English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

கூலி LCU-வா இல்லையா? இயக்குனர் லோகேஷ் கனகராஜ் ட்வீட்!

Coolie Movie: கூலி படம் தனித்துவமான (Standalone) படமே என இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் தெரிவித்துள்ளார். 

Written by - R Balaji | Last Updated : Aug 13, 2025, 09:50 PM IST

Trending Photos

EPS Pension: ரூ.58,000 அடிப்படை ஊதியம், 29 ஆண்டு சர்வீஸ், மாத ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்?
camera icon13
Eps Pension
EPS Pension: ரூ.58,000 அடிப்படை ஊதியம், 29 ஆண்டு சர்வீஸ், மாத ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்?
நடிகை சாயிஷாவின் பிறந்த நாள்! அவர் குறித்து உங்களுக்கு தெரியாத விஷயங்கள்!
camera icon8
Sayyeshaa
நடிகை சாயிஷாவின் பிறந்த நாள்! அவர் குறித்து உங்களுக்கு தெரியாத விஷயங்கள்!
ஆசிய கோப்பையை தவறவிடும் இந்த 8 ஸ்டார் இந்திய வீரர்கள் - யார் யார் பாருங்க!
camera icon8
Asia Cup 2025
ஆசிய கோப்பையை தவறவிடும் இந்த 8 ஸ்டார் இந்திய வீரர்கள் - யார் யார் பாருங்க!
நாளை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள் - மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
camera icon6
Powercut
நாளை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள் - மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
கூலி LCU-வா இல்லையா? இயக்குனர் லோகேஷ் கனகராஜ் ட்வீட்!

Lokesh Kanagaraj: இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜின் இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த் நடித்திருக்கும் கூலி திரைப்படம் நாளை (ஆகஸ்ட் 14) வெளியாக இருக்கிறது. மிகவும் எதிர்பார்க்கப்படும் இப்படம் LCU வில் இருக்குமோ என்ற கேள்வி ரசிகர்கள் மத்தியில் உள்ளது. இந்த நிலையில், அந்த கேள்வி இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜே பதில் அளித்துள்ளார். அதாவது இப்படம் தனித்துவமான (Standalone) படம் என குறிப்பிட்டுள்ளார். 

இது தொடர்பாக வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், கூலி படம் வெளியாக இன்னும் சில மணிநேரங்களே உள்ள நிலையில், நான் மிகவும் ஆச்சரியமாக உணர்கிறேன். இந்தப் படத்தை முழுமையான படைப்பு சுதந்திரத்துடன் வடிவமைக்க எனக்கு வாய்ப்பளித்ததற்காகவும், அவர் மூலம் எனது பார்வையை உயிர்ப்பித்ததற்காகவும் எனது தலைவர் ரஜினிகாந்த் சாருக்கு மனமார்ந்த நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

இந்தப் பயணத்தை இன்னும் மறக்கமுடியாததாக மாற்றிய நாகார்ஜுனா சார், உபேந்திரா சார், சௌபின் சார், சத்யராஜ் சார், ஸ்ருதி ஹாசன் மற்றும் இதை வழிநடத்திய என் அன்பான அமீர் கான் சார் ஆகியோருக்கு எனது நன்றி. 

பலம் மற்றும் அர்ப்பணிப்பின் தூணாக இருந்த எனது குழுவினருக்கும் எனது நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். கிட்டத்தட்ட இரண்டு ஆண்டுகளாக, இந்த தொலைநோக்குப் பார்வையை ஆதரித்து உணர அவர்கள் தங்களால் முடிந்த அனைத்தையும் செய்துள்ளனர். இந்தப் படத்திற்கு எந்த வகையிலும் பங்களித்த ஒவ்வொருவருக்கும் நான் என்றென்றும் நன்றியுள்ளவனாக இருப்பேன்.

இந்தத் படத்தை என்னிடம் ஒப்படைத்து, எனது தொலைநோக்குப் பார்வையின் கீழ் அதை முழுமையாக வடிவமைக்க எனக்கு படைப்பாற்றல் சுதந்திரத்தை வழங்கியதற்காக சன் பிக்சர்ஸ் மற்றும் திரு. கலாநிதி மாறன் சாருக்கு எனது மனமார்ந்த நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். கண்ணன் சாரின் அசைக்க முடியாத ஆதரவிற்கு எனது மனமார்ந்த நன்றிகள். முழு குழுவிற்கும் மிக்க நன்றி, நான் என்றென்றும் நன்றியுள்ளவனாக இருப்பேன்.

தனித்துவமான (Standalone) படம்

மேலும், இந்தப் படத்திற்கு, குறிப்பாக அனைத்து நடிகர்களையும் பெறுவதற்கு, எனக்கு உதவிய எனது குழு, தி ரூட், ஜெகதீஷ் சகோதரர், ஐஸ்வர்யா மற்றும் ராதேயன் ஆகியோருக்கு நன்றி. எனது அன்பான பார்வையாளர்களே, இந்த படத்திற்கும் எனக்கும் நீங்கள் காட்டிய அன்புக்கும் ஆதரவிற்கும் நன்றி. சில மணிநேரங்களில் கூலி உங்களுடையதாக இருக்கும். உங்களுக்கு ஒரு அற்புதமான அனுபவத்தை தரும் என்று நான் மனதார நம்புகிறேன். மேலும் படத்தில் இருந்து எந்த ஸ்பாய்லர்களையும் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டாம் என்று நான் உங்களை அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். கூலி என்பது எனது தலைவர் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் சாருக்கு ஒரு தனித்துவமான (Standalone) படம் என தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும் படிக்க: சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த்தின் முதல் சம்பளம் எவ்வளவு தெரியுமா?

மேலும் படிக்க: கூலி LCU தான் போலயே? போஸ்டரில் ஒளிந்திருக்கும் மர்மங்கள்.. இத கவனிச்சீங்களா?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

About the Author
CoolieLokesh KanagarajrajinikanthLCU

Trending News