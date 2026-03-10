“த்ரிஷா-விஜய் காதலிக்க உரிமை உண்டு” பிரபல இயக்குநர் கருத்து! என்ன விஷயம்?

Vikram Bhatt About Vijay Trisha Relationship : ஊர் முழுக்க த்ரிஷா மற்றும் விஜய் இடையிலான உறவு குறித்து பேசி வரும் நிலையில், பிரபல இயக்குனர் ஒருவர் இது குறித்து பரபரப்பு கருத்தினை தெரிவித்திருக்கிறார். இது குறித்த முழுவிவரம் இதோ..
த்ரிஷா - விஜய் உறவு:
கோலிவுட் திரை உலகுக்கே முக்கிய நடிகர்களுள் ஒருவராக இருந்தவர், விஜய். இப்போது அரசியல் கட்சி தலைவராக வலம் வரும் இவர், தான் இனி சினிமாவில் நடிக்க போவதில்லை என்றும், சினிமாவில் இருந்து விலகி முழுக்க முழுக்க அரசியலிலும் மக்கள் பணியிலும் ஈடுபடுவதாகவும் தெரிவித்திருக்கிறார். இதை எடுத்து வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் இவரது கட்சிக்கு எத்தனை வாக்குகள் கிடைக்கப் போகிறது என்பது எண்ணி அவரது ரசிகர்கள் காத்துக் கொண்டுள்ளனர்.
40 வயதை கடந்தும் திருமணம் செய்து கொள்ளாமல் சிங்கிளாக வலம் வரும் திரிஷாவிற்கும் விஜய்க்கும் நட்பை தாண்டிய உறவு இருப்பதாக சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பே கிசுகிசுக்கப்பட்டது. ஆனால் இது குறித்து இருவரும் பொதுவெளியில் எங்கும் பேசியதில்லை. சமீபத்தில் அந்த கிசுகிசுக்களை உண்மை ஆக்கும் ஒரு சம்பவம் நடந்தது.
சங்கீதா விவாகரத்து மனு..
விஜயின் மனைவி சங்கீதா, தனக்கு விஜய் இடமிருந்து விவாகரத்து வேண்டும் என்று கூறி சமீபத்தில் மனுதாக்கல் செய்திருந்தார். இது திரை உலகை பரபரப்பில் ஆழ்த்தியது. தனது மனுவில் விஜய்க்கு வேறு ஒரு நடிகையுடன் தொடர்பு இருந்ததாகவும், இதை 2021 ஆம் ஆண்டில் நான் கண்டுபிடித்த பிறகு இந்த உறவை முறித்துக் கொள்வதாக கூறிவிட்டு அதை தொடர்ந்ததாகவும் குறிப்பிட்டு இருந்தார். மேலும் விஜய் தன் மீது அதிகாரத்தை காட்டுவதாகவும், தன்னை சுதந்திரமாக செயல்பட அனுமதிக்கவில்லை என்றும் பலவாறான குற்றச்சாட்டுகளை கூறி விவாகரத்து கோரி இருந்தார். இது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. ஏற்கனவே அந்த நடிகை திரிஷாவாக இருக்குமோ என்று பலருக்கும் சந்தேகம் ஏற்பட்ட நிலையில், அதை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் விஜய் ஒரு காரியத்தை செய்தார்
ஒரே திருமண விழாவில்.. ஒரே நிற ஆடையில்..
சங்கீதா விவாகரத்து வழக்கு போறிய ஓரிரு நாட்களிலேயே, தயாரிப்பாளர் கல்பாத்தி சுரேஷின் மகனுக்கு திருமணம் நடந்தது. இந்த திருமண வரவேற்பு விழாவில், விஜய்யும் த்ரிஷாவும் ஒரே மாதிரி தங்க நிற ஆடை அணிந்து வந்து ஒன்றாக கலந்து கொண்டனர். இந்த வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகி பெரும் பேசு பொருளாக மாறியது.
திருமணம் என்ற உறவில் இருக்கும்போதே விஜய் எப்படி இன்னொரு பெண்ணுடன் உறவில் இருக்கலாம் என்று ஒரு சில பேர் கேள்வி எழுப்ப, இன்னும் சிலர் அது அவர்களின் பர்சனல் வாழ்க்கை என்று வாதத்தை முன் வைத்தனர். இதனாலையே இணையத்தில் கடந்த சில தினங்களாக விஜய்யும் திரிஷாவும் மாறி மாறி ட்ரெண்டிங்கில் இருந்தனர். ஒரு சில பேர் சங்கீதாவிற்கு நியாயம் கிடைக்க வேண்டும் என்றனர். காரணம், சங்கீதா தான் இரண்டாவதாக தாக்கல் செய்திருந்த விவாகரத்து மனுவில் தான் லண்டனில் செட்டில் ஆனதால் சென்னையில் வீடு இன்றி தவிப்பதாகவும், விஜய் தன்னை நீலாங்கரை வீட்டில் தங்க அனுமதிக்கவில்லை என்றும் கூறியிருந்தார். இது சங்கீதா ஆதரவாளர்களுக்கு இன்னும் கோபத்தை உண்டாக்கியது.
இயக்குனரின் கருத்து:
விஜய் திரிஷா இடையேயான உறவு குறித்து பாலிவுட் இயக்குனர் விக்ரம் பாட்டு ஒரு பதிவை வெளியிட்டு இருக்கிறார். instagram பக்கத்தில் அவர் வெளியிட்டு இருக்கும் இந்த பதிவில், “விஜய் திரிஷாவை பாராட்ட எனக்கு ஒரு காரணம் உண்டு. எதுவும் இல்லை என்பது போல் நடிக்காமல் இருப்பது ஒரு வகையான கண்ணியம். காதலை பாவம் செயல் போல் மறைக்காமல் இருப்பதும் கண்ணியம். த்ரிஷா மற்றும் விஜய் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை குறித்து பரபரப்பாக அனைவரும் பேசி வருகின்றனர். இணையத்தில் உலா வரும் வதந்திகள் உண்மையா பொய்யா என எனக்கு தெரியாது. ஒருவேளை அவை உண்மையாக இருந்தால் எனக்கு சொல்வதற்கு சில விஷயங்கள் உண்டு.
தனிப்பட்ட முறையில், நம்மில் பெரும்பாலோர் இரக்கமுள்ளவர்கள். பலவீனத்தைப் புரிந்துகொள்கிறோம். மனவேதனையைப் புரிந்துகொள்கிறோம். அன்பின் சிக்கலான தன்மையைப் புரிந்துகொள்கிறோம். ஆனால் நாம் ஒரு கூட்டமாக மாறும்போது ஏதோ மாறுகிறது. ஒரு கூட்டத்தில், நாம் திடீரென்று பாவமற்றவர்களாகிவிடுகிறோம். நாம் நீதிமான்களாகிவிடுகிறோம். நாம் நீதிபதிகளாகிவிடுகிறோம். அப்போது இரக்கம் மறைந்துவிடும்.
அவர்களின் படங்கள் நமக்குச் சொந்தமானவை. அவர்களின் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை இல்லை. நான் எப்போதும் மனித இதயத்தின் சுதந்திரத்திற்காக நிற்பேன். அவர்களுக்கு வாழவும் நேசிக்கவும் உரிமை உண்டு.” என்று குறிப்பிட்டிருந்தார். இது, கலவையான கருத்துகளை பெற்ற வண்ணம் உள்ளது.
