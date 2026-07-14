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கதாநாயகனாகும் விஜய் மகன்? தந்தை இடத்தை பிடிப்பாரா ஜேசன் சஞ்சய்? அப்டேட்..

Jason Sanjay : முதல்வர் விஜய்யின் மகன் ஜேசன் சஞ்சய், தற்போது கதாநாயகனாக நடிக்க இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jul 14, 2026, 05:54 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 05:54 PM IST
கதாநாயகனாகும் விஜய் மகன்? தந்தை இடத்தை பிடிப்பாரா ஜேசன் சஞ்சய்? அப்டேட்..
Image Credit: Jason Sanjay | XSource: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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