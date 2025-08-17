English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

கூலி முடிஞ்சாச்சு..லோகேஷ் கனகராஜின் அடுத்த படம் என்ன? ஹீரோ இவரா?

Lokesh Kanagaraj Movie After Coolie : கூலி திரைப்படத்தை எடுத்த லோகேஷ் கனகராஜ், அடுத்து என்ன படம் எடுக்க இருக்கிறார்? முழு விவரத்தை இங்கு பார்ப்போம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Aug 17, 2025, 12:56 PM IST
  • கூலி திரைப்படம் முடிஞ்சாச்சு
  • லோகேஷ் கனகராஜ்ஜின் அடுத்த படம் என்ன?
  • இவர்தான் அடுத்த ஹீரோவா?

Trending Photos

முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் சுதந்திர தின உரை... 9 முக்கிய அறிவிப்புகள் என்னென்ன?
camera icon9
79th Independence Day
முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் சுதந்திர தின உரை... 9 முக்கிய அறிவிப்புகள் என்னென்ன?
ரஜினி ‘இந்த’ படத்திலிருந்து விக் வைக்க ஆரம்பித்தார்! எந்த படம் தெரியுமா?
camera icon7
rajinikanth
ரஜினி ‘இந்த’ படத்திலிருந்து விக் வைக்க ஆரம்பித்தார்! எந்த படம் தெரியுமா?
ரஜினியை விட மாஸாக நடித்த செளபின் சாகிர்.. ஆனால் சம்பளம் இவ்வளவுதானா?
camera icon6
Coolie Movie
ரஜினியை விட மாஸாக நடித்த செளபின் சாகிர்.. ஆனால் சம்பளம் இவ்வளவுதானா?
ஆவணி முதல் வார ராசிபலன்: ஆடி போய் ஆவணி வந்தால் டாப்பாய் இருக்கப்போகும் ராசிகள் இவைதான்
camera icon13
Weekly Horoscope
ஆவணி முதல் வார ராசிபலன்: ஆடி போய் ஆவணி வந்தால் டாப்பாய் இருக்கப்போகும் ராசிகள் இவைதான்
கூலி முடிஞ்சாச்சு..லோகேஷ் கனகராஜின் அடுத்த படம் என்ன? ஹீரோ இவரா?

Lokesh Kanagaraj Movie After Coolie : தமிழ் திரையுலகில் டாப் இயக்குநராக திகழும் லாேகேஷ் கனகராஜ், கூலி திரைப்படத்தை இயக்கி முடித்திருக்கிறார். இந்த படத்திற்கு பின் அவர் கை வைக்கப்போகும் படம் எது தெரியுமா? இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு பார்ப்போம்.

கூலி படத்தை இயக்கிய லோகி!

மாநகரம், கைதி உள்ளிட்ட படங்களை இயக்கி, பெரிய வெற்றியை தேடித்ததந்தவர், லோகேஷ் கனகராஜ். இவருக்கு விஜய்யை வைத்து மாஸ்டர் மற்றும் லியோ படத்தை இயக்கும் வாய்ப்பும் கிடைத்தது. கமலை வைத்து விக்ரம் படத்தையும் எடுத்தார். முதன்முறையாக ரஜினிகாந்தை வைத்து கூலி படத்தை இயக்கியிருக்கிறார்.

விசாகப்பட்டினத்தில், கூலி வேலை ஆட்களை வைத்து கடத்தல் தொழில் செய்யும் டான், அவன் கையில் சிக்கும் நண்பனின் மகள், அவரை மீட்க ரஜினி எடுக்கும் ரிஸ்க். இதுதான் படக்கதையின் சுருக்கம். இந்த படத்தின் மீது ரசிகர்களுக்கு பெரிய அளவில் எதிர்பார்ப்புகள் இருந்தன. படத்தில் இருந்த குறைகள், பார்க்கும் போது ரொம்ப ஹைலைட்டாகவே தெரிந்ததால், ரசிகர்களுக்கு படம் எதிர்பார்த்த திருப்தியை அளிக்கவில்லை.

அடுத்த படம் என்ன?

கூலி படத்தை அடுத்து, லோகேஷ் கனகராஜ் எந்த படத்தை இயக்க இருக்கிறார் என்கிற கேள்வி ரசிகர்கள் மத்தியில் எழுந்திருக்கிறது. அவர், பட ப்ரமோஷன்களிலேயே கூலி படத்தை அடுத்து கைதி 2 பட வேலைகளில் இறங்குவதாக தெரிவித்திருந்தார். எனவே, அவரது அடுத்த படம், இதுவாகத்தான் இருக்கும் என்று ரசிகர்கள் கூறி வருகின்றனர். 2019ஆம் ஆண்டில் வெளியான கைதி திரைப்படத்தில் கார்த்தி ஹீராேவாக நடித்திருந்தார். கைதி 2 திரைப்படத்திலும் கார்த்திதான் ஹீரோவாக நடித்திருக்கிறார்.

Lokesh Kanagaraj

அஜித்துடன் படமா?

லோகேஷ் கனகராஜ், தனக்கு அஜித்தை வைத்து படம் இயக்க ஆர்வம் இருப்பதாகவும் ஒரு நேர்காணலில் தெரிவித்திருந்தார். இவர், அஜித்துடன் படம் இயக்க பேச்சுவார்த்தை நடந்ததாக கூறப்படுகிறது. இருப்பினும் இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ தகவல் எதுவும் வெளியாகவில்லை. இவர்கள் எந்த படத்திலும் இணைய வாய்ப்பில்லை என்றும் கூறப்படுகிறது. லோகேஷ் கனகராஜ், அருண் மாத்தேஸ்வரன் இயக்கும் ஒரு படத்தில் ஹீரோவாக நடிக்கிறார்.

அடுத்தடுத்து இயக்கும் படங்கள்:

லோகேஷ் கனகராஜ், 10 படங்களை இயக்கி விட்டு, திரையுலகை விட்டு விலகுவதாக கூறியிருந்தார். ஏற்கனவே, மாநகரம் படத்தில் ஆரம்பித்து கூலி படத்துடன் சேர்த்து 6 படங்களை இயக்கிவிட்டார். அடுத்ததாக கைதி 2, விக்ரம் 2, ரோலக்ஸ் ஆகிய படங்கள் லைனில் இருக்கின்றன. விஜய் தொடர்ந்த சினிமாவில் நடித்தால், வாய்ப்பு கிடைத்தால் லியோ 2 படத்தையும் இயக்குவார். இப்படியோ, தான் உருவாக்கிய எல்.சி.யு-வில் அனைத்து படங்களையும் இயக்கி முடித்துவிட அவர் திட்டமிட்டருக்காரா என்று ரசிகர்கள் கேள்வி கேட்டு வருகின்றனர்.

மேலும் படிக்க | கூலி படத்தில் ரஜினிக்கு மனைவியாக வருபவர்..யார் தெரியுமா? ‘இந்த’ நடிகைதான்!

மேலும் படிக்க | லோகேஷ் கனகராஜ்ஜுக்கு பிடித்த வெப் தொடர்! இதை பார்த்துட்டு நைட் தூக்கமே வரலையாம்..

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

About the Author
Lokesh KanagarajCoolierajinikanthKaithi 2karthi

Trending News