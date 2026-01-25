நகுலைப் பார்த்தால் பொறாமையாக இருக்கிறது இயக்குநர் மனோஜ்குமார் பேச்சு!

Nakhul : பெப்பர் மின்ட் பிரைவேட் லிமிடெட் நிறுவனம் ஆகாஷ் அமையா ஜெயின் தயாரிப்பில் ஜெயராம்,விஜய் சேதுபதி, நகுல், ஆத்மிகா, ரித்திகா சென் நடிப்பில் சனில் இயக்கியுள்ள திரைப்படம் காதல் கதை சொல்லவா.இப்படத்திற்கு ஷரத் இசையமைத்துள்ளார் . ஷாஜன் களத்தில் ஒளிப்பதிவு செய்துள்ளார். தமிழ் மற்றும் மலையாளம் என இரு மொழிகளில் உருவாகி பிப்ரவரி 6 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ள இந்த படத்தின் டிரைலர் மட்டும் பாடல்கள் வெளியீட்டு விழா பிரசாத் லேப் திரையரங்கில் நடைபெற்றது.
இந்த விழாவில் இயக்குநர்கள் கே எஸ் அதியமான், மனோஜ் குமார், ராஜ்கபூர் இசையமைப்பாளர் ரமேஷ் விநாயகம் ஆகியோர் சிறப்பு விருந்தினர்களாகக் கலந்து கொண்டனர்.
இயக்குநர் மனோஜ் குமார் பேசும்போது,
" இங்கே இருக்கிற நடிகர் நகுலைப் பார்த்து எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கிறது. அவர் ஆடும் ஆட்டத்தைப் பார்த்துப் பொறாமையாக இருக்கிறது. அவரது வயது என்ன என்று கேட்க வேண்டும் போல் இருக்கிறது .அவர் ஆட்டத்தைப் பார்த்து பலரும் அவரைக் காதலிப்பார்கள். அந்த கூட்டத்தை குறைக்க வேண்டும் என்று எனக்குப் பொறாமையாக இருக்கிறது .
படத்தின் பாடல் காட்சிகளை பார்த்தேன்.உதட்ட அசைவுக்கு இடமில்லாமல் பின்னணியில் பாடல் காட்சிகளை உருவாக்கி எடுத்து இருக்கிறார்கள் .காட்சிகள் நன்றாக இருக்கின்றன .ஒரு இயக்குநர் என்பவர்க்குள் அனைத்து தொழில்நுட்ப கலைஞரும் இருக்கிறான். அப்படி எல்லாம் எல்லாவிதமான திறமைகளும் இருந்தால் தான் இப்படி எடுக்க முடியும் .நல்ல படம் கொடுத்தால் நிச்சயம் மக்கள் பார்ப்பார்கள் ,பாராட்டுவார்கள்.சமீப காலமாக சிறிய படங்கள் வெற்றி பெறுவது இதைத்தான் கூறுகிறது" என்றார்.
கதாநாயகி நடிகை ரித்திகா சென் பேசும்போது,
"எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த இயக்குநர் தயாரிப்பாளருக்கு நன்றி.படத்தில் நடித்தது மறக்க முடியாத அனுபவம் "என்றார். கூல் சுரேஷ் வருகிற போதே கையில் விசிலோடு வந்தார்.மேடை ஏறி விசில் அடித்துக் கொண்டே பேசினார் .
"இந்த விசிலைப் பார்த்து யாரும் ஏதாவது நினைக்க வேண்டாம் அண்ணன் விஜய் அவர்கள் கட்சிக்கு விசில் சின்னத்தை கொடுத்திருக்கிறார்கள். மகிழ்ச்சி வாழ்த்துகிறேன். நான் இளமையாக ஸ்மார்ட் ஆக இருப்பதாகச் சொன்னார்கள் இதற்கெல்லாம் காரணம் நகுல்தான்.அவரைப் பார்த்து . அவரது தூண்டுதலில் தான் நான் இப்படி இருக்கிறேன். நான் அலப்பறை செய்வதாகவும் கூறினார்கள் .அதற்கும் நகுல் தான் காரணம் .
என் முதல் படம் காதல் அழிவதில்லை. என்னை அய்யா டி ஆர் அறிமுகப்படுத்தினார். அதே போல் இந்த படமும் வெற்றி பெறும்"என்றார்.
நடிகர் நகுல் பேசும் போது, "காதல் கதை சொல்லவும் என்கிற இந்தப் படத்தின் தலைப்பை பார்க்கும் போதே எனக்கு பிடித்திருக்கிறது. காதல் இல்லாமல் வாழ்க்கை இல்லை. காதல் பற்றி ஏதாவது தத்துவார்த்தமாகப் பேச வேண்டும் என்று யோசித்துக் கொண்டே வந்தேன். பாய்ஸ் படத்தில் நடிக்கும் போது சினிமா தொழில் மீது, கலை மீது எனக்குக் காதல் வந்தது. அதை நினைத்துப் பார்க்கும்போது எனது லவ் அதிகமாகிறது. முதலில் அம்மா என்னை நேசித்தார்கள். என்னை சினிமாவில் நடிக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் கனவு கண்டார்கள்.
அம்மாவின் நேசத்தை நினைத்துக் கொள்கிறேன்.என் உடலின் மீது ஒரு காதல் வந்தது அதற்குப் பிறகு உடற்கட்டாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று முயற்சி செய்தேன்.அதேபோல் எனது திருமணம் குழந்தை என்று காதலுக்கு அர்த்தம் வந்தது.காதல் என்பது வாழ்க்கையின் அடிப்படையான ஒன்று. இங்கே இத்தனை பேர் ஒன்று சேர்ந்து இருப்பதற்கும் காதல் தான் காரணம்.
இந்தப் படத்திற்கு நான் வருவதற்கு காரணம் அதியமான் அண்ணன் அவர்கள் தான்.நான் சென்னைக்கு வருவதற்கே அவர்தான் காரணம்.அவர் எங்கள் குடும்பத்தில் ஒருவர்.அவர் எப்போது என்னை அழைத்தாலும் ஹலோ ஹாய் என்று சொல்ல மாட்டார். தம்பி என்று தான் கூப்பிடுவார் .எப்படிடா இருக்குற ரொம்ப நாளாச்சு? என்பார் .அவர் மூலம் தான் இந்த வாய்ப்பு வந்தது. நல்ல வித்தியாசமான கதை” என்று கூறினார்.
