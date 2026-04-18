“ஜனநாயகன் லீக்..வாட்டர் மார்க்கிலேயே திருட்டுத்தனம் இருக்கு” மோகன் ஜி பேட்டி!

சில நாட்களுக்கு முன்பாக, விஜய்யின் ஜனநாயகன் திரைப்படம் சில நாட்களுக்கு முன்பு இணையத்தில் லீக் ஆனது கடும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. இதையடுத்து, இது குறித்து இயக்குநர் மோகன் ஜி கூறியுள்ள விஷயம் கவனத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. EDIT REFERENCE என சினிமாவில் பயன்படுத்த மாட்டோம்,அந்த வாட்டர் மார்க்கிலேயே திருட்டுத்தனம் உள்ளதாகவும், ஜனநாயகன் திரைப்படமானது திரையரங்குக்கு செல்ல வேண்டிய தரத்தில் வெளியாகி உள்ளதாக இயக்குனர் மோகன் ராசிபுரத்தில் பேட்டியளித்துள்ளார்.
செய்தியாளர் சந்திப்பு:
நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரம் (தனி) சட்டமன்ற தொகுதியில் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி பாஜக சார்பில் வேட்பாளர் பிரேம்குமார் போட்டியிடுகிறார்.இந்த நிலையில் வேட்பாளர் பிரேம்குமாரை ஆதரித்து திரைப்பட இயக்குனர் மோகன் முதற்கட்டமாக தனது பிரச்சாரத்தை இன்று தொடங்க உள்ளார்.பிரச்சாரத்தை தொடங்குவதற்கு முன்பு செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசுகையில்,
“ராசிபுரம் பாஜக வேட்பாளர் அருமை நண்பர் பிரேம்குமார் அவர்களை ஆதரித்து தற்போது ராசிபுரத்தில் பிரச்சாரம் மேற்கொள்ள உள்ளேன். அவர் 800க்கும் மேற்பட்ட மருத்துவ முகாம்களை நடத்தி உள்ளார்.
தமிழ்நாட்டில் முக்கிய பிரச்சினையை பெண்கள் பாதுகாப்பும்,சட்ட ஒழுங்கும் தான் ஆனால் அது இல்லை. தமிழகத்தில் போதை பொருள்,பெண்கள் பாதுகாப்பு இல்லை” என்று கூறினார்.
மேலும், “பெண் மணியா(பிரேமலதா) அதற்கு சப்போர்ட் செய்யக்கூடாது எதிர்ப்பு தெரிவிக்க வேண்டும், எந்த தகுதியும் இல்லாமல் , இன்னாருக்கு மகனாக பிறந்து விட்டோம் என அரசியலுக்கு வரக்கூடாது என்பதுதான் வாரிசு அரசியல்.
தமிழகத்தில் பிறப்பு விகிதத்தை விட இறப்பு விகிதம் அதிகமாக உள்ளது, தமிழகத்தில் எல்லாரும் 2 குழந்தைகள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் எதிர்காலத்திற்கு அதுதான் நல்லது. விஜய் சாருக்கு மாபெரும் வரவேற்பு உள்ளது, அவரை சுற்றியுள்ள கூட்டத்தை அரசியல் படுத்திவிட்டார் என்றால், தமிழகத்தில் மிகப்பெரிய சக்தியாக மாற வாய்ப்பு உள்ளது” என்று கூறினார்.
ஜனநாயகன் எடிட்டிங் ரெஃபரன்ஸ் சர்ச்சை!
எடிட்டிங் ரெஃபரன்ஸ் என்ன சினிமாவில் பயன்படுத்த மாட்டோம், அந்த வாட்டர் மார்க்கிலேயே திருட்டுத்தனம் உள்ளது. ஜனநாயகம் திரைப்படம் ஆனது திரையரங்குக்கு செல்ல வேண்டிய தரத்தில் தான் வெளியாகி உள்ளது
ஜனநாயகம் திரைப்படம் ஆனது திரைப்பட குழுவினர் உள்ளே இருந்து வெளியிடப்பட்டிருக்கும், வெளிய இருந்து யாராலும் வெளியிட முடியாது. தேர்தல் முடிந்தவுடன் யார் ஆட்சிக்கு வருகிறார்கள் எனத் தெரிந்த பிறகு ஆகஸ்ட் மாதத்தில் அடுத்த படம் தயாரிக்க உள்ளேன் என இயக்குனர் மோகன் கூறினார்.
படம் லீக் ஆனது எப்படி?
ஜனநாயகன் திரைப்படத்தை, ஆன்லைனில் லீக் செய்த விவகாரத்தில் சைபர் க்ரைம் போலீஸார் 6 பேரை கைது செய்துள்ளனர். இதையடுத்து, சமீபத்தில், படத்தின் உதவி படத்தொகுப்பாளர் உள்பட 3 பேரை போலீஸார் கைது செய்தனர். அந்த உதவி படத்தொகுப்பாளர், ஒப்பந்த ஊழியர் என்றும், அவர் க்ளவுட் மூலமாக படத்தை கசிய விட்டதும் தெரிய வந்தது.
ஜனநாயகன் திரைப்படத்தை ஹெச்.வினோத் இயக்கியிருந்தார். இது, விஜய் நடித்த கடைசி திரைப்படம் ஆகும். இந்த படம், கடந்த ஜனவரி 9ஆம் தேதி பொங்கல் பண்டிகையையொட்டி வெளியாக இருந்தது. ஆனால், தணிக்கை சான்றிதழ் வழங்கப்படாத காரணத்தால் ரிலீஸ் தள்ளிப்போனது. படக்குழு, கோர்ட்-கேஸ் என்று அலைந்து, மறு ஆய்விற்கு ஒப்புக்கொண்டு கொடுத்த மனுவை வாபஸ் வாங்கி, இறுதியில் அனைத்து பிரச்சனைகளையும் முடித்து படத்தை வெளியிட நேரம் பார்த்துக்கொண்டிருந்த போதுதான், படம் இப்படி எதிர்பாராத விதமாக லீக் ஆகி விட்டது. தேர்தல் சமயம் என்பதால், படத்தை இப்போதைக்கு வெளியிட முடியாத சூழல் உருவாகி இருக்கிறது. சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவடையும் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதிக்கு பிறகு படம் கண்டிப்பாக திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்:
கேள்வி: ஜனநாயகன் படம் எப்போது லீக் ஆனது?
பதில்: சில நாட்களுக்கு முன்பாக, தேர்தல் சூழ்நிலையிலேயே இந்த படம் இணையத்தில் லீக் ஆனது.
கேள்வி : ஜனநாயகன் படம் எப்படி லீக் ஆனது?
பதில் : படத்தின் உதவி எடிட்டர் உள்ளிட்ட சிலர் க்ளவுட் மூலம் படத்தை வெளியே கசியவிட்டதாக போலீஸ் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
கேள்வி : இயக்குநர் மோகன் என்ன கூறினார்?
கேள்வி : “Editing reference” என்ற விஷயம் சினிமாவில் பயன்படுத்தப்படாது என்றும், அந்த வாட்டர் மார்க் இருந்ததே திருட்டுத்தனத்தைக் காட்டுகிறது என்றும் கூறினார். மேலும், படம் திரையரங்கில் வெளியிடத் தகுந்த தரத்தில் உள்ளது என்றார்.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!