அஜித் படத்தை இயக்கும் லோகேஷ் கனகராஜ்? அவரே வாய்திறந்து சொன்ன உண்மை..

Lokesh Kanagaraj To Direct Ajith AK 65 : தமிழ் திரையுலகில் டாப் நடிகர்களில் ஒருவராக இருப்பவர் அஜித் குமார். இவர், அடுத்ததாக யாருடைய படத்தில் நடிக்கப்போகிறார் என்பது குறித்த தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது. இது குறித்த முழு விவரத்தை காண்போம்.
அஜித் படம்:
கோலிவுட்டில் டாப் ஹீரோவாக இருப்பவர், அஜித். சினிமாவை தாண்டி, தனக்கு பிடித்த விஷயங்களை செய்ய தவறாதவர் என்கிற பெயரையும் பெற்று இருக்கிறார் இவர். பல ஆண்டுகளாக சினிமாவில் இருந்தாலும், பெரிதாக ரசிகர் கூட்டத்தை சேர்க்க விரும்பாத அஜித், வெளி இடத்தில் தன்னிடம் வரம்பு மீறி நடப்பவர்களையும் கண்டிக்கவும் தவற மாட்டார்.
அஜித் நடித்த விடாமுயற்சி மற்றும் குட் பேட் அக்லி ஆகிய இரண்டு படங்களும் இந்த ஆண்டு வெளியானது. இதில், விடாமுயற்சி படம் பெரிதாக வரவேற்பை பெறாத நிலையில், குட் பேட் அக்லி இந்த வருடத்தின் அதிக வசூலை பெற்ற படங்களுள் ஒன்றாக மாறியது.
அஜித்தின் 65வது படம்:
அஜித், குட் பேட் அக்லி படத்திற்கு பிறகு எந்த படத்தில் நடிக்கிறார் என்பது குறித்து, கிட்டத்தட்ட அனைத்து தகவலும் வெளியாகிவிட்டது. இருப்பினும் அதிகாரப்பூர்வ தகவல் எதுவும் வெளியாகவில்லை. இந்த படத்தை ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் இயக்குகிறார் என்பதும், தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் அஜித்தின் சம்பளத்தை கேட்டு ஆடிப்போய் ‘கொஞ்சம் குறையுங்களேன்’ என்பதும் திரை வட்டாரங்களில் கிசுகிசுக்கப்படும் விஷயமாக இருக்கிறது.
இந்த நிலையில், அஜித்தின் 65வது படத்தை யார் இயக்கப்போவது என்பது குறித்த தகவலும் வெளியாகியிருக்கிறது. இந்த படத்தை, லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்க இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இது குறித்த பேச்சுவார்த்தைகள் நடந்திருப்பதாக சினிமா உலகில் இருப்பவர்கள் கூறி வருகின்றனர்.
#AjithKumar & #LokeshKanakaraj project has been the talk of town since yesterday
If the combo gets united for #AK65, definitely going to be a Blast & Loki will showcase AK in New avatar for Sure
Manifesting !!!pic.twitter.com/ZwxWzmiCFr
— AmuthaBharathi (@CinemaWithAB) November 6, 2025
எப்போது நடக்கும்?
லோகேஷ் கனகராஜ், தற்போது டிசி என்கிற படத்தில் ஹீரோவாக நடித்து வருகிறார். இந்த படத்தை அருண் மாத்தேஸ்வரன் இயக்குகிறார். இந்த படத்தை முடித்த பிறகு, லோகேஷ் கார்த்தியை வைத்து கைதி 2 படத்தை இயக்குவதாக கூறப்பட்டது. ஆனால், தற்போது அது நிறுத்தப்பட்டு அஜித்தின் 65வது படத்தை அவர் எடுக்கப்போவதாக பேச்சு எழுந்துள்ளது.
அஜித்தை இயக்க நினைக்கும் லோகி..
லோகேஷ் கனகராஜ், கூலி திரைப்படம் வெளியான சமயத்தில் சில நேர்காணல்களில் கலந்து கொண்டார். அப்போது, தான் அஜித்தை வைத்து ஒரு படத்தை இயக்க திட்டமிட்டிருப்பதாக கூறியிருக்கிறார். 100% தனக்கு அவருடன் படத்தில் வேலை பார்க்க ஆர்வமிருப்பதாகவும், இருவருக்கும் எப்போது டைம்லைன் சரியாக அமைகிறதோ அப்போது ஒன்றாக வேலை பார்ப்போம் என்றும் கூறியிருந்தார். மேலும், அஜித்திடம் இருக்கும் நடிப்பை வைத்து, அவரை ஆக்ஷன் ஹீரோவாக பார்க்க வேண்டும் என்கிற ஆசை இருப்பதாகவும் தெரிவித்திருந்தார். எனவே, கண்டிப்பாக லோகி-அஜித் காம்போவை பார்க்கலாம் என ரசிகர்கள் இணையத்தில் பேசி வருகின்றனர்.
இப்போது என்ன செய்கிறார் அஜித்?
நடிகர் அஜித், தற்போதுதான் கார் ரேசிங் பயிற்சிகை முடித்து ரெஸ்ட் எடுத்து வருகிறார். சமீபத்தில் திருப்பதி கோயிலுக்கு சென்றிருந்தது மற்றும் அவரது குலதெய்வ கோயிலுக்கு சென்றிருந்த போட்டோக்கள் அனைத்தும் வைரலானது. நேர்காணல் ஒன்றில் கலந்து கொண்ட அவர், கரூர் சம்பவம் குறித்தும், ரசிகர்கள் ஹீரோக்கள் பின்னால் செல்வது குறித்தும் பேசியிருந்தார். இது வைரலானது.
