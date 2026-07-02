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பாக்யராஜ் இறப்பில்..பார்த்திபனுக்கு சாபம் விட்ட பிரபல இயக்குநர்! என்ன சொன்னார்?

தமிழ் திரையுலகின் லெஜெண்ட் இயக்குநராக இருந்தவர் பாக்யராஜ். இவர், சில தினங்களுக்கு முன்பு மாரடைப்பு காரணமாக உயிரிழந்தார். இதையடுத்து, இவருடைய இறப்பில் நிகழ்ந்த ஒரு விஷயத்தை, நடிகரும் இயக்குநருமான பார்த்திபன் பகிர்ந்திருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jul 02, 2026, 01:44 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 01:44 PM IST
பாக்யராஜ் இறப்பில்..பார்த்திபனுக்கு சாபம் விட்ட பிரபல இயக்குநர்! என்ன சொன்னார்?
Image Credit: Parthiban | xSource: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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