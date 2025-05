“இதுதான் உங்கள் பெண்ணியமா?” தீபிகாவை தாக்கும் அனிமல் பட இயக்குநர்? அவரே போட்ட பதிவு!

Sandeep Reddy Vanga Slams Deepika Padukone : அனிமல் திரைப்படம் மூலம் இந்தியா முழுவதும் புகழ்பெற்ற இயக்குநராக மாறியவர், சந்தீப் ரெட்டி வங்கா. இவர், சமீபத்தில் வெளியிட்டிருக்கும் எக்ஸ் தள பதிவு ஒன்று தற்போது சரச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அனிமல் பட இயக்குநர்..

ஒன்றரை வருடங்களுக்கு முன்பு வெளியாகி, ரசிகர்கள் மத்தியில் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தினாலும் பெரிய வரவேற்பை பெற்ற படங்களுள் ஒன்று, அனிமல். இந்த படத்தை சந்தீப் ரெட்டி வங்கா இயக்கியிருந்தார். இந்த படத்தில், ரன்பீர் கபூர், ராஷ்மிகா மந்தனா, அனில் கபூர், பாபி டியோல் உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருந்தனர்.

இந்த படத்தின் கதையும், இதில் பெண்கள் காண்பிக்கப்பட்டிருந்த விதமும் மக்களிடையே பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. குறிப்பாக பெண்ணியம் பேசுபவர்கள், இதில் வந்த சில காட்சிகளை வலுவாக எதிர்த்தனர். சந்தீப் ரெட்டி வங்கா, இந்த படம் மட்டும் கிடையாது, இதற்கு முன்னர் அவர் இயக்கிய படத்திலும் சர்ச்சைக்குறிய கதாப்பாத்தரங்களை வைத்திருப்பார். அர்ஜுன் ரெட்டி, அதற்கு ஒரு பெரிய சான்று.

ஸ்பிரிட் திரைப்படம்:

சந்தீப் ரெட்டி வங்கா இயக்க இருக்கும் அடுத்த படம், ஸ்பிரிட். இந்த படத்தில் பிரபாஸ் ஹீரோவாக நடிக்க இருக்கிறார். இந்த படத்தின் வேலைகள் கூடிய விரைவில் ஆரம்பிக்க இருந்த நிலையில், இதில் ஹீரோயினாக நடிக்க இருந்த தீபிகா படுகோன் இதிலிருந்து விலகியதாக கூறப்பட்டது. அவருக்கு பதிலாக டிரிப்தி டிம்ரி இதில் நாயகியாக நடிக்க இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியானது.

தீபிகா, இந்த படத்திலிருந்து வெளியானதற்கு காரணம் என்னவென்று வெளியில் கூறப்படவில்லை. ஆனால், இதில் ‘ஏ’ ரேட்டட் காட்சிகள் நிறைய இருந்ததாகவும், அதில் தனக்கு நடிக்க விருப்பம் இல்லாததால் அவர் விளகியதாகவும் தகவல்கள் வெளியானது.

சந்தீப் ரெட்டியின் X தள பதிவு..

இயக்குநர் சந்தீப் ரெட்டி சமீபத்தில் வெளியிட்டிருக்கும் பதிவு, ரசிகர்களிடையே வைரலாகி வருகிறது. அவர் இதில், “நான் ஒரு நடிகரிடம் கதை கூறும் போது அவர் மீது 100% நம்பிக்கை வைத்துதான் அந்த கதையை கூறுவேன். இது ஒரு வெளிப்படுத்தப்படாத ஒப்பந்தம் ஆகும். ஆனால், நீங்கள் இதனை மீறியிருக்கிறீர்கள். இது, நீங்கள் எப்படிப்பட்ட ஆள் என்பதை காண்பித்திருக்கிறது. ஒரு இளம் நடிகரை இழிவு படுத்தி என் கதையை வெளியில் கூறுவதா? இதுதான் உங்கள் பெண்ணியமா?

When I narrate a story to an actor, I place 100% faith. There is an unsaid NDA(Non Disclosure Agreement) between us. But by doing this, You've 'DISCLOSED' the person that you are....

Putting down a Younger actor and ousting my story? Is this what your feminism stands for ? As a…

— Sandeep Reddy Vanga (@imvangasandeep) May 26, 2025