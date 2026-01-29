ஷங்கரின் வேள்பாரி அப்டேட் : வெளியான சூப்பர் அப்டேட்! ஹீரோ யார்?

Velpari Movie Update Who Will Be The Hero : ஷங்கரின் கனவு ப்ராஜெக்டாக இருக்கிறது, வேள்பாறி திரைப்படம். இந்த படம் குறித்த சூப்பரான தகவல் ஒன்று தற்போது வெளியாகி இருக்கிறது.
வேள்பாரி:
தமிழ் திரையுலகின், பிரம்மாண்ட இயக்குநர்களுள் ஒருவராக இருப்பவர், ஷங்கர். அனைத்து இயக்குநர்களுக்குமே கனவு திட்டம் என்கிற ஒன்று இருக்கும். அப்படி ஷங்கரின் நெடுநாள் ட்ரீம் ப்ராஜெக்டாக இருப்பதுதான் வேள்பாரி. இந்த படத்தை அவர் எப்போதோ எடுப்பதற்காக திட்டம் தீட்டினார் ஆனால் அது தள்ளிக்கொண்டே போனது. இதற்கிடையில் இந்தியன் 2, கேம் சேஞ்சர் உள்ளிட்ட திரைப்படங்கள் மன்னை கவ்வின. இருப்பினும், தனது அடுத்த படத்தினை எடுக்கும் முயற்சியில் ஷங்கர் தீவிரமாக இறங்கியிருக்கிறார். இதற்காக அவர் ஒரு பிரபல தயாரிப்பு நிறுவனத்தை அணுகியிருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
யார் ஹீரோ?
அடுத்தக்கட்டமாக, வேள்பாரி படத்தில் யாரை ஹீரோவாக நடிக்க வைக்கப்போகின்றனர் என்பது குறித்த எதிர்பார்ப்பும் எழுந்துள்ளது. இப்போதைக்கு, சூர்யா, விக்ரம், ரன்வீர் சிங் உள்ளிட்டோர் இதில் ஹீரோவாக நடிக்கலாம் என முதலில் பேசப்பட்டது. இவர்களில் யாரேனும் ஒருவர் நடிக்கலாம், அல்லது இதுவரை தான் தேர்ந்தெடுக்காத ஒரு நடிகரையும் ஷங்கர் தேர்ந்தெடுக்கலாம் என கூறப்படுகிறது. இது குறித்த அப்டேட்டை விரைவில் எதிர்பார்க்கலாம்.
பென் ஸ்டுடியோஸ்:
ஷங்கர், இந்தியன் 2 படத்தை எடுப்பதற்கு முன்னரே, தனது கனவு கதையான வேள்பாரி படத்தை தயாரிக்க ஒரு தயாரிப்பாளரை தேடி வந்ததாக கூறப்படுகிறது. இது சம்பந்தமாக பென் நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் ஜெயந்திரால் கடாவை அவர் சந்தித்து கதையை சொன்னதாகவும் இது கிட்டத்தட்ட உறுதி செய்யப்பட்டு விட்டதாகவும் கூறப்பட்டது.
இவர், ஏற்கனவே அந்நியன் படத்தை ரீ-மேக் செய்வதற்காக ஷங்கருக்கு ரூ.5 கோடியை அட்வான்ஸ் ஆக கொடுத்திருக்கிறாராம். ஆனால், அது ஷூட்டிங்கை நோக்கி நகரவில்லை என கூறப்படுகிறது. இதில் சில சட்ட சிக்கல்கள் இருப்பதால் படத்தின் வேலை முன்னேறாமல் இருந்திருக்கிறது. இதையடுத்து அந்த ஐந்து கோடியை அவர் திரும்ப வாங்கவே இல்லையாம். இதையடுத்து, இவர்தான் தற்போது வேள்பாரி திரைப்படத்தை இவரது நிறுவனம்தான் தயாரிக்க இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
ஸ்ட்ரிக்ட் ஆன ரூல்ஸ்:
வேள்பாரி படத்தை தயாரிக்க வேண்டும் என்றால், அதற்கு சில கன்டீஷன்ஸ் இருப்பதாக ஷங்கருக்கு தயாரிப்பு நிறுவனம் விதிமுறைகளை விதித்துள்ளது. படத்திற்கு எவ்வளவு பட்ஜெட் ஆகும் என்பது குறித்த அறிக்கை, ஷூட்டிங் அட்டவணை, படத்தின் பட்ஜெட்டை தாண்டாமல் படம் எடுப்பதற்கான உறுதி சான்றில் ஷங்கரின் கையொப்பம் உள்ளிட்ட அனைத்தையும் ஷங்கரிடம் இருந்து பெறுவதற்கு அந்த நிறுவனம் திட்டமிட்டு இருக்கிறது. இப்படிப்பட்ட திட்டமிடல், நல்லது என்கிற பேச்சு எழுந்தாலும், “ஷங்கருக்கு இப்படியொரு நிலைமையா..” என்பது பலரது ஆற்றாமையாக இருக்கிறது.
ஏன் இவ்வளவு கெடுபிடி?
பொதுவாக, தயாரிப்பு நிறுவனங்கள், ஹிட் இயக்குநர்களை பெரிதாக நம்பும். ஷங்கர் இதற்கு முன்னர் ஜென்டில்மேன், இந்தியன், அந்நியன், எந்திரன் என எத்தனையோ ஹிட் படங்களை கொடுத்திருந்தாலும் ‘ஐ’ படத்திற்கு பின்பு வந்த அவரது அத்தனை படங்களும் ஏதோ ஒரு வகையில் பிரச்சனையை சந்தித்தது. இவர் தன்னை அப்க்ரேட் செய்துகொள்ளவில்லை என்கிற விமர்சனமும் எழுந்தது. அதன் விளைவாக, இந்தியன் 2 மற்றும் கேம் சேஞ்சர் திரைப்படம் பெருந்தோல்வி அடைந்தது. இதனால், இவரை நம்பக்கூடாது என்று முடிவெடுத்திருக்கும் தயாரிப்பு நிறுவனம், இப்படிப்பட்ட சில கிடுக்குப்பிடி கெடுபிடிகளை வைத்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இந்த படத்தை ஹிட் கொடுத்துவிட்டால், ஷங்கர் ‘Back To Form’ ஆகிவிடுவார் என்பது மக்களின் கருத்தாக இருக்கிறது.
