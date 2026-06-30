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CM விஜய்க்கு சீனுராமசாமி வைத்த 6 கோரிக்கைகள்! அரசு திரையரங்குகள், கலைஞர்களுக்கு வீடுகள்..முழு லிஸ்ட்

தமிழ் திரையுலகில், முக்கிய இயக்குநராக இருப்பவர் சீனு ராமசாமி. இவர், முதல்வர் விஜய்க்கு ஆறு முக்கிய கோரிக்கைகளை வைத்து ஒரு பதிவை வெளியிட்டிருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jun 30, 2026, 06:04 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 06:04 PM IST
CM விஜய்க்கு சீனுராமசாமி வைத்த 6 கோரிக்கைகள்! அரசு திரையரங்குகள், கலைஞர்களுக்கு வீடுகள்..முழு லிஸ்ட்
Image Credit: Seenu Ramasamy | XSource: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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