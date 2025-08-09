English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

அஜித்திற்கு வில்லனாகும் பிரபல இயக்குநர்.. யார் தெரியுமா?

அஜித் குமாரின் 64வது படத்தில் வில்லனாக இயக்குனர் மிஷ்கின் நடிக்க உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. 

Written by - R Balaji | Last Updated : Aug 9, 2025, 09:15 PM IST
  • அஜித்குமார் 64வது படம்
  • வில்லனாக நடிக்கும் இயக்குநர்

நடிகர் அஜித்குமார் நடிப்பில் கடைசியாக வெளியான படம் குட் பேட் அக்லி. இப்படத்தின் அஜித்துடன் த்ரிஷா, பிரபு, பிரசன்னா உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருந்தனர். படத்திற்கு ஜிவி. பிரகாஷ் இசையமைத்தார். ஏப்ரல் 10ஆம் தேதி வெளியான இப்படம் அவரது ரசிகர்களை ஈர்த்தது. மற்றபடி சுமாரான விமர்சனங்களையே பெற்றது. 

இந்த நிலையில், நடிகர் அஜித் குமாரின் 64 வது படம் 'ஏகே 64' பற்றிய தகவல்கள் வெளியாகி வருகிறது. அதாவது அஜித்குமார் மீண்டும் இயக்குனர் ஆதிக் ரவிச்சந்திரனுடன் இணைய உள்ளார். இப்படத்திற்கு முன்பதாக தயாரிப்பு பணிகள் வேகமாக நடந்து வருகிறது. ரோமியோ பிக்சர்ஸ் மற்றும் வேல்ஸ் பிலிம்ஸ் போன்ற முக்கிய தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் படத்தை தயாரிக்க உள்ளன. இதன் படப்பிடிப்பு 2025 ஆம் ஆண்டு இறுதியில் தொடங்கும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

வில்லன் கதாபாத்திரத்தில் இயக்குநர் மிஷ்கின் நடிக்க உள்ளார் என்றும், நாயகியாக ஸ்ரீலீலா அல்லது இப்போதுவரை பரவிய தகவல் படி ஸ்ரீநிதி ஷெட்டி நடித்திருக்க வாய்ப்பு உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. மேலும், இசையமைப்பாளராக அனிருத் ரவிச்சந்திரன் இருக்கிறார் எனவும் கூறப்படுகிறது. 

அஜித் தற்போது கார் பந்தயங்களில் பிசியாக இருப்பதால், தனது மற்ற வேலைகளை முடித்த பின்னரே படப்பிடிப்பு முழுமையாக தொடங்கும் என தெரிகிறது. மிகப் பெரிய எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள 'ஏகே 64' படத்தின் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு 2025 ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதத்துக்குள் வெளியிடப்படலாம் என்று கூறப்படுகிறது. 

மேலும் படிங்க: தனுஷுடன் காதலா? முதன்முறையாக வாய்யை திறந்த மிருணாள் தாக்கூர்!

மேலும் படிங்க: புலி படத்தில் விருப்பமே இல்லாமல் நடித்த பிரபலம்.. விஜய் வற்புறுத்தினாரா?

Ajith KumarAK 64Director MysskinCinema

