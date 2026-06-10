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பாரதிராஜாவின் உண்மையான பெயர்! இத்தனை நாளா இது தெரியாம போச்சே..

Director Bharathiraja Real Name : தமிழ் திரையுலகின் முக்கிய மற்றும் மூத்த இயக்குநராக இருந்தவர் பாரதிராஜா. இவரது இயக்கத்திற்கு பெருமை சேர்க்கும் விதமாக ‘இயக்குநர் இமயம்’ என்று அழைக்கப்படுகிறார். இதையடுதுத்து இவருடைய உண்மையான பெயர் குறித்த விவரம் தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு தெரிந்து கொள்ளலாம்.

Written ByYuvashree
Published: Jun 10, 2026, 12:23 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 12:23 PM IST
பாரதிராஜாவின் உண்மையான பெயர்! இத்தனை நாளா இது தெரியாம போச்சே..
Image Credit: Director Bharathiraja Real Name | X

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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