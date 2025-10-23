English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
  • மாரி செல்வராஜ் பேச்சால் கடும் சர்ச்சை..கருப்பான நாயகிகளை சினிமாவில் காட்ட கூடாதா?

மாரி செல்வராஜ் பேச்சால் கடும் சர்ச்சை..கருப்பான நாயகிகளை சினிமாவில் காட்ட கூடாதா?

Mari Selvaraj Fair Skinned Actress Controversy : இயக்குநர் மாரி செல்வராஜ், சமீபத்தில் சினிமாவில் கருப்பான ஹீரோயின்களை நடிக்க வைக்க கூடாதா என்ற கேள்விக்கு கூறியிருந்த பதில், சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Oct 23, 2025, 12:55 PM IST
  • நிறம் குறைவான நாயகிகள்..
  • மாரி செல்வராஜ் சொன்ன பதில்..
  • ரசிகர்கள் கண்டனம்

Trending Photos

Ind vs Aus 2nd ODI: இந்தியா பிளேயிங் 11 இதுதான்.. 2 முக்கிய மாற்றங்கள்!
camera icon12
Ind Vs Aus 2nd Odi
Ind vs Aus 2nd ODI: இந்தியா பிளேயிங் 11 இதுதான்.. 2 முக்கிய மாற்றங்கள்!
தல தீபாவளி கொண்டாடிய திரை பிரபலங்கள்.. யாரெல்லாம்?
camera icon7
Thala Diwali
தல தீபாவளி கொண்டாடிய திரை பிரபலங்கள்.. யாரெல்லாம்?
Ind vs Aus 2nd ODI: விராட் கோலிக்கு அடிலெய்டு மைதானம் இவ்வளவு ராசியா... என்ன காரணம்?
camera icon8
Virat Kohli
Ind vs Aus 2nd ODI: விராட் கோலிக்கு அடிலெய்டு மைதானம் இவ்வளவு ராசியா... என்ன காரணம்?
நவம்பர் மாதம் டூர் போக... இந்தியாவின் பெஸ்ட் 7 இடங்கள்
camera icon8
Tourist Places
நவம்பர் மாதம் டூர் போக... இந்தியாவின் பெஸ்ட் 7 இடங்கள்
மாரி செல்வராஜ் பேச்சால் கடும் சர்ச்சை..கருப்பான நாயகிகளை சினிமாவில் காட்ட கூடாதா?

Mari Selvaraj Fair Skinned Actress Controversy : சமீபத்தில் மாரி செல்வராஜ் இயக்கத்தில் பைசன் திரைப்படம் வெளியானது. இது குறித்த கலந்துரையாடலில் அவர் பேசியிருக்கும் விஷயம், தற்போது இணையவாசிகள் இடையே கடும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

சமூக ஒடுக்குமுறையை பேசும் படங்கள்!

தமிழ் திரையுலகில் இருக்கும் சில இயக்குநர்கள் மட்டும்தான், சமூகத்தில் இருக்கும் அடக்குமுறைகளையும் ஒடுக்குமுறைகளையும் பேசுபவர்களாக இருக்கின்றனர். அப்படி ஒரு சில பேர்களுள் ஒருவராக இருக்கிறார், மாரி செல்வராஜ்.

‘பரியேறும் பெருமாள்’ படம் மூலம் அறிமுகமான இவர், தொடர்ந்து கர்ணன் மற்றும் மாமன்னன் உள்ளிட்ட படங்களால், சமூகத்தில் நடக்கும் சாதிய ஒடுக்குமுறைகளை கட்டவிழ்த்து காட்டியிருக்கிறார். அதைத்தொடர்ந்து, அவர் சமீபத்தில் எடுத்த படம்தான், ‘பைசன்’. இந்த படம் குறித்து மாணவர் ஒருவர் கேட்ட கேள்விக்கு, அவர் அளித்துள்ள பதில்தான் தற்போது வைரலாகி வருகிறது.

கருப்பான நாயகிககளை நடிக்க வைக்க கூடாதா?

தமிழ் திரையுலகை மட்டுமல்ல, ஒட்டுமொத்த இந்திய திரையுலகை கொஞ்சம் திரும்பி பார்த்தாலே அதில் கலர் குறைவான ஹீரோயின்கள் மிகவும் குறைவாகவே இருப்பார்கள். குறிப்பாக, மாநிறம் கொண்ட பெண்கள் அதிகமாக இருக்கும் மாநிலமான தமிழ்நாட்டிலேயே இப்படி சிவப்பாக இருக்கும் பெண்களை படத்தில் நடிக்க வைப்பதை பார்க்கும் போது, ரசிகர்களுக்கு அது கோபத்தை ஏற்படுத்துகிறது.

சமீபத்தில் வெளியான மாரி செல்வராஜின் பைசன் படத்திலும், கேரள நாயகியான அனுபமா பரமேஸ்வரன் நடித்திருந்தார். இந்த படத்தில் மட்டுமல்ல, அவர் இதற்கு முன்பு எடுத்த வாழை படத்தில் நடித்ததும் கேரள நாயகியான நிகிலா விமல்தான். இது குறித்து, ஒரு கல்லூரி மாணவர் மாரி செல்வராஜிடம் கேள்வி கேட்டிருந்தார்.

“டிரைலரில் ஹீரோயின் வெள்ளையானவராக இருப்பதை பார்த்தோம். ஏன் கருப்பாக இருப்பவர்களை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை?” என்று கேட்டார். இதற்கு பதிலளித்த மாரி செல்வராஜ், “அப்படி கருப்பு-சிகப்பு என்றெல்லாம் பார்த்து யாரையும் எடுப்பதில்லை. இப்போ, மாற்றுத்திறனாளி கேரக்டரில் ஒருவரை நடிக்க வைக்க வேண்டும் என்றால், அவர்களையே நடிக்க வைக்க முடியுமா? அவர்களை நாம் தொந்தரவு செய்ய முடியாது இல்லையா? அதே போலத்தான் இதுவும், இங்கு கலரை எல்லாம் வைத்து யாரையும் எடுப்பதில்லை. படத்திற்காக எதையும் செய்ய யார் துணிகிறார்களோ அவர்களைத்தான் எடுக்கிறோம்.” என்று கூறியிருந்தார்.

எழுந்த சர்ச்சை!

மாரி செல்வராஜ், இப்படி நிறம் குறைவாக இருப்பவர்களுடன் மாற்றுத்திறனாளிகளை ஒப்பிட்டு பேசியது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இப்படி வெள்ளையாக இருக்கும் நடிகைகளை படங்களில் நடிக்க வைப்பது விளம்பர நோக்கிற்காகத்தான் என்பது அனைவருக்கும் தெரியும். அதை, மாரி செல்வராஜ் ஒப்புக்கொள்ளாதது ஏன்? என்பது அனைவரது கேள்வியாக இருக்கிறது. அது மட்டுமன்றி, அவர் மாற்றுத்திறனாளிகளுடன் எப்படி நிறம் குறைவாக இருப்பவர்களை ஒப்படுவீர்கள் என்பது பலரது கேள்வியாக இருக்கிறது. இதையடுத்து, சமூக வலைதளங்களில் பலரும் அவருக்கு கண்டனம் தெரிவித்து கருத்துகளை தெரிவித்து வருகின்றனர்.

மேலும் படிக்க | பைசன் படத்திற்காக அனைவரிடமும் மன்னிப்பு கேட்டு கொள்கிறேன் - மாரி செல்வராஜ்!

மேலும் படிக்க | இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்! OG to சக்தி திருமகன்..எதை, எதில் பார்க்கலாம்?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Mari SelvarajBisonFair Skinned Actresscontroversy

Trending News