/பாரதிராஜாவின் உண்மையான பெயர்! இத்தனை நாளா இது தெரியாம போச்சே..

Director Bharathiraja Real Name : தமிழ் திரையுலகில் எடுக்கப்பட்டிருக்கும் பெரும்பாலான கிராமத்து திரைப்படங்களின் படைப்பாளியாக இருப்பவர், இயக்குநர் இமயம் பாரதிராஜாதான். தமிழ்த்திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கத்தின் முன்னாள் தலைவராக இருந்த இவர், தனது 84வது வயதில் வயது முதிர்வு மற்றும் உடல்நலக்குறைவு காரணமாக உயிரிழந்துள்ளார். இவரது இறப்பிற்கு, திரைத்துறையை சேர்ந்த பலரும் இரங்கல் தெரிவித்து வருகின்றனர். இந்த சமயத்தில், பாரதிராஜாவின் உண்மையான பெயர் குறித்த தகவல் தற்போது வெளியாகியிருக்கிறது.
திரையுலகில் இருக்கும் பெரும்பாலானோரின் பெயர் வேறாக இருக்கும். ஆனால், அவற்றை திரையுலகில் பயன்படுத்தும் போது சாதாரணமாக இருக்கும் என்கிற காரணத்திற்காகவும், மக்கள் மனங்களில் எளிதில் பதிய வேண்டும் என்கிற காரணத்திற்காகவும் பல பேரின் பெயர்கள் மாற்றப்படும். அப்படி, பாரதிராஜாவும் தனது பெயரை மாற்றிக்கொண்டிருக்கிறார்.
பாரதிராஜா, தேனியில் பிறந்தவர். அங்கிருக்கும் போதே பல்வேறு நாடகங்களை நடத்தி வந்தார். சினிமா ஆசை காரணமாக சென்னைக்கு வந்தார். இங்கு வந்தும் அவருக்கு சினிமாவில் தகுந்த வேலை கிடைக்காததால், பெட்ரோல் பங்கில் வேலை பார்த்து வந்தார். ஒரு வழியாக அவருக்கு ஒரு பெரிய இயக்குநரிடம் அசிஸ்டெண்டாக வேலைக்கு சேர்ந்தார்.
பாரதிராஜா, திரையுலகில் நுழையும் போது, மக்களை கவர்வதற்காக தன் பெயரை மாற்றிக்கொண்டார். ஆனால் உண்மையில அவரது பிறப்புப்பெயர், சின்னசாமி என கூறப்படுகிறது.
பாரதிராஜா, தனது பெயர் இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் என்று தேர்ந்தெடுக்க இன்னும் சில காரணங்களும் இருக்கிறது. பாரதிராஜாவின் சகோதரி பெயர், பாரதி, சகோதரர் பெயர் ராஜா. இதை வைத்துதான் தன் பெயரை அவர் பாரதிராஜா என மாற்றிக்கொண்டதாக கூறப்படுகிறது.
இயக்குநர் பாரதிராஜா, தன் பெயரை மட்டுமல்ல, தான் இன்ட்ரோ செய்த பல ஹீரோயின்களின் பெயர்களை மாற்றியிருக்கிறார். குறிப்பாக, ‘கிழக்கே போகும் ரயில்’ படத்தில் ராதிகாவை அறிமுகப்படத்தியிருந்தார். ராதிகாவின் உண்மையான பெயர் வேறு. இதனை மாற்றியது இவர்தான். இப்படித்தான் நடிகைகள் ராதா, ரேகா உள்ளிட்ட பல நடிகைகளின் பெயர்களை மாற்றிதான் தன் படத்தில் அறிமுகம் செய்வார். அவருக்கும் ‘R’ எழுத்துக்கும் ஏதோ ஒரு ரகசிய ராசி இருப்பதாக பலரும் பேசிக்கொள்வர்.
பாரதிராஜா, இளையராஜா, கங்கை அமரன் உள்ளிட்ட மூவரும் பக்கத்து பக்கத்து கிராமத்தை சேர்ந்தவர்கள்தானாம். இவர்கள் ஒன்றாக சேர்ந்து நாடகங்களையும் நடத்தியிருக்கின்றனர். அந்த நாடகங்களுக்கு மியூசிக் போட்டவராக இருந்திருக்கிறார் இளையராஜா. முதலில் சினிமா வாய்ப்பு தேடி, சென்னைக்கு வந்தவர் பாரதிராஜாதான். இதையடுத்து, இவர் இன்ட்ரோ கொடுத்துதான், இளையராஜாவிற்கும் வாய்ப்பு கிடைத்ததாக கூறப்படுகிறது. தொடர்ந்து கங்கை அமரனும் பாடலாசிரியராக ஜொலிக்க ஆரம்பித்தார்.
பாரதிராஜாவின் உதவி இயக்குர்களாக இருந்த பலரும் இப்போது முத்திரை பதித்த தமிழ் திரையுலகினர்களாகவும் இயக்குநர்களாகவும் இருக்கின்றனர். அவர்களில் முக்கியமாக, பாக்கியராஜ், மணிவன்னன், பாண்டியராஜ், மனோபாலா உள்ளிட்டோர் அடங்குவர். இவர்கள் மட்டுமன்றி கவுண்டமனி போன்ற பல நகைச்சுவை நடிகர்களுக்கு அடையாளம் கிடைத்ததும் இவரால்தான் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
பாரதிராஜாவின் உடல், அவரது சொந்த ஊரான தேனிக்கு எடுத்துச்செல்லப்படுமா, அல்லது சென்னையிலேயே அடக்கம் செய்யப்படுமா என்பது தெரியவில்லை. பாரதிராஜாவின் உடல், அரசு மரியாதையுடன் அடக்கம் செய்யப்படும் என்று தமிழ்நாடு முதல்வர் விஜய் தெரிவித்திருக்கிறார்.
கடந்த ஆண்டு மனோஜ் பாரதிராஜா மாரடைப்பு காரணமாக உயிரிழந்தார். சமீப ஆண்டுகளில் உடல்நலக் குறைபாடுகளால் அவதிப்பட்டு வந்த பாரதிராஜா, மகன் மனோஜ் பாரதிராஜாவின் மறைவு அவரை மனதளவில் பெரிதும் பாதித்ததாக கூறப்படுகிறது. அந்த இழப்பின் வேதனையுடன் வாழ்ந்து வந்த அவர், தற்போது தனது 84வது வயதில் உயிரிழந்திருக்கிறார்.