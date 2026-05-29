/“ஜனநாயகன் எப்போதான் சார் வரும்?” கேள்விக்கு ஹெச்.வினோத் கொடுத்த பதில்!

ஒரிஜினல் ரிலீஸ் தேதி, பல மாதங்களுக்கு தள்ளிப்பாேன பிறகும் இன்னும் வெளிவராமல் இருக்கும் திரைப்படம், ஜனநாயகன். இந்த படத்தின் ரிலீஸ் தேதி குறித்த தகவலை, ஹெச்.வினோத் பகிர்ந்திருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
தமிழ் மக்களால், அதிகம் எதிர்பார்க்கப்படும் திரைப்படமாக இருக்கிறது ஜனநாயகன். இது, விஜய் அரசியலில் நுழைவதற்கு முன்பு கடைசியாக நடித்த படமாகும். இந்த படம் குறித்த முழு தகவலையும், இது வெளியாவது எப்போது என்பது குறித்தும், இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
ஹெச்.வினாத் இயக்கத்தில் விஜய் நடித்திருந்த படம், ஜனநாயகன். இரண்டரை வருடங்களுக்கு முன்பு, தமிழக வெற்றிக்கழகம் கட்சியை தொடங்கி அரசியலில் நுழைந்த விஜய், கடைசியாக நடித்த படம் இதுதான். இதன் பிறகு தான் படங்களில் நடிக்கப்போவதில்லை என்பதை அவர் தெள்ளந்தெளிவாக அறிவித்து விட்டார். இதையடுத்து, இந்த படத்தின் ரிலீஸில்தான் ஓயாமல் இழுபறி நீடித்து வருகிறது.
ஏற்கனவே, பல நாட்கள் நீதிமன்றத்தில் படத்தை மறு ஆய்வு செய்வதா வேண்டாமா என்கிற வழக்கு நடைப்பெற்று வந்தது. ஒரு கட்டத்தில் படத்தின் தயாரிப்பு நிறுவனமான கேவிஎன் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் நிறுவனம், மத்திய திரைப்பட சான்றிதழ் குழு, விரைவில் சென்சார் சான்றிதழ் கொடுக்க வேண்டும் என்கிற மனுவை வாபஸ் பெற்றது. இதையடுத்து, சென்சார் குழு படத்தை இன்னும் பார்க்கவில்லை என்று கூறப்படுகிறது.
விஜய்யின் முழு ஜனநாயகன் திரைப்படமும், சில மாதங்களுக்கு முன்பு இணையத்தில் லீக் செய்யப்பட்டு விட்டது. இதனால் படக்குழுவினர் மட்டுமன்றி, ஒட்டுமொத்த ரசிகர் கூட்டமும், திரையுலகமும் அதிர்ச்சி அடைந்தது. தொடர்ந்து, இந்த படத்தை லீக் செய்தது, படத்தின் உதவி எடிட்டரான ஃப்ரீலான்சிங் செய்பவர் என்பது தெரிய வந்தது. இந்த விவகாரத்தில், படத்தின் எடிட்டர் பிரதீப் இ.ராகவ்வையும் தென்னிந்திய படத்தொகுப்பாளர் சங்கம் இடை நீக்கம் செய்தது. இந்த பிரச்சனை ஒரு பக்கம் தொடர்ந்த நிலையில், படம் எப்பாேது வெளியாகும் என்கிற கவலை மக்களை சூழ்ந்து கொண்டது.
Reporter: #Jananayagan Eppo dhaan sir varum??#HVinoth: Varum podhu varum!!
ஜனநாயகன் திரைப்படத்தின் இயக்குநர் ஹெச்.வினோத் தற்போது தயாரிப்பாளராகவும் மாறியிருக்கிறார். இவர் தயாரிக்கும் முதல் படத்தில் நட்ராஜ் நட்டி ஹீரோவாக நடிப்பதாக கூறப்படுகிறது. இந்த நிலையில், இந்த படம் குறித்த விழா ஒன்றில் அவர் கலந்து கொண்டார். அப்போது அவரை வீடியோ எடுத்த ஒரு நபர், “எப்போதான் சார் ஜனநாயகன் வரும்?” என்று கேட்டார். அதற்கு ஹெச்.வினோத், “வரும் போது வரும்” என்று சொல்லிவிட்டு கிளம்பிவிட்டார். தற்போது, இந்த வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
ஜனநாயகன் திரைப்படம், முதல்வர் விஜய்யின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு வரும் ஜூன் மாதத்தில் வெளியாகலாம் என்று கூறப்படுகிறது. இருப்பினும், கடைசியாக இது குறித்து பேசிய கேவிஎன் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் தயாரிப்பாளர் வெங்கட் கே.நாராயணா சென்சார் குழு படத்தை பார்த்து விட்டால் விரைவில் இது குறித்து கூறுவோம் என்று சொல்லியிருந்தார். எனவே, இது குறித்த குட் நியூஸ் விரைவில் வரும் என்று எதிர்பார்த்து ரசிகர்கள் காத்துக்கொண்டுள்ளனர்.