/பாரதிராஜாவின் இனிஷியல் ‘K’க்கு சொந்தக்காரர் யார்? தந்தை இல்லையா? இயக்குநர் இமயத்தின் நெகிழ்ச்சியான பக்கம்!!

Tamil Director Bharathiraja: இந்தியத் திரைப்படத் துறையின் ஜாம்பவானும், புகழ்பெற்ற இயக்குநரும் நடிகருமான கே. பாரதிராஜா, முதுமை தொடர்பான உடல்நலக் குறைவு காரணமாகச் சென்னையில் உள்ள மருத்துவமனையில் தனது 84-வது வயதில் காலமானார். இது இந்தியத் திரையுலகையே ஆழ்ந்த துயரத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. இந்தியத் திரையுலகில் முன்னோடியாகத் திகழ்ந்த இவர், 'இயக்குநர் இமயம்' என்று அன்புடன் அழைக்கப்பட்டார். அவரது வாழ்வு முடிவுக்கு வந்தாலும், அவர் விட்டுச் சென்ற கலைப் பாரம்பரியம் என்றும் நிலைத்திருக்கும். அத்துடன், அடுத்த தலைமுறைத் திரைப்படப் படைப்பாளிகளுக்கும் அது தொடர்ந்து உத்வேகம் அளிக்கும்.
கூப்பிய கைகள்... ‘என் இனிய தமிழ் மக்களே...’ என்ற அந்த கனிவான குரல்.... இவை போதும், படம் பார்ப்பவர்களின் மனமும், உள்ளமும் தாமாக கிராமத்தை நோக்கி சென்றுவிடும். அவரது கதைகளில் பாசமும், காதலும், அன்பும், பிணைப்பும் நிரம்பி வழியும். கிராமத்து வயல்களும், திண்ணைகளும், மலைகளும், நதிகளும் கூட கதை பேசும். பொக்கை வாய் கிழவிகள் அழகிகளாக அவதாரம் எடுப்பார்கள்.
இயக்குநர் இமயம் பாரதிராஜா பல வித பரிமாணங்களையும் எடுத்தவர். திரையில் மடுமல்லாமல் நிஜ வாழ்விலும் அவருக்கு பல பக்கங்கள் உள்ளன. அவற்றில் பலருக்கு தெரியாத, சுவாரசியமான, நெகிழ்ச்சியான ஒரு உண்மை தகவல் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
பொதுவாக தந்தையின் பெயரில் உள்ள முதல் எழுத்தை இனிஷியலாக வைப்பது வழக்கம். ஆனால், மாறுபட்ட இயக்குநரான பாரதிராஜா இதிலும் மாறுபட்டார். அவரது பெயரில் உள்ள 'K' என்ற இனிஷியல் எழுத்து அவருடைய தந்தையின் பெயரில் உள்ள முதல் எழுத்து கிடையாது. அது அவரது தாயின் பெயரில் உள்ள முதல் எழுத்து!!
பாரதிராஜாவின் தாய் பெயர் கருத்தம்மா. அவருக்கு மீனாட்சியம்மாள் என்ற மற்றொரு பெயரும் உள்ளது. பாரதிராஜாவின் தந்தை பெயர் மாயத்தேவர். அம்மா மீது அதிக பாசம் கொண்டிருந்த பாரதிராஜா அந்த பாசத்தின் வெளிப்பாடாக அம்மாவின் பெயரையே தனது இனிஷியலாக வைத்துக்கொண்டார். இந்த வகையில், பாரதிராஜா, தனது தாயை தனது கருத்திலும், நெஞ்சிலும் சுமந்தது மட்டுமல்லாமல் தனது பெயரிலும் சுமந்தார் என அவரது நெருங்கிய நண்பர்களும் உறவினர்களும் கூறுவதுண்டு.
தாய் மீது கொண்ட நேசம் காரணமாக அவர் எடுத்த மிகவும் உணர்வுப்பூர்வமான படங்களில் ஒன்றான ‘கருத்தம்மா’ படத்துக்கு தன் தாய் பெயரையே சூட்டினார். சமூக சீர்திருத்த படமாக, பெண் சிசு கொலைக்கு எதிராக குரல் கொடுத்த திரைக்காவியத்திற்கு தன் தாயின் பெயரையே வைத்து அழகு பார்த்தார். இந்த படம் 1994ஆம் ஆண்டு வெளியாகி அனைவராலும் பாராட்டப்பட்டதோடு தேசிய விருதையும் பெற்று சாதனை படைத்தது.
தனது காலத்தில் வணிகத் திரைப்படங்களில் ஆதிக்கம் செலுத்திய இறுக்கமான மற்றும் வழக்கமான சூத்திரங்களிலிருந்து விலகி, அத்தகைய திரைப்படங்களின் ஒட்டுமொத்த முகத்தையே பாரதிராஜா மாற்றியமைத்தார். அதற்கு முந்தைய படங்களில், கதைகள் பெரும்பாலும் ஸ்டுடியோ செட்கள், மிகைப்படுத்தப்பட்ட நாடகத்தன்மை மற்றும் செயற்கையான கதைசொல்லல் பாணி ஆகியவற்றையே சார்ந்திருந்தன; இதனால் அவை ஏதோ ஒரு மேடை நாடகத்தைப் போலவோ அல்லது செயற்கையாக உருவாக்கப்பட்டதாகவோ தோன்றின.
ஆனால், பாரதிராஜா முற்றிலும் மாறுபட்ட ஒரு பாதையைத் தேர்ந்தெடுத்தார். வழக்கமான முறையைப் பின்பற்றாமல், கேமராவை நிஜமான இடங்கள், நகரங்கள், கிராமங்கள் மற்றும் இயற்கையான சூழல்களுக்கு நேரடியாகக் கொண்டு சென்றார். இதன் விளைவாக, அவரது திரைப்படங்கள் எதார்த்தமானதாகவும், முடிவில்லாத ஒரு செயற்கையான நடிப்பைப் போலத் தோன்றாமல் இயல்பானதாகவும் அமைந்தன. அவரது கதாபாத்திரங்களும் வசனங்களை பேசாமல், வாழ்க்கையின் யதார்த்தங்களை பேசின.
இன்று இயக்குநர் இமயம் மறைந்துவிட்டார், ஆனால், அவர் இனி வரும் படைப்பாளிகளுக்கு தன் படங்கள் மூலமாக தன்னையே ஒரு பொக்கிஷ்மாக விட்டுச்சென்றுள்ளார் என்று சொன்னால் அது மிகையல்ல!!