/LIK குறித்த நெகடிவ் விமர்சனங்கள்..பெரிதாய் பாதிக்கப்பட்ட விக்னேஷ் சிவன்! வைரல் பதிவு..

லவ் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி திரைப்படம், விக்னேஷ் சிவன் இயக்கத்தில் உருவான படமாகும். இந்த படத்தில் பிரதீப் ரங்கநாதன் ஹீரோவாக நடித்திருந்தார் அவருக்கு ஜோடியாக கிருத்தி ஷெட்டி நடித்திருந்தார். படத்தின் வில்லனாக எஸ்.ஜே.சூர்யா நடித்திருந்தார். இவர்களை தவிர் சீமான், தீபிகா உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கேரக்டர்களில் வந்தனர். இந்த படத்தின் தோல்வி குறித்து விக்னேஷ் சிவன் முதல் முறையாக மனம் திறந்திருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம்.
லவ் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி படத்தை அனைவரும் LIK என்று குறிப்பிடுவார்கள். இந்த படத்தை இரண்டு அண்டுகளுக்கு முன்பே விக்னேஷ் சிவன் எடுத்து விட்டாலும், நிதி பிரச்சனை காரணமாக இந்த படத்தை தியேட்டரில் வெளியிட முடியாத நிலை ஏற்பட்டது. இதையடுத்து, ஒரு வழியாக நயன்தாராவே இந்த படத்தை வாங்கி வெளியிட்டார். கடந்த ஏப்ரல் மாதம் 10ஆம் தேதி இப்படம் திரையரங்குகளில் வெளியானது.
இந்த படம் வெளியான போது இதற்கு எக்கச்சக்க நெகடிவ் ரிவ்யூக்கள் வந்தன. அது மட்டுமல்ல, பிரதீப் ரங்கநாதன் தான் நடித்த லவ் டுடே, டிராகன் மற்றும் ட்யூட் ஆகிய மூன்று படங்களையும் ரூ.100 கோடி ஹிட் அடிக்க செய்தார். ஆனால், அது LIK படம் மூலம் முடிவடைந்து விட்டது. இந்த படம் மொத்தமாகவே ரூ.66 கோடி வரைதான் வசூலித்தாக கூறப்படுகிறது. ஆனால், இப்படம் உருவானதோ, ரூ.190 கோடி பட்ஜெட்டில். நானும் ரெளடிதான் படத்திற்கு பிறகு, தான் இயக்கிய அனைத்து படங்களிலும் தொடர் தோல்வியை சந்தித்து வரும் விக்னேஷ் சிவன், இந்த படத்தைதான் மலைபோல நம்பியிருந்தார். ஆனால், இதுவும் அவருக்கு கடைசியில் கைக்கொடுக்காமல் போய்விட்டது.
லவ் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி திரைப்படம், சமீபத்தில் அமேசான் ப்ரைம் ஓடிடி தளத்தில் வெளியானது. இந்த படத்தை பலர் பார்த்துவிட்டு விக்னேஷ் சிவனுக்கு இன்ஸ்டாகிராமில் குறுஞ்செய்திகளை அனுப்பிக்கொண்டிருந்தனர். இதைப்பார்த்த விக்னேஷ் சிவன், அவர்கள் அனுப்பிய அத்தனை குறுஞ்செய்திகளையும் பதிவிட்டு நன்றி தெரிவித்து, கடைசியில் அவரும் எழுதி ஒரு பதிவை வெளியிட்டிருந்தார்.
இணையத்தில் (online) பரவிய கடுமையான எதிர்மறை விமர்சனங்களால், தியேட்டர்களில் இந்தத் திரைப்படத்தைப் பார்க்க முடியாமல் போய்விட்டது என்று பலர் எனக்கு மெசேஜ் செய்துள்ளனர்.
சில படங்கள் எதிர்மறை விமர்சனங்களைத் தாண்டி தப்பிப்பிழைக்கின்றன; சில படங்கள் முடிந்துவிடுகின்றன. தங்களது திரையுலகச் சூழல் (ecosystem), சக கலைஞர்கள் அல்லது செல்வாக்குமிக்க மனிதர்களின் ஆதரவு இல்லாத படங்களுக்கு, மக்களின் கருத்து அப்படியே அவற்றின் தலையெழுத்தையே மாற்றிவிடும். தங்களின் புத்திசாலித்தனத்தையோ அல்லது மேதாவித்தனத்தையோ காட்டுவதற்காக எழுதப்படும் விமர்சனங்கள், ஒரு படத்தை வெறும் விமர்சிப்பதோடு நின்றுவிடுவதில்லை—அவை மக்கள் அந்தப் படத்திற்கு ஒரு வாய்ப்பு தருவதையே தடுத்து விடுகின்றன, மேலும் லட்சியம் கொண்ட திரைப்பட படைப்பாளிகளின் கனவுகளையும் சிதைத்து விடுகின்றன. 'LIK' படத்தின் பாக்ஸ் ஆபீஸ் வசூல் முடிவை என்னால் இன்னும் முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை.
ஒரு நம்பிக்கைக்குரிய தொடக்க வார இறுதிக்கு (opening weekend) பிறகு, கதைக் களம் எவ்வளவு வேகமாக மாறியது என்பதுதான் என்னை மிகவும் காயப்படுத்துகிறது. வித்தியாசமாகவும், முழுமையாகவும், அசல் தன்மையுடனும் (original) எடுக்க முயன்ற ஒரு நேர்மையான தமிழ் திரைப்படத்திற்கு, பார்வையாளர்களிடம் இருந்து இன்னும் கொஞ்சம் தாராள மனப்பான்மை கிடைத்திருக்க வேண்டும் என்று நான் உண்மையாகவே உணர்கிறேன்.
இதுபோன்ற ஒரு படத்தை உருவாக்குவதற்குப் பின்னால் இருக்கும் போராட்டத்தை பலர் பார்ப்பதில்லை. இதை எடுப்பது கடினமாக இருந்தது, ரிலீஸ் செய்வது அதைவிட கடினமாக இருந்தது, அந்த சவால்களையெல்லாம் தாண்டி, படம் இப்படி முடிவடைவதைப் பார்ப்பது வேதனையாக இருக்கிறது. இருந்தாலும், சினிமா வரலாற்றில் திரைக்கு வந்த புதிதில் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாத பல சிறந்த படங்கள் இருக்கின்றன, அந்த எண்ணம் எனக்கு சற்று ஆறுதல் அளிக்கிறது.
நேற்று, ஒரு புத்திசாலியான மனிதர்—ஒரு புகழ்பெற்ற இயக்குனர்—என்னிடம் ஒரு விஷயத்தைக் கூறினார், அது என் மனதில் அப்படியே தங்கிவிட்டது: ‘ஒரு படத்தின் வெற்றி என்பது பெரும்பாலும் படத்திற்குள் இருப்பதை விட, அதைச் சுற்றி நடக்கும் விஷயங்களால் தான் தீர்மானிக்கப்படுகிறது’”என்று விக்னேஷ் சிவன் பதிவிட்டிருந்தார்.