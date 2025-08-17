கூலி முடிஞ்சாச்சு..லோகேஷ் கனகராஜின் அடுத்த படம் என்ன? ஹீரோ இவரா?

Lokesh Kanagaraj Movie After Coolie : தமிழ் திரையுலகில் டாப் இயக்குநராக திகழும் லாேகேஷ் கனகராஜ், கூலி திரைப்படத்தை இயக்கி முடித்திருக்கிறார். இந்த படத்திற்கு பின் அவர் கை வைக்கப்போகும் படம் எது தெரியுமா? இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு பார்ப்போம்.
கூலி படத்தை இயக்கிய லோகி!
மாநகரம், கைதி உள்ளிட்ட படங்களை இயக்கி, பெரிய வெற்றியை தேடித்ததந்தவர், லோகேஷ் கனகராஜ். இவருக்கு விஜய்யை வைத்து மாஸ்டர் மற்றும் லியோ படத்தை இயக்கும் வாய்ப்பும் கிடைத்தது. கமலை வைத்து விக்ரம் படத்தையும் எடுத்தார். முதன்முறையாக ரஜினிகாந்தை வைத்து கூலி படத்தை இயக்கியிருக்கிறார்.
விசாகப்பட்டினத்தில், கூலி வேலை ஆட்களை வைத்து கடத்தல் தொழில் செய்யும் டான், அவன் கையில் சிக்கும் நண்பனின் மகள், அவரை மீட்க ரஜினி எடுக்கும் ரிஸ்க். இதுதான் படக்கதையின் சுருக்கம். இந்த படத்தின் மீது ரசிகர்களுக்கு பெரிய அளவில் எதிர்பார்ப்புகள் இருந்தன. படத்தில் இருந்த குறைகள், பார்க்கும் போது ரொம்ப ஹைலைட்டாகவே தெரிந்ததால், ரசிகர்களுக்கு படம் எதிர்பார்த்த திருப்தியை அளிக்கவில்லை.
அடுத்த படம் என்ன?
கூலி படத்தை அடுத்து, லோகேஷ் கனகராஜ் எந்த படத்தை இயக்க இருக்கிறார் என்கிற கேள்வி ரசிகர்கள் மத்தியில் எழுந்திருக்கிறது. அவர், பட ப்ரமோஷன்களிலேயே கூலி படத்தை அடுத்து கைதி 2 பட வேலைகளில் இறங்குவதாக தெரிவித்திருந்தார். எனவே, அவரது அடுத்த படம், இதுவாகத்தான் இருக்கும் என்று ரசிகர்கள் கூறி வருகின்றனர். 2019ஆம் ஆண்டில் வெளியான கைதி திரைப்படத்தில் கார்த்தி ஹீராேவாக நடித்திருந்தார். கைதி 2 திரைப்படத்திலும் கார்த்திதான் ஹீரோவாக நடித்திருக்கிறார்.
அஜித்துடன் படமா?
லோகேஷ் கனகராஜ், தனக்கு அஜித்தை வைத்து படம் இயக்க ஆர்வம் இருப்பதாகவும் ஒரு நேர்காணலில் தெரிவித்திருந்தார். இவர், அஜித்துடன் படம் இயக்க பேச்சுவார்த்தை நடந்ததாக கூறப்படுகிறது. இருப்பினும் இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ தகவல் எதுவும் வெளியாகவில்லை. இவர்கள் எந்த படத்திலும் இணைய வாய்ப்பில்லை என்றும் கூறப்படுகிறது. லோகேஷ் கனகராஜ், அருண் மாத்தேஸ்வரன் இயக்கும் ஒரு படத்தில் ஹீரோவாக நடிக்கிறார்.
அடுத்தடுத்து இயக்கும் படங்கள்:
லோகேஷ் கனகராஜ், 10 படங்களை இயக்கி விட்டு, திரையுலகை விட்டு விலகுவதாக கூறியிருந்தார். ஏற்கனவே, மாநகரம் படத்தில் ஆரம்பித்து கூலி படத்துடன் சேர்த்து 6 படங்களை இயக்கிவிட்டார். அடுத்ததாக கைதி 2, விக்ரம் 2, ரோலக்ஸ் ஆகிய படங்கள் லைனில் இருக்கின்றன. விஜய் தொடர்ந்த சினிமாவில் நடித்தால், வாய்ப்பு கிடைத்தால் லியோ 2 படத்தையும் இயக்குவார். இப்படியோ, தான் உருவாக்கிய எல்.சி.யு-வில் அனைத்து படங்களையும் இயக்கி முடித்துவிட அவர் திட்டமிட்டருக்காரா என்று ரசிகர்கள் கேள்வி கேட்டு வருகின்றனர்.
