/கதாநாயகனாகும் விஜய் மகன்? தந்தை இடத்தை பிடிப்பாரா ஜேசன் சஞ்சய்? அப்டேட்..

Jason Sanjay : முதல்வர் விஜய்யின் மகனான ஜேசன் சஞ்சய், தற்போது ‘சிக்மா’ என்கிற திரைப்படத்தை இயக்கியிருக்கிறார். இந்த படம், விரைவில் வெளியாக இருக்கிறது. இந்த சமயத்தில், அவர் புதிதாக ஒரு படத்தில் நடிக்க இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இது குறித்த முழு தகவல், இதோ.
முதல்வரின் மகன் ஜேசன் சஞ்சய், தமிழ்நாட்டில் பள்ளிப்படிப்பை முடித்து விட்டு, வெளிநாட்டிற்கு படிக்க சென்று விட்டார். அங்கு, படப்பிடிப்பு கலையை பயின்ற பின்பு லைகா ப்ரொடக்ஷன்ஸ் தயாரிப்பில் ஒரு படத்தை இயக்கியுள்ளார். ’சிக்மா’ என்கிற திரைப்படத்தை இயக்கியிருக்கும் ஜேசன் சஞ்சய், அதன் ரிலீஸ் பணியில் ஆயத்தமாகி இருக்கிறார்.
சிக்மா திரைப்படம், வரும் ஜூலை 31ஆம் தேதி வெளியாக இருக்கிறது. இந்த படத்தின் கதை கொள்ளை சம்பவங்களை மையமாக கொண்டு தயாராகி இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. கனடாவில் உள்ள டொராண்டோ பிலிம் பள்ளியில் திரைப்பட தயாரிப்பு டிப்ளமோ படித்து விட்டு, தொடர்ந்து லண்டனில் திரைக்கதை எழுதுவது தொடர்பான பி.ஏ.ஹானர்ஸ் படிப்பை படித்துள்ளார். மேலும், ஒரு சில குறும்படங்களையும் திரையுலகிற்கு வரும் முன்பு இயக்கியிருக்கிறார்.
ஜேசன் சஞ்சய், ஆரம்பத்தில் திரையுலகிற்கு வருவதாக தகவல் வெளியாகிய போது, அவர் ஹீரோவாக நடிக்க வருவார் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், அவர் இயக்குநராக மாறியவுடன், தொடர்ந்து படம்தான் எடுப்பாரோ என்று கேள்விகள் கேட்கப்பட்டது. ஆனால், தற்போது அதற்கும் ட்விஸ்ட் அடிக்கும் விதமாக ஒரு தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது. ஜேசன் சஞ்சய் கதாநாயகனாக நடிக்க இருக்கும் திரைப்படத்தை ஜி.கே.எம்.தமிழ் குமரன் தயாரிக்க இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.
தமிழ் திரையுலகின் முக்கிய நடிகராக இருந்தவர், விஜய். நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜய் தலைமையிலான தவெக கட்சி வெற்றி பெற்று, பின்பு ஃப்ளார் டெஸ்டில் பெரும்பான்மையை நிரூபித்து ஆட்சியை பிடித்திருக்கிறது. இவர், கடைசியாக நடித்திருந்த திரைப்படம் ஜனநாயகன். இந்த திரைப்படம் பெரும் போராட்டங்களுக்கு பிறகு ஒரு வழியாக படத்திற்கு சென்சார் சான்றிதழ் கிடைத்திருக்கிறது. அதுவும் ‘ஏ’ சான்றிதழ்தான். இவர், திரையுலகை விட்டு வெளியேறிய பிறகு இவருடைய மகன் உள்நுழைய இருப்பதாக வெளியாகி இருக்கும் தகவல் இணையத்தில் தீயாக பரவி வருகிறது.
ஏற்கனவே தன்னுடைய தந்தையுடன் ஜேசன் சஞ்சய் ஒரு சில படங்களில் நடித்திருக்கிறார். குறிப்பாக, ‘போக்கிரி’ திரைப்படத்தில் வரும் வசந்தமுல்லை பாடலில் ஒரு காட்சியில் வருவார். அதே போல, வேட்டைக்காரன் திரைப்படத்திலும் “நான் அடிச்சா தாங்கமாட்ட” பாடலில் அவர் கடைசியில் நடனம் ஆடுவார். அப்போதே அவர் பலரையும் கவர்ந்திழுந்து விட்டார்.
ஜேசன் சஞ்சய், தன்னுடைய தந்தையுடன் பேசுகிறாரா, இல்லையா என்கிற குழப்பம் நிலவி வருகிறது. காரணம், தான் திரையுலகிற்கு வந்த நாள் முதல் அவர் தன்னுடைய தந்தையை பற்றி எதுவுமே பேசியது கிடையாது. தாயும் தந்தையும் பிரிந்திருப்பதால், ஜேசன் சஞ்சய் தன்னுடைய தாய் சங்கீதாவுக்கு ஆதரவாக இருக்கிறாரா என்கிற பேச்சும் எழுந்துள்ளது. அதே போல, சிக்மா படத்தின் டைட்டில் கார்டிலும் ஜேசன் சஞ்சய் தன்னுடைய இனிஷியலை போடாததும் சர்ச்சையானது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.