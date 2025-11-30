English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ரஜினி படத்தில் இருந்து விலகிய பிறகு..சுந்தர்.சி இயக்கும் படம்! யார் ஹீரோ தெரியுமா?

Sundar C Next Movie After Thalaivar 173 : ரஜினிகாந்தின் 173வது படத்தை சுந்தர்.சி இயக்க இருந்தார். ஆனால், சில நாட்களிலேயே அதிலிருந்து விலகி விட்டார். இதையடுத்து, அவர் அடுத்ததாக எந்த நடிகரின் படத்தை இயக்குகிறார் என்பது குறித்த தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Nov 30, 2025, 07:03 PM IST
  • தலைவர் 173 படத்தில் இருந்து விலகிய சுந்தர்.சி
  • அடுத்த படம் எது?
  • ஹீரோ யார்?

Sundar C Next Movie After Thalaivar 173 : தமிழ் திரையுலகில், முக்கிய இயக்குநர்களுள் ஒருவராக வலம் வருகிறார் சுந்தர்.சி. டாப் நடிகர்களுடன் சேர்ந்து வேலை பார்த்திருக்கும் இவர், கமல்-ரஜினி இணையும் ‘தலைவர் 173’ படத்தையும் இயக்குவார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது.

தலைவர் 173:

ரஜினிகாந்த் நடிக்கும் அவரது 173வது படத்தை, கமல்ஹாசனின் ‘ராஜ்கமல்ஸ் ஃபிலிம்ஸ் இன்டர்நேஷனல்’ நிறுவனம் தயாரிக்கிறது. இந்த படத்தில், கமலும் இணைவதாக கூறப்படுகிறது. தற்போது, ஜெயிலர் 2 படத்தில் பிசியாக இருக்கும் ரஜினி, அதற்கடுத்து தனது 173வது படத்தில் இணைய வேண்டும் என்பதற்காக, பல்வேறு இயக்குநர்களிடம் கதை கேட்டு வந்தார். இதையடுத்து ஒரு வழியாக சுந்தர்.சி இயக்குநராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்.

சுந்தர்.சி விலகல்:

கோலிவுட் திரையுலகின் டாப் இயக்குநராக இருக்கும் சுந்தர்.சி ரஜினியின் அருணாச்சலம் படத்தை இயக்கியிருந்தார். இதையடுத்து, இரண்டாம் முறையாக அவர், ரஜினியுடன் இணைய இருந்த படம்தான், தலைவர் 173. இந்த படத்தை இவர் இயக்குவதாக அறிவிப்பு வெளியாகி, புகைப்படங்களும் வெளியானது. ஆனால், அறிவிப்பு வெளியான நான்கு நாட்களிலேயே, தான் இப்படத்தில் இருந்து விலகுவதாக அறிவித்தார். அதிரடி பாமாக வந்து விழுந்த இந்த அறிவிப்பு பலருக்கும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இது குறித்து கமல் பேசிய போது, ரஜினிக்கு பிடிக்கும் வரை, இயக்குநர்களிடம் கதை கேட்பேன் என்று கூறியிருந்தார்.

ரஜினி, சுந்தர்.சியிடம் ஒன்லைன் கதையை கேட்டு ஓகே சொன்னதாகவும், அதன் பிறகு முழு கதையை சுந்தர்.சி கூறிய போது அது தனக்கு செட் ஆகாது என்று கூறி சில மாற்றங்களை செய்ய சொன்னதாக தகவல் வெளியானது. தன் கதை எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று சுந்தர்.சிதான் முடிவு செய்வார் என்பது அனைவருக்கும் தெரியும். எனவே, அவரும் இதிலிருந்து விலகுவதாக கூறி விட்டார்.

அடுத்த படம்..

சுந்தர்.சி, ரஜினியின் படத்தில் விலகிய பின்பு, வேறு எந்த படத்தை இயக்குகிரார் என்பது குறித்த தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. அந்த படம் ஜாலியான எண்டர்டெயினராக இருக்கும் என்று கூறப்படுகிறது. இதில் ஹீரோவாக விஷால் நடிக்கிறார். ஹீரோயினாக தமன்னா நடிக்கிறார். இவர்கள் ஏற்கனவே சுந்தர்.சி இயக்கத்தில் சில படங்களில் நடித்திருக்கின்றனர். இந்த படத்திற்கு ஹிப் ஹாப் ஆதி இசையமைக்கிறார். இந்த படம் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ தகவல், விரைவில் வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

தலைவர் 173 படத்தை இயக்கப்போவது யார்?

தலைவர் 173 திரைப்படத்தை, இப்போது யார் இயக்கப்போகிறார் என்கிற பெருங்குழப்பமே எழுந்திருக்கிறது. பல டாப் இயக்குநர்களிடம் கதைக்கேட்டு, இப்போது இறுதியில் ஒரு இயக்குநரை இவர்கள் நியமித்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அவர் வேறு யாருமில்லை, பார்க்கிங் படத்தை இயக்கிய ராம்குமார் பாலகிருஷ்ணா கூறிய கதை பிடித்திருப்பதாகவும், இவரை இயக்க வைக்கப்போவதாகவும் கூறப்படுகிறது. இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ தகவல் விரைவில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

