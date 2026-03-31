ஜனநாயகன் அவ்ளோதான்…அடுத்த பட வேலைகளை ஆரம்பித்த ஹெச்.வினோத்! யார் ஹீராே?

H Vinoth Next Movie : மக்கள் மத்தியில் அதிக ஹைப்பை ஏற்படுத்தி, பின்பு ரிலீஸாக தவறிய திரைப்படம் ஜனநாயகன். இந்த படத்தை இயக்கிய ஹெச்.வினோத், கடந்த சில நாட்களாக பட ரிலீஸிற்காக காத்துக்கொண்டிருந்ததை அடுத்து இப்போது தனது அடுத்த படத்திற்கான வேலைகளில் இறங்கி விட்டதாக கூறப்படுகிறது.
ரிலீஸ் ஆகாத ஜனநாயகன்:
கேவிஎன் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் தயாரிப்பில் உருவாகியிருக்கும் படம்தான், ஜனநாயகன். இந்த படம், விஜய்யின் கடைசி படமாக உருவாகி இருக்கிறது. ஹெச்.வினோத் இயக்கத்தில் உருவாகியிருக்கும் இந்த படத்தில் விஜய்க்கு ஜோடியாக பூஜா ஹெக்டே நடித்திருக்கிறார். முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களில் மமிதா பைஜு, நரேன், பிரியாமணி உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருக்கின்றனர்.
ஜனவரி 9ஆம் தேதி ரிலீஸாக இருந்த ஜனநாயகன் திரைப்படம், பொங்கல் விருந்தாக வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் கடைசியில் இன்றைய தேதி வரை வெளியாகாமல் இருக்கிறது. படத்திற்கு சென்சார் சான்றிதழ் வழங்காததால்தான், இப்போது வரை படத்தை வெளியிட முடியாமல் படக்குழு தவித்து வருகிறது.
ஹெச்.வினோத்தின் அடுத்த படம்..!
ஜனநாயகன் படத்தை ரொம்பவே நம்பியிருந்த ஹெச்.வினோத்திற்கு, படம் இன்னும் வெளியாகாதது இன்னும் பெரிய வலியாக இருக்கிறது. துணிவு படத்திற்கு பிறகு ஹெச்.வினோத் கமலை வைத்து ஒரு படத்தை இயக்க இருந்தார். ஆனால், அந்த படம் அறிவிப்பிற்கு பிறகு முன்னேற்றம் எடுக்காமல் இருந்தது. இதையடுத்து இருவரும் அந்த படத்தை ட்ராப் செய்து விட்டனர். விஜய்யுடனான திரைப்படம் சிறு வெளிச்சத்தை கொடுத்த நிலையில், இப்போது அதுவும் வெளியாகாமல் இருப்பது அவரை மனதளவில் டவுன் செய்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
சமீபத்தில் சசிகுமார் நடித்திருந்த மை லார்ட் திரைப்படத்தின் ப்ரமோஷன் பணிகளுக்காக ஹெச்.வினோத் சில நேர்காணல்களில் கலந்து கொண்டார். அதில் அவர் பேசிய விஷயங்கள், அவரது நிலையை கூறுவது போல இருந்தது. "மைலார்ட் அரசியலைப் பற்றிப் பேசுகிறது; சசிகுமார் கதாபாத்திரம் அதைப் பற்றிப் பேசினால், பத்திரிகையாளர் காப்பாற்றுவார். ஆனால் நான் அரசியலைப் பற்றிப் பேசினால் யாரும் என்னைக் காப்பாற்ற வரமாட்டார்கள்" என்று பேசியிருந்தது வைரலானது.
ஜனநாயகன் படத்தின் இயக்குநர் ஹெச்.வினோத், ஜனநாயகன் படத்தில் பிசியாக இருக்கும் போதே தனக்கு அடுத்த படத்திற்கான வேலைகளையும ஆரம்பித்து விட்டார். இதற்காக ஒரு கதையை தயாரித்த இவர், தனுஷிடம் இந்த கதையை கூறியதாக பேசப்பட்டது. சில பேச்சுவார்த்தைகளுக்கு பிறகு தனுஷிடம் படப்பிடிப்பிற்கு வருவதற்கு கால்ஷீட் இல்லாததால் அவர் அதிலிருந்து விலகியதாக கூறப்படுகிறது.
அடுத்த பட ஹீரோ யாரு?
தனுஷிடம் சொன்ன கதையை ஹெச்.வினோத் இன்னொரு ஹீரோவிடம் கூறியதாக கூறப்படுகிறது. அந்த ஹீரோ வேறு யாரும் இல்லை, சூர்யாதான். இந்த கதை குறித்து சமீபத்தில் விவாதம் நடந்ததாகவும், இதன் பணிகள் இன்னும் சில மாதங்களுக்குள் முடிவடையும் என்றும் கூறப்படுகிறது. இந்த பணிகள் முடிந்த பிறகு, ஹெச்.வினோத் ஜூலை மாதத்தில் படப்பிடிப்பை தொடங்குவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
பிசியாக வலம் வரும் சூர்யா..
தமிழ் திரையுலகை பொறுத்தவரை, இப்போதைக்கு சூர்யாதான் ரொம்பவும் பிசியான ஹீரோவாக இருக்கிறார். இவர், சிறுத்தை சிவா இயக்கத்தில் நடித்திருந்த ‘கங்குவா’ திரைப்படம் தோல்வி அடைந்த போதிலும் இவரது நடிப்பிற்கு நல்ல வரவேற்பே கிடைத்தது. அடுத்ததாக, ஆர்.ஜே.பாலாஜி இயக்கத்தில் இவர் நடித்திருக்கும் ‘கருப்பு’ திரைப்படம் வரும் மே மாதம் 14ஆம் தேதி வெளியாக இருக்கிறது. தொடர்ந்து வெங்கி அட்லூரி இயக்கத்தில் மமிதா பைஜுவுடன் இவர் நடித்திருக்கும் ‘விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ்’ திரைப்படம் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் பணிகளில் இருக்கிறது. இந்த படமும், இந்த ஆண்டின் இறுதிக்குள் வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அடுத்ததாக நஸ்ரியாவிற்கு ஜோடியாக மலையாள இயக்குநர் ஜித்து ஜோசப் இயக்கும் படத்தில் நடித்து வருகிறார். இந்த படங்களையெல்லாம் முடித்த பிறகு ஹெச்.வினோத்தின் படத்தில் நடிப்பாரா, அல்லது இதற்கு இடையில் நாட்கள் ஒதுக்கி நடிப்பாரா என்பது இன்னும் பிடிபடவில்லை.
ஜனநாயகன் புது ரிலீஸ் அப்டேட் என்ன?
ஜனநாயகன் திரைப்படம், எப்போது ரிலீஸ் ஆகும் என்கிற எதிர்பார்ப்பு அனைத்து தரப்பு ரசிகர்கள் மத்தியிலும் இருக்கிறது. ஜனநாயகன் திரைப்படத்தை ஏற்கனவே சென்சார் மறு ஆய்வுக்குழு பார்த்து விட்டதாக தகவல் கசிந்துள்ளது. இருப்பினும், படத்தில் அரசியல் இருப்பதாலும், இது தேர்தல் சமயம் என்பதாலும், படத்திற்கு சான்றிதழ் கொடுக்கலாமா இல்லையா என்பதற்கான பொறுப்பை, தேர்தல் ஆணையம் கைகளில் மத்திய திரைப்பட வாரியம் வழங்கியிருப்பதாக கூறப்படுகிறது. தேர்தல் முடிந்து, தேர்தல் முடிவுகள் வெளியான பின்பு, ஜனநாயகன் படத்தை ஜூன் அல்லது ஜூலை மாதத்தில் வெளியிட படக்குழு திட்டமிட்டிருப்பதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. இருப்பினும், இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ தகவல் எதுவும் வெளியாகவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
மேலும் படிக்க | இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ் : அவதார் 3 முதல் வடம் வரை..எதை, எதில் பார்க்கலாம்?
மேலும் படிக்க | காந்தாரா 2 படக்குழுவை..மொத்தமாக அன்ஃபாலோ செய்த ரிஷப் ஷெட்டி! என்ன பிரச்சனை?
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ