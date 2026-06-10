Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Movies
  • /Bharathiraja Death: 50 வருட திரை வாழ்வில்.. பாரதிராஜா குவித்த விருதுகள்.. இவ்வளவா?

Bharathiraja Death: 50 வருட திரை வாழ்வில்.. பாரதிராஜா குவித்த விருதுகள்.. இவ்வளவா?

Bharathiraja Awards List: இயக்குநர் இமயம் பாரதிராஜா (84) உடல்நலக் குறைவால் சென்னை நீலாங்கரையில் உள்ள தனது வீட்டில் இன்று (ஜூன் 10) காலமானார். இந்த நிலையில், பாரதிராஜா பெற்ற விருதுகள் குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்க்கலாம்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 10, 2026, 08:59 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 10:16 AM IST
Bharathiraja Death: 50 வருட திரை வாழ்வில்.. பாரதிராஜா குவித்த விருதுகள்.. இவ்வளவா?
Image Credit: Bharathiraja Awards List

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
சென்னை: RRB, SSC தேர்வர்களுக்கு குட் நியூஸ்! தமிழக அரசின் இலவச பயிற்சி வகுப்பு
TN Government30 min ago
2
Director Bharathiraja42 min ago
3
Bharathiraja44 min ago
4
TN Weather1 hr ago
5
Tamil Nadu government cable TV1 hr ago