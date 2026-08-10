/பிரபல இயக்குநர் கைது... ஆபாச வீடியோ எடுத்து மிரட்டல் - நடிகையின் புகார்

Shakeel Noorani Arrest : பிரபல பாலிவுட் இயக்குநர் சஹீல் நூரானி நடிகை கொடுத்த பாலியல் குற்றச்சாட்டில் நேற்று முன்தினம் (ஆகஸ்ட் 8) மும்பை போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். இது பாலிவுட் திரையுலகை தாண்டி நாடு முழுவதும் பெரும் பரபரப்பை உண்டாக்கி உள்ளது.
73 வயதான இயக்குநர் சஹீல் நூரானி மீது 33 வயதான நடிகை கொடுத்த புகாரின் பேரில், பாலியல் வன்கொடுமை மற்றும் பிளாக்மெயில் வழக்குகள் தொடுக்கப்பட்டுள்ளன. மகாராஷ்டிராவின் சதாரா மாவட்டத்தில் உள்ள அவரது பண்ணை வீட்டில் சஹீல் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
40 நாள்களுக்கும் மேலாக அவர் கைதில் இருந்து தப்பித்து வந்ததாக தகவல்கள் கூறுகின்றனர். மல்வானி போலீசார் நூரானியை கைது செய்து அவரை காவலில் எடுத்துள்ளனர். எனினும் நூரானியின் வழக்கறிஞர் அவர் மீதான குற்றச்சாட்டை மறுத்துள்ளார்.
காவல்துறை புகாரின் அடிப்படையில், 2016ஆம் ஆண்டு நடிகை உடன் தொடர்பில் இருந்துள்ளார். பல ஆண்டுகளாக அவர் தன்னைத் தொடர்ந்து பாலியல் ரீதியாக சுரண்டியதாக குற்றஞ்சாட்டினார். நூரானி அந்த நடிகைக்கு மயக்க மருந்து கொடுத்து, தனிமையான சூழ்நிலைகளில் தன்னை வீடியோ எடுத்ததாகவும் அவர் குற்றஞ்சாட்டினார்.
தனிமையில் எடுக்கப்பட்ட வீடியோக்களை பொதுவெளியில் வெளியிடுவதாக நூரானி தன்னை மிரட்டியதாகவும், இந்த சம்பவங்களின் விளைவாக அவருக்கு கருச்சிதைவு ஏற்பட்டது. இந்த புகாரை தொடர்ந்து, காவல்துறை வழக்குப்திவு செய்து நூரானியை கண்டுபிடிப்பதற்கான விசாரணையை தொடங்கியது.
சுமார் 40 நாட்களாக நூரானியை போலீசாரால் தொடர்புகொள்ள முடியவில்லை. இந்நிலையில், சத்தாரா மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரு பண்ணை வீட்டில் இருந்து அவர் கைது செய்யப்டப்டார். காவல்துறை துணை ஆணையர் சந்தீப் குகே, நூரானி கைது நடவடிக்கையை உறுதிப்படுத்தினார்.
விசாரணை தற்போது நடைபெற்று வருகிறது. நூரானிக்கு எதிரான குற்றச்சாட்டுகள் நீதிமன்றத்தில் இன்னும் நிரூபிக்கப்படவில்லை.
இதுகுறித்து காவல்துறை துணை ஆணையர் சந்தீப் குகே, "நாங்கள் அவரை கைது செய்துள்ளோம். இந்த வழக்கைச் சட்டப்படி விசாரித்து வருகிறோம்" என்று கூறினார். பதே தில்வாலா (1999), ஜோரு கா குலாம் (2000) உள்ளிட்ட பாலிவுட் படங்களில் பணியாற்றி உள்ளார்.