சின்மயியை ட்வீட்டை நீக்கச் சொன்ன இயக்குநர் மோகன் ஜி: 'திரெளபதி2' பாடல் குறித்த சர்ச்சை!

வெளியாகவிருக்கும் 'திரௌபதி 2' படத்தின் முதல் தனிப்பாடலான 'எம் கோனே' சமீபத்தில் வெளியான நிலையில், பாடலைப் பாடிய பின்னணிப் பாடகி சின்மயி வெளியிட்டுள்ள கருத்தால் எழுந்த சர்ச்சைக்கு இயக்குநர் மோகன் ஜி கடுமையான பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.
சின்மயியின் மன்னிப்புப் பதிவு என்ன?
'எம் கோனே' பாடல் வெளியான பிறகு, பின்னணிப் பாடகி சின்மயி தனது சமூக வலைதளப் பக்கத்தில் ஒரு பதிவிட்டு, ரசிகர்களிடம் மன்னிப்பு கோரினார். அதில்,
"பாடலைப் பதிவு செய்யும் நேரத்தில் படத்தின் சித்தாந்த பின்னணி குறித்து எனக்குத் தெரியாது." "தெரிந்திருந்தால், நான் இந்தப் பாடலைப் பாடியிருக்க மாட்டேன்." என்று அவர் வெளிப்படையாகத் தெரிவித்திருந்தார்.
இயக்குநர் மோகன் ஜியின் பதில்
சின்மயியின் இந்தக் கருத்தால் கடும் அதிருப்தி அடைந்த இயக்குநர் மோகன் ஜி, இது குறித்துப் பேசியுள்ளார்.
இந்தப் பாடலுக்கு சின்மயியின் குரலை தனிப்பட்ட முறையில் தான் தேர்ந்தெடுத்ததாகவும், இசையமைப்பாளர் இல்லாமல் பாடல் பதிவு செய்யப்பட்டதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார். பாடலுக்குத் தேவையான பாணி குறித்து மட்டுமே சின்மயியிடம் விளக்கப்பட்டது என்றும், படத்தின் கருத்தியல் விவரங்கள் விவாதிக்கப்படவில்லை என்றும் மோகன் ஜி தெளிவுபடுத்தினார். சின்மயி தன்னிடமோ அல்லது இசையமைப்பாளரிடமோ விளக்கம் கேட்காமல் இத்தகைய கருத்தை வெளியிட்டது தனக்கு ஆச்சரியமாக இருப்பதாகவும், சின்மயி தனது கருத்துக்களை தெளிவுபடுத்த வேண்டும் அல்லது அந்த ட்வீட்டை நீக்குவது குறித்துப் பரிசீலிக்க வேண்டும் என்றும் இயக்குநர் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
மேலும், இந்த விமர்சனங்களால் படக்குழுவில் உள்ள மற்றவர்களைக் குறிவைக்க வேண்டாம் என்றும், விமர்சனங்கள் தன்னை மட்டுமே நோக்கி இருக்க வேண்டும் என்றும் மோகன் ஜி கேட்டுக்கொண்டார். ஒட்டுமொத்த படக்குழுவினரை குறிவைத்து பேசுவது கோழைத்தனம் என்றும் அவர் குறிப்பிடுகிறார்.
சித்தாந்த குழப்பம் குறித்து கேள்வி
சின்மயி குறிப்பிடும் முரண்பாடான சித்தாந்தங்கள் குறித்து கேள்வி எழுப்பிய இயக்குநர், சின்மயி தனது பெயருடன் 'ஸ்ரீபாதா' என்ற குடும்பப் பெயரை (உண்மை மற்றும் நம்பிக்கை எனப் பொருள்படும்) எதற்காக இணைத்து வைத்துள்ளார் என்றும், அவர் குறிப்பிடும் சித்தாந்த வேறுபாடுகள் குறித்து அவருக்குத் தெளிவாகத் தெரியவில்லை என்றும் சுட்டிக் காட்டியுள்ளார்.
