செல்வராகவன்-கீதாஞ்சலி பிரிவு? இன்ஸ்டாவில் ஒன்றாக இருந்த பதிவுகள் டெலிட்!

Selvaraghavan Wife Gitanjali Deletes Photos : பிரபல இயக்குநர் செல்வராகவன், தனது மனைவியிடம் இருந்து விவாகரத்து பெறுகிறாரா என்கிற சந்தேகம் ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரிதாக எழுந்துள்ளது. காரணம் என்ன என்பதை இங்கு பார்ப்பாேமா?

Written by - Yuvashree | Last Updated : Dec 15, 2025, 12:43 PM IST
Selvaraghavan Wife Gitanjali Deletes Photos : தமிழ் திரையுலகின் முக்கிய இயக்குநர்களுள் ஒருவராக அறியப்படுபவர், செல்வராகவன். இவர், கீதாஞ்சலி என்பவரை சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு திருமணம் செய்தனர். இதையடுத்து, இருவரும் விவாகரத்து பெறுவதாக கூறப்படுகிறது. இந்த சந்தேகம் ஏன் எழும்பியது என்பதை இங்கு பார்ப்போம்.

செல்வராகவனின் 2வது மனைவி:

இயக்குநர் கஸ்தூரி ராஜாவின் மூத்த மகனான செல்வராகவன், காதல் கொண்டேன், புதுப்பேட்டை, ஆயிரத்தில் ஒருவன் போன்ற கல்ட் க்ளாசிக் படங்களை கொடுத்த இயக்குநராக இருக்கிறார். இவரும், நடிகை சோனியா அகர்வாலும் 2006ல் காதல் திருமணம் செய்து கொண்டனர். ஆனால், 4 வருடங்களுக்குள் இவர்களின் இல்வாழ்க்கையானது முடிவுக்கு வந்தது. இதையடுத்து, செல்வராகவன் தன்னிடம் துணை இயக்குநராக பணியாற்றிய கீதாஞ்சலியை காதல் திருமணம் செய்து கொண்டார்.

2011ஆம் ஆண்டில், கீதாஞ்சலி-செல்வராகவன் திருமணம் நடந்தது. இவர்களுக்கு, லீலாவதி, ஓம்கார், ரிஷிகேஷ் என மூன்று பிள்ளைகள் இருக்கின்றனர். இந்த சமயத்தில்தான், இருவரும் விவாகரத்து பெற இருப்பதாக சில தகவல்கள் வைரலாகி வருகிறது.

Unfollow செய்த மனைவி:

செலிப்ரிட்டிகளின் விவாகரத்தை, இப்போது பலரும் சமூக வலைதளங்களில் அவர்கள் எப்படி நடந்து கொள்கின்றனர் என்பதை வைத்து பார்த்தே தெரிந்து கொள்கின்றனர். அந்த லிஸ்டில்தான், செல்வராகவனும் அவரது மனைவி கீதாஞ்சலியும் சேர்ந்திருக்கின்றனர். கீதாஞ்சலி, தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில், தன் கணவருடன் இருக்கும் புகைப்படங்கள் அனைத்தையும் நீக்கியிருக்கிறார். அவரது ப்ரொஃபைல் முழுவதும், தன் குழந்தையுடன் இருக்கும் புகைப்படங்கள்தான் இருக்கிறது. இது, விவாகரத்து குறித்த சந்தேகங்களுக்கு வழிவகுத்துள்ளது. ஆனால், இருவரும் ஒருவரையொருவர் Unfollow செய்யவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

செல்வராகவன் நேர்காணல்..

இயக்குநர் செல்வராகவன், சமீபத்தில் ‘ஆர்யன்’ என்கிற படத்தில் முக்கிய கதாப்பாத்திரமாக நடித்திருந்தார். அந்த படத்தின் ப்ரமோஷனுக்காக ஒரு நேர்காணலில் சந்தித்த போது அவர் மிகுந்த வலியுடன் பேசியது வைரலாகி வந்தது. “உங்கள் வாழ்க்கையில் கடினமான தருணங்களை நீங்கள் எதிர்கொள்வது எப்படி? அதிலிருந்து எப்படி மீள்கிறீர்கள்?” என்று கேள்வி கேட்கப்பட்டது. அதற்கு பதிலளித்த செல்வராகவன், “கல்லறையை தோண்டி, பூச்செண்டு வைத்து விட்டீர்கள். அது சமீபத்தில்தான் நடந்தது. இன்னும் ஆறு மாதத்தில் அது குறித்த செய்தி வரும். பின்பு, அனைவருக்கும் அது என்ன என்பது தெரியவரும்” என்று கூறினார். இப்போது, செல்வராகவனின் மனைவி கீதாஞ்சலி, தங்களின் திருமண புகைப்படங்கள் அனைத்தையும் நீக்கியிருப்பதை தொடர்ந்து, ஒரு வேளை இதை வைத்துதான் சொல்லியிருப்பாரோ என்று கூறி வருகின்றனர்.

மனைவியுடன் வெளியிட்ட விடியோ..

கீதாஞ்சலி, தன் கணவருடன் இருந்த புகைப்படங்களை நீக்கினாரே தவிர, செல்வராகவன் எதையும் நீக்கவில்லை. சில வாரங்களுக்கு முன்பு புன்னகை மன்னன் படத்தில் இருந்து கீதாஞ்சலி “ஏதேதோ..எண்ணம் வளர்த்தேன்” பாடல் பாடும் வீடியோவை செல்வராகவன் ரெக்கார்ட் செய்து தனது சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட்டிருந்தார். அதில் கேப்ஷனில் “என்னை காப்பாற்றுங்கள்” என்று ஆங்கிலத்தில் பதிவிட்டிருந்தார். இந்த பதிவு இன்னும் நீக்கப்படவில்லை. எனவே, அவர்களின் விவாகரத்து குறித்த செய்தி உண்மையா, அல்லது வெறும் புரளியா என்பது தெரியவில்லை.

