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பிரபல இயக்குநர் கைது... ஆபாச வீடியோ எடுத்து மிரட்டல் - நடிகையின் புகார்

Shakeel Noorani Arrest : 33 வயது நடிகை அளித்த பாலியல் புகாரை தொடர்ந்து, 73 வயதான பாலிவுட் இயக்குநர் போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

Written BySudharsan G
Published: Aug 10, 2026, 01:43 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 01:43 PM IST
பிரபல இயக்குநர் கைது... ஆபாச வீடியோ எடுத்து மிரட்டல் - நடிகையின் புகார்
Image Credit: Shakeel Noorani | Image Source : X

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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பிரபல இயக்குநர் கைது... ஆபாச வீடியோ எடுத்து மிரட்டல் - நடிகையின் புகார்
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