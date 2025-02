ஷங்கரின் சொத்துக்களை முடக்கிய ED... பின்னணியில் எந்திரன் படம் - என்ன மேட்டர்?

ED Seizes Director Shankar Assets: பிரபல தமிழ் திரைப்பட இயக்குநர் ஷங்கருக்கு சொந்தமான ரூ.10.11 மதிப்பிலான சொத்துக்களை முடக்கியதாக அமலாக்கத்துறை அறிவித்துள்ளது.

இதுகுறித்து அமலாக்கத்துறை வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில்,"சென்னை மண்டல அலுவலகத்தில் உள்ள அமலாக்க இயக்குநரகம் கடந்த பிப்.17ஆம் தேதி அன்று பணமோசடி தடுப்புச் சட்டம் (PMLA) விதிகளின் கீழ், எஸ். சங்கர் (S Shankar) பெயரில் பதிவு செய்யப்பட்ட சுமார் ரூ.10.11 கோடி மதிப்புள்ள 3 அசையா சொத்துக்களை தற்காலிகமாக பறிமுதல் செய்துள்ளது" என்றார்.

2011ஆம் ஆண்டு மே 19ஆம் தேதி அன்று இயக்குநர் ஷங்கருக்கு எதிராக சென்னை எழும்பூர் மாஜிஸ்திரேட் நீதிமன்றத்தில் ஆரூர் தமிழ்நாடன் என்பவர் புகார் அளித்தார். இதன் அடிப்படையில் அமலாக்கத்துறை விசாரணையை தொடங்கியதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது. அந்த புகாரில்,"சங்கர் இயக்கிய எந்திரன் (இந்தியில் ரோபோ) திரைப்படத்தின் கதைக்களம் ஆரூர் தமிழ்நாடன் எழுதிய ஜிகுபா என்ற கதையை தழுவி எடுக்கப்பட்டதாக புகாரில் தெரிவிக்கப்பட்டது. பதிப்புரிமை சட்டத்தை மீறும் வகையில் இருப்பதாகவும் புகாரில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

ED, Chennai has provisionally attached 3 immovable properties registered in the name of S. Shankar, with a total value of Rs.10.11 Crore (approx.) on 17/02/2025 under the provisions of PMLA, 2002.

