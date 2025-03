வட சென்னை 2 வருமா வராதா? வெற்றிமாறன் சொன்ன பதில் என்னன்னு நீங்களே பாருங்க..

Vetrimaaran Hints On Vada Chennai 2 Update : “அன்பு, செந்தில், குனா, ராஜன்..” போன்ற பெயர்களை கேட்டாலே நம் நினைவிற்கு முதலில் வரும் படம், வட சென்னை. இந்த படத்தின் ஒவ்வொரு ஃப்ரேமும் மீம் டெம்ப்ளேட் ஆக ஆகும் அளவிற்கு ரசிகர்களின் மனங்களில் பதிந்த படம் இது. வெற்றிமாறன் இயக்கியிருந்த இந்த படத்தில் தனுஷ் ஹீரோவாக நடிக்க, முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களில் அமீர், சமுத்திரக்கனி, ஆண்ட்ரியா உள்ளிட்டோர் நடித்திருந்தனர். இந்த படத்தின் 2ஆம் பாகம் வருமா வராதா என்ற கேள்வி ரசிகர்களின் மனங்களில் நீண்ட நாட்களாக இருக்கிறது.

வட சென்னை 2:

வெற்றிமாறன்-தனுஷ் கூட்டணியில் வரும் படங்கள், ஜனரஞ்சகமான கதைக்களம் கொண்ட படங்களாக இருக்கும் என்பது அனைவருக்கும் தெரியும். ஆனால், யாரும் எதிர்பாராத வகையில் ஒரு கேங்க்ஸ்டர் கதையை குடும்ப ரசிகர்கள் பார்க்கும் வகையில் கொடுத்து, தென்னிந்திய சினிமாவையே திரும்பி பார்க்க வைத்தனர். இந்த படம் வசூல் மற்றும் விமர்சன ரீதியாக வெற்றி பெற்ற நிலையில், இதன் அடுத்த பாகம் எப்போது வெளியாகும் என்பது குறித்து இன்னும் மர்மமாகவே உள்ளது.

இது குறித்து கேட்கப்படும் கேள்விகளுக்கு இயக்குநர் வெற்றிமாறனும் மழுப்பலாகவே பதிலளித்து வருகிறார். ரசிகர்களும் அதற்கு ஏற்றார் பாேல ரசிகர்களும் இவர் எந்த விழாவிற்கு சென்றாலும் வட சென்னை 2 படம் குறித்தே கேட்டு வருகின்றனர். அதே போல, சமீபத்தில் அவர் ஒரு விழாவில் கலந்து கொண்ட போது “வட சென்னை 2 எப்போ?” என்று ரசிகர்கள் கேள்வி கேட்டனர். அதற்கு அவர் கொடுத்த பதில், ரசிகர்களை குழப்பியுள்ளது.

வெற்றிமாறனின் குழப்பமான பதில்:

வெற்றிமாறன், ரசிகர்கள் “வடசென்னை 2 எப்போ?” என்று கேட்டதற்கு, “வரும் வரும்..சீக்கிரமாவே வரும்” என்று சிரித்துக்கொண்டே பதில் சொன்னார். மேலும், “வட சென்னை 2 ஆரம்பித்தால் கூட அதற்கு இவ்வளவு எதிர்பார்ப்பு உங்களுக்கு இருக்காது என்று நினைக்கிறேன். இந்த உற்சாகம் அதன் பிறகு குறைந்து விடும் என்று நினைக்கிறேன்..சீக்கிரம் வரும்..” என்று கூறினார்.

"If we start #Vadachennai2 there won't be this much hype. The updates which everyone are asking about the film, gives more hype. It will come soon"

- VetriMaaran pic.twitter.com/tGabINPgKv

— AmuthaBharathi (@CinemaWithAB) March 9, 2025