/“நாடக காதலால் பாதிக்கப்படும் பெற்றோர்கள்” மோகன் ஜி வெளியிட்ட சர்ச்சை பதிவு!

தமிழ் சினிமாவின் சர்ச்சைக்குரிய வகையில் உருவாக்கப்பட்ட படங்களின் லிஸ்டில் திரௌபதி, பகாசூரன் உள்ளிட்டவை கண்டிப்பாக இருக்கும். படங்களை தாண்டி, மோகன்.ஜி வெளியிடும் பதிவுகளும் அதே போல சர்ச்சைக்குரிய வகையில்தான் இருக்கும். அப்படி ஒரு சம்பவம்தான், தற்போதும் நடந்திருக்கிறது.
சமீபத்தில், ஒரு பிரபல தனியார் தமிழ் தொலைக்காட்சியில் திருப்பத்தூரில் நடந்த சம்பவம் குறித்து செய்தியை வெளியிட்டிருந்தனர்.திருப்பத்தூர் மாவட்டம், ஜோலார்பேட்டையை அடுத்த கட்டேரி லாரி செட் பகுதியை சேர்ந்த தம்பதியின் 19 வய்து மகள் ஒருவர், பர்கூர் பகுதியில் இருக்கும் கல்லூரியில் 3ஆம் ஆண்டு படித்து வந்துள்ளார். தினமும் பஸ் ஏறும் போது அந்த இடத்தில் சந்தித்த ஆட்டோ ஓட்டுநர் ஒருவருடன் காதல் மலர்ந்துள்ளதாகவும், அவரை மூன்று ஆண்டுகளாக காதலித்து வந்ததாகவும் அந்த செய்தியில் குறிப்பிடப்பட்டு இருந்தது. இதைத்தாண்டி, அந்த செய்தியில் காதலர்கள் இருவரும் ஒரே சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள் என்றும், பெண் காதலிக்கும் அந்த நபர், பல பெண்களுடன் சுற்றக்கூடியவர் என்பதால் காதலுக்கு பெற்றோர் எதிர்ப்பு தெரிவிப்பதாகவும் அந்த செய்தியில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.
சமீபத்தில் சம்பந்தப்பட்ட அந்த இளம் பெண் வீட்டை விட்டு வெளியேறி, ஏலகிரி மலையில் இருக்கும் முருகன் கோவிலில் வைத்து திருமணம் செய்து கொண்டதாக கூறப்படுகிறது. பெண்ணை கணாமல், அவருடைய பெற்றோர் தீவிரமாக தேடி வந்த நிலையில், அந்த ஜோடி காவல் நிலையத்தில் பாதுகாப்பு கேட்டு தஞ்சம் அடைந்ததாகவும், அந்த பெண்ணின் பெற்றோர் அப்பெண்ணை அழைத்து செல்வதற்காக அவருடைய காலில் விழுந்து சமாதானம் செய்ததாகவும் கூறியிருந்தனர்.
அந்த பெண்ணின் தந்தை செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில், அந்த பையனுக்கு கேரக்டர் சரியில்லை, பல பெண்களுடன் தொடர்பு இருப்பதாகவும், குடி, கஞ்சா என இல்லாத கெட்ட பழக்கமே இல்லை என்றும், ஏமாந்தவர்களிடம் பணம்-நகை எழுதி வாங்குவதை அந்த நபர் வேலையாக கொண்டிருப்பதாக சொன்ன அவர், தன் மகளிடமே மூன்று பவுன் நகையை விற்று சாப்பிட்டுக்கொண்டிருப்பதாகவும் பேசினார்.
பிரச்சனை முற்றியதால், போலீசார் தாய்-தந்தையிடம் அந்த பெண் மேஜர் என்பதை சுட்டிக்காட்டி அவரை காதலுடன் அனுப்பி வைத்ததாகவும், அந்த ஜோடியை தொந்தரவு செய்யக்கூடாது என்றும் அவர்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்து அனுப்பி வித்ததாகவும் அச்செய்தியில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.
திருப்பத்தூரில் நடந்த இந்த சம்பவத்தை சுட்டிக்காட்டி, இயக்குநர் மோகன்.ஜி பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டிருக்கிறார். அதில், “தமிழகம் முழுக்க நாடக காதலால் பாதிக்கப்படும் பெற்றோர்களுக்கு சட்டரீதியாகவும், உளவியல் ரீதியாகவும் உடன் நிற்பதற்கும், உதவுவதற்கு ஒரு அமைப்பு தேவை என பலர் என்னுடன் தொலைபேசியில் கோரிக்கை வைக்கிறார்கள்.. எதிர் தரப்பில் குறைந்தது 20 வழக்கறிஞர்கள், கட்ட பஞ்சாயத்து செய்பவர்கள் உடனடியாக ஒன்று கூடுகிறார்கள் எனவும் அவர்களை எதிர்த்து இந்த அமைப்பு களத்தில் நிற்க வேண்டும் எனவும் சொல்கிறார்கள்.. இதற்கு என்ன வழி.. இந்த பாதிக்கப்படும் பெற்றோர்களுக்கு வழிகாட்ட வழக்கறிஞர்கள் தங்களுக்குள் ஒரு அமைப்பை உருவாக்க முடியாதா.. இல்லை எதாவது ஒரு அமைப்பு தயார் என்றால் ஒரு press meet வைத்து உங்களை மக்களுக்கு அறிமுகம் செய்து கொள்ளுங்கள்.. பாவப்பட்ட இந்த பெற்றோர்களுக்கு வழி காட்டுங்கள்” என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.
உண்மை என்னவென்று தெரியாமல், ஒரே ஒரு செய்தி ஊடகம், தார்மீகக் காவல் (Moral policing) செய்யும் வகையில் அந்த பெண் குறித்து பேசியிருந்ததையும் பொருட்படுத்தாமல், அதனை ‘நாடக காதல்’ என்று ஒரு பிரபலமான இயக்குநர் இப்படி பேசுவது அதிர்ச்சி அளிப்பதாக சமூக வலைதளங்களில் மோகன்.ஜி-க்கு கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து நெட்டிசன்கள் பதிவுகளை வெளியிட்டு வருகின்றனர். இருப்பினும், அவருடன் ஒத்த மனதுடைய பலரும் அவருடைய இந்த கூற்றுக்கு ஆதரவு தெரிவித்து வருகின்றனர். ஒரு சிலர், சின்னபிள்ளைத்தனமாக, “திருமணத்திற்கு பெற்றோரின் சம்மத சட்டத்தை உடனடியாக கொண்டு வர வெண்டும் என்றும், பிள்ளைகளின் திருமண முடிவுகளில் அரசுக்கு உள்ள உரிமையை விட, பெற்றோருக்கு கருத்து சொல்ல அதிக உரிமை என்று” என்றும் பேசி வருகின்றனர்.