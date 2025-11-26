English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
  • லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கும் புதிய படம்! வேலை ஆரம்பிச்சாச்சு..வைரலாகும் போட்டோ

லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கும் புதிய படம்! வேலை ஆரம்பிச்சாச்சு..வைரலாகும் போட்டோ

Lokesh Kanagaraj New Movie : கூலிக்கு பின்..அடுத்த படத்தின் வேலைகளில் இறங்கிய லோகேஷ் கனகராஜ்! வைரலாகும் புகைப்படம்..  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Nov 26, 2025, 07:01 PM IST
  • புது படத்தில் லோகேஷ் கனகராஜ்!
  • தன் 7வது பட பணிகளை ஆரம்பித்தார்
  • வைரலாகும் புகைப்படம்

லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கும் புதிய படம்! வேலை ஆரம்பிச்சாச்சு..வைரலாகும் போட்டோ

Lokesh Kanagaraj New Movie : கடைசியாக கூலி படத்தை இயக்கிய லோகேஷ் கனகராஜ், அடுத்ததாக தனது புது ப்ராஜெக்ட் வேலைகளை தொடங்கி இருக்கிறார். இது குறித்த புகைப்படம் இப்போது இணையத்தில் வைரல் ஆகி வருகிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

கூலி திரைப்படம்:

மக்கள் மத்தியில் அதிக எதிர்ப்பார்ப்பை தூண்டி விட்டு, பின்னர் வெளியான படம் கூலி. இந்த படத்தில் ரஜினிகாந்த் ஹீரோவாக நடித்திருந்தார். இந்த படத்தின் மீது எழுந்த எதிர்ப்பார்ப்புகளா அல்லது, ரசிகர்கள் கொடுத்த ஹைப்பா என்று தெரியவில்லை..படம் வெளியான பின்பு இது ரசிகர்களுக்கு பெருத்த ஏமாற்றமாக அமைந்தது. சில ரசிகர்கள், லோகேஷ் கனகராஜை பெரிதாக விமர்சித்தனர்.

கைவிட்ட கமல்-ரஜினி:

லோகேஷ் கனகராஜ், கமல் மற்றும் ரஜினியை ஒன்றாக வைத்து படம் எடுப்பதை கனவு திட்டமாக வைத்திருந்தார். ஆனால், கூலி படத்திற்கு பிறகு கமலும் ரஜினியும் ஒரே படத்தில் இணைவதாக சொல்லப்பட்டது. இதை, லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்குவார் என்று கூறப்பட்ட நிலையில் வேறு ஒரு இயக்குநரை தேடுவதாக கமலும் ரஜினியும் அறிவித்தனர். இதனால், லோகி கொஞ்சம் கடுப்பானதாக கூறப்படுகிறது.

புது ப்ராஜெக்ட்:

லோகேஷ் கனகராஜ், தனது 7வது படத்தின் பணிகளில் தற்போது இறங்கியிருக்கிறார். முதலாவதாக மாநகரம், கைதி, மாஸ்டர், விக்ரம், லியோ மற்றும் கூலி ஆகிய படங்களை இயக்கிய அவர், கூடவே LCU எனப்படும் லோகேஷ் கனகராஜ் யுனிவர்ஸையும் உருவாக்கினார். இவர், தான் 10 படங்களை இயக்கிவிட்டு, சினிமாவை விட்டு விலக இருப்பதாகவும் தெரிவித்தார். ஆனால், தனது முடிவில் எந்த அளவிற்கு இப்போது உறுதியாக இருக்கிறார் என்பது தெரியவில்லை.

வைரலாகும் புகைப்படம்:

லோகேஷ் கனகராஜ், தனது 7வது படத்தின் பணிகளில் தற்போது முழுமையாக கவனம் செலுத்தி வருகிறாராம். தன் டீமில் இருக்கும் துணை இயக்குநர்கள் மற்றும் நண்பர்களுடன் இருக்கும் புகைப்படங்களானது, இப்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. இந்த படம், அவருக்கு கண்டிப்பாக கேம் சேஞ்சராக இருக்கும் என்று கூறப்படுகிறது. தன் துணை இயக்குநர்களுடன் லோகேஷ் இருக்கும் புகைப்படமானது தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

ஹீரோவாக நடிக்கும் படம்:

ஏற்கனவே இயக்குநராகவும், தயாரிப்பாளராகவும் இருக்கும் லோகேஷ் கனகராஜ் தற்போது ஹீரோ அவதாரமும் எடுத்துள்ளார். அருண் மாத்தேஸ்வரன் இயக்கும் இந்த படத்திற்கு DC என பெயரிடப்பட்டுள்ளது. ரத்தக்களறியுடன் இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படும் இந்த படத்தில், இவர் அடிதடி ஆக்‌ஷன் ஹீரோவாக இருப்பார் என தகவல் வெளியாக உள்ளது. இதன் படப்பிடிப்பு தற்போது விறுவிறுப்பாக நடைப்பெற்று வருகிறது.

கமல்-ரஜினி பட இயக்குநர் யார்?

கமலும் ரஜினியும் இணைந்து நடிக்கும் படத்தை, ராஜ்கமல்ஸ் ஃபிலிம் இன்டர்நேஷனல் நிறுவனம் தயாரிக்கிறது. இதனை, சுந்தர்.சி இயக்குவதாக கூறப்பட்டது. ஆனால், அறிவிப்பு வெளியான சில நாட்களிலேயே தான் இந்த படத்தில் இருந்து விலகிக்கொள்வதாக கூறியிருந்தார். அவர் கூறிய கதை, ரஜினிக்கு பிடிக்காததால், இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. ஜெயிலர் 2 படப்பிடிப்பை விரைவில் முடிக்க இருக்கும் ரஜினி தொடர்ந்து தனது 173வது படத்திற்கான கதைகளை வெவ்வேறு இயக்குநர்களிடம் கேட்டு வருவதாக கூறப்படுகிறது. இன்னும் கமலும் ரஜினியும் ஒரு முடிவிற்கு வராமல் இருப்பதால், யார் இயக்குநர் என்பது கூடிய விரைவில் வெளிவரும்.

மேலும் படிக்க | இயக்குநராக ரூ.50 கோடி சம்பளம் வாங்கிய லோகேஷ்! ஹீரோவாக எத்தனை கோடி வாங்குகிறார்?

மேலும் படிக்க | ஜெயிலர் 2 படத்தில் இன்னொரு பெரிய நடிகர்! ரஜினியுடன் 2வது படம்..

Lokesh KanagarajLK 7Lokesh MovieCoolieLokesh Film

