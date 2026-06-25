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புதுவை முதல்வரை சந்தித்த இயக்குநர் சீனு ராமசாமி! அவரிடம் வைத்த முக்கிய கோரிக்கை..

புதுச்சேரி முதலமைச்சரைச் சந்தித்து ‘சினிமாவின் ஆன்மா’ நூலை வழங்கினார் இயக்குநர் சீனு ராமசாமி: பள்ளிக் கல்வித்துறை மூலம் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என முதல்வர் உறுதி அளித்திருக்கிறார்.

Written ByYuvashree
Published: Jun 25, 2026, 06:09 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 06:09 PM IST
புதுவை முதல்வரை சந்தித்த இயக்குநர் சீனு ராமசாமி! அவரிடம் வைத்த முக்கிய கோரிக்கை..
Image Credit: Puducherry | Zee File GroupSource: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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