிராஜா காலமானார். 84 வயதான அவர், உடல்நலக் குறைவால் நீலாங்கரையில் உள்ள அவரது வீட்டில் காலமானார். இவரது மறைவுக்கு பலரும் வாழ்த்துகளை தெரிவித்து வருகின்றனர். இந்த நிலையில், பாரதிராஜா ஏராளமான விருதுகளை பெற்றுள்ளார். பாரதிராஜா பெற்ற விருதுகளின் லிஸ்ட்டை பார்ப்போம். பாரதிராஜா 6 தேசிய விருதுகள், 6 தமிழ்நாடு மாநில விருதுகள் என பல மதிப்புமிக்க விருதுகளை பெற்றுள்ளார்.
|ஆண்டு
|பாரதிராஜா பெற்ற தேசிய திரைப்பட விருதுகள்
|1982
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சீததோக சிலுகா (தெலுங்கு)
|1986
|முதல் மரியாதை
|1988
|வேதம்
|1995
|கருத்தம்மா
|1996
|அந்தனிந்தாரை
|2001
|கடல் பூக்கள்
இந்தியத் திரைப்படத்துறைக்கு ஆற்றிய அளப்பரிய பங்களிப்பிற்காக இந்திய அரசு இயக்குநர் பாரதிராஜிவிற்கு 2004ஆம் ஆண்டு நாட்டின் நான்காவது உயரிய விருதுதான பத்மஸ்ரீ வழங்கி கௌரவித்தது.
|ஆண்டு
|விருதுகள்
|படங்கள்
|1978
|சிறந்த தமிழ் இயக்குநர்
|சிகப்பு ரோஜாக்கள்
|1987
|சிறந்த தமிழ்த் திரைப்படம்
|வேதம் புதிது
|1987
|சிறந்த தமிழ் இயக்குநர்
|வேதம் புதிது
|1994
|சிறந்த தமிழ்த் திரைப்படம்
|கருத்தம்மா