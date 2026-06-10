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பாரதிராஜாவின் இனிஷியல் ‘K’க்கு சொந்தக்காரர் யார்? தந்தை இல்லையா? இயக்குநர் இமயத்தின் நெகிழ்ச்சியான பக்கம்!!

Bharathiraja: இயக்குநர் இமயம் பாரதிராஜா பல வித பரிமாணங்களை எடுத்தவர். திரையில் மடுமல்லாமல் நிஜ வாழ்விலும் அவருக்கு பல பக்கங்கள் உள்ளன. அவற்றில் பலருக்கு தெரியாத, சுவாரசியமான, நெகிழ்ச்சியான ஒரு உண்மை தகவல் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 10, 2026, 10:33 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 10:48 AM IST
பாரதிராஜாவின் இனிஷியல் ‘K’க்கு சொந்தக்காரர் யார்? தந்தை இல்லையா? இயக்குநர் இமயத்தின் நெகிழ்ச்சியான பக்கம்!!
Image Credit: DIrector Bharathiraja (File Photo: Social Media)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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