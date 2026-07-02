/பாக்யராஜ் இறப்பில்..பார்த்திபனுக்கு சாபம் விட்ட பிரபல இயக்குநர்! என்ன சொன்னார்?

சமீபத்தில் காலமான பாக்யராஜின் இழப்பு, தமிழ் திரையுலகின் பேரிழப்பாக கருதப்படுகிறது. 73 வயதில், இவர் கடந்த ஜூன் 27ஆம் தேதியன்று உயிரிழந்ததை தொடர்ந்து, ஒட்டுமொத்த திரையுலகமே கண்ணீரில் மிதந்தது. இதைடுத்து, அவருடைய இறுதி ஊர்வலத்திற்கு வந்திருந்த ஒரு இயக்குநர், பார்த்திபனிடம் மிகவும் கடினமான வார்த்தைகளை உபயோகித்ததாக கூறப்படுகிறது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
நடிகரும் இயக்குநருமான பாக்யராஜ், காலமானதை தொடர்ந்து தமிழ் திரையுலகை சேர்ந்த அனைவரும் அவருக்கு அஞ்சலி செலுத்துவதற்காக அவருடைய இல்லத்திற்கு வந்திருந்தனர். அங்கு, அவரது குடும்பத்தினர் அழுது கொண்டே நிற்க, பிற பிரபலங்கள் அனைவரும் அவர்களுக்கு ஆறுதல் கூறிவிட்டு பாக்யராஜை தொட்டு வணங்கி சென்றனர். இது, ஒரு இறப்பு நடந்த வீடாக இருந்தாலும் இங்கு வந்த பிரபலங்கள் பலர் செய்த விஷயங்கள் சர்ச்சையானது.
முதலில், நடிகை சுஹாசினி பாக்யராஜ் இறப்பு குறித்து பத்திரிகையாளர்களிடம் முகத்தில் புன்னகையுடன் பேசிய போது, பலரும் அதனை விமர்சனம் செய்தனர். பாக்யராஜின் மருமகள் கீர்த்தி, அவருடைய இறப்பில் சரியாக அழவில்லை என்று சிலர் குற்றம் சாட்டினர். இன்னும் சிலர், பாக்யராஜின் இறப்பிற்கு பிறகு குஷ்பு தன்னுடைய அக்கவுண்டில் தன் கணவருடன் எடுத்த போட்டோவை பகிர்ந்ததற்கும் அவர் பெரிதாக விமர்சிக்கப்பட்டார்.
தமிழ் திரையுலகம், கடந்த ஜூன் மாதத்தில் பாரதிராஜா-பாக்யராஜ் என்ற இரு பெரும் கலைத்தலைவர்களை இழந்து விட்டது. இதில் சோகமான விஷயம் என்னவென்றால், இவர்கள் இருவருமே நடிகை ராதிகாவிற்கு நெருக்கமானவர்கள். ராதிகா, பாரதிராஜாவின் இறப்பில் கூட அவருடைய மூத்த பெண் மாதிரி குடும்பத்தினர் கூடவே இருந்து இறுதி சடங்கு வேலைகளை பார்த்துக்கொண்டார். பாக்யராஜின் இறப்பிலும் அவர் அப்படித்தான் நிறைய வேலைகளை இழுத்துப்போட்டு செய்தார். பாக்யராஜின் இறப்பில் மீடியாக்களிடம் அவர் கையெடுத்து கும்பிட்டு, வேலைகள் நடக்க வழிவிடுமாறு கேட்டதும், இணையத்தில் வைரலானது.
பாக்யராஜ் இறந்த செய்தியை கேட்டதும் முதல் ஆளாக ஓடி வந்த ஆள், நடிகரும் இயக்குநருமான பார்த்திபன்தான். அவர், பாக்யராஜிற்கு உதவிய இயக்குநராக பணிபுரிந்திருக்கிறார். இவரைப்போல பாக்யராஜிற்கு உதவிய இயக்குநர்களாக இருந்த பலர், தற்போது வெற்றி பெற்ற இயக்குநர்களாக வலம் வருகின்றனர். அவர்களில் ஒருவர், தனக்கு மனக்கஷ்டம் கொடுக்கும் வகையில் ஆக்ரோஷமாக ஒரு மெசேஜை அனுப்பியதாக பார்த்திபன் ஒரு நேர்காணலில் கூறியிருக்கிறார்.
“பாக்யராஜின் அஸ்தியெல்லாம் கரைத்து விட்டு வீட்டிற்கு வந்தோம். அப்போது, பாக்யராஜின் அசிஸ்டண்ட் ஒருவர், என்னைப்போல அவருக்கும் அவர் வாய்ப்பு கொடுத்திருக்கிறார். யாரென்று பெயர் சொல்ல விரும்பவில்லை. அந்த நபர், எனக்கு ராத்திரி ஒரு மெசேஜ் அனுப்புகிறார்.
நீதான் என்னம்மோ பாக்யராஜ்ஜை பெத்து-வளர்த்து, அவரைக்கொண்டுபோய் புதைத்துவிட்டு வந்தது மாதிரி எல்லா வேலையும் நீயே எடுத்து செய்ற? பக்கத்தில் இருக்கவங்கள அனுசரிக்கணும்ல? பக்கத்துல இருக்கவங்கள கூப்ட்டு, ஏதாவது வேல சொல்லனும்ல? நீ இப்படி இருக்றதுநாலதான் புள்ளக்குட்டி, குடும்பம் இல்லாம கஷ்டப்பட்ற. கூடிய சீக்கிரமே, நீ செத்துப்போவ ஆனா உனக்கு கூட்டமே வராது” என்று அந்த இயக்குநர் தனக்கு மெசேஜ் அனுப்பியதாக பார்த்திபன் தெரிவித்துள்ளார். இதற்கு தான் எந்த ரிப்ளையும் போடவில்லை எனக்கூறிய அவர், அந்த மனிஷன் இவ்ளோ ஹார்ஷாக பேசிவிட்டார் என தெரிவித்திருக்கிறார்.