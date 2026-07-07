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“நாடக காதலால் பாதிக்கப்படும் பெற்றோர்கள்” மோகன் ஜி வெளியிட்ட சர்ச்சை பதிவு!

சமீபத்தில் பிரபல செய்தி சேனல் ஒன்றில், திருப்பத்தூரில் நடந்த ஒரு சம்பவத்தை செய்தியாக வெளியிட்டிருந்தனர். இதனை ரீ-ஷேர் செய்திருக்கும் மோகன்.ஜி, அந்த பதிவில் ‘நாடக காதல்’ என்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்தியிருப்பது சர்ச்சையை கிளப்பியிருக்கிறது. 

Written ByYuvashree
Published: Jul 07, 2026, 11:08 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 11:08 AM IST
“நாடக காதலால் பாதிக்கப்படும் பெற்றோர்கள்” மோகன் ஜி வெளியிட்ட சர்ச்சை பதிவு!
Image Credit: Mohan G | XSource: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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